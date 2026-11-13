Expoziția „Magia Crăciunului”, Festivalul Bucovinei, concertele și spectacolele de teatru se numără printre atracțiile weekendului 14-15 noiembrie în București. Pe agenda culturală se regăsesc și spectacole de comedie, filme, activități pentru copii și expoziții de artă. Iată unde pot ieși bucureștenii în acest sfârșit de săptămână.

Unde ieșim? Cele mai interesante evenimente din București în weekendul 14-15 noiembrie Foto: Shutterstock

Sâmbătă, 14 noiembrie, la Muzeul Copiilor din Bulevardul Decebal nr. 11 se deschide expoziția interactivă „Magia Crăciunului”, dedicată celor mici.

Vizitatorii vor putea descoperi patru spații amenajate în spiritul Crăciunului, vor participa la ateliere de creație și vor întâlni personaje îndrăgite din povești. Expoziția va putea fi vizitată până pe 23 decembrie, potrivit Primăriei Capitalei.

Festivalul Bucovinei are loc între 13 și 15 noiembrie, în Parcarea George Enescu din centrul Capitalei. Bucureștenii pot descoperi tradițiile și gastronomia bucovineană, de vineri până duminică, între orele 10:00 și 20:00.

Teatru internațional la ARCUB. Spectacole din Peru și România

Sâmbătă și duminică, de la ora 19:00, ARCUB găzduiește spectacolul „The Corner of the Dead”, în regia artistului peruan Sebastian Rubio, în cadrul Stagiunii Internaționale de Teatru. Reprezentațiile au loc în Sala Mare.

Duminică, 15 noiembrie, tot de la ora 19:00, publicul poate urmări „Zeițe de categoria B”, în regia lui Andrei Măjeri, la Sala Lahovari. Spectacolul are la bază un text semnat de Alexandra Felseghi.

Spectacole pentru copii: de la „Peter Pan” la „Mica Sirenă”

Sâmbătă, la Teatrul Țăndărică se joacă „Crăiasa zăpezii”, de la orele 10:00 și 12:00, iar Teatrul Ion Creangă pune în scenă „Peter Pan”, de la ora 11:00.

La Opera Comică pentru Copii, „Petrică și lupul” este programat la orele 10:00 și 12:00, în timp ce „Fetița cu chibrituri” poate fi urmărită de la ora 17:00.

Duminică, cei mici pot vedea „Mica Sirenă” la Teatrul Țăndărică, de la orele 10:00 și 12:00. La Teatrul Ion Creangă, „Hainele cele noi ale împăratului” începe la ora 11:00, iar „Motanul încălțat”, la ora 18:00.

Teatru pentru adulți: Shakespeare, Ionesco și spectacole contemporane

Sâmbătă, 14 noiembrie, la Teatrul de Comedie se joacă „Rinocerii”, de la ora 19:00, la Sala Radu Beligan. Tot sâmbătă, publicul poate alege „Svejk”, la Teatrul Odeon, de la ora 19:00, sau „Sonata de toamnă”, la Teatrul Nottara, de la ora 19:30.

Duminică, 15 noiembrie, la Teatrul de Comedie poate fi urmărit „Visul unei nopți de vară”, de William Shakespeare, de la ora 19:00. Tot de la ora 19:00, la Teatrul Bulandra are loc spectacolul „Romeo și Julieta”, în timp ce la Teatrul Mic, „Revizorul” începe la ora 18:30.

Expoziții de artă și evenimente la Palatul Mogoșoaia

Iubitorii de artă pot vizita la Muzeul Național al Literaturii Române, în Calea Griviței nr. 64–66, expozițiile „Între noi - Colonia 21” și „Bauhaus - The Vision of Art 2026”, ambele deschise până pe 28 noiembrie.

La Palatul Mogoșoaia, vizitatorii pot descoperi expozițiile „Mozaic cromatic”, „Septem” și „Bidimensional-Tridimensional”.

Programul cultural include și un recital de vioară solo, sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 14:00, la Sala Scoarțelor. Duminică, în același spațiu, sunt programate lansarea volumului „Esențe”, la ora 12:00, și recitalul de canto „Idile și destine”, la ora 15:00.

Alte expoziții de vizitat în weekend

La Palatul Suțu, vizitatorii pot descoperi istoria Expoziției Generale Române din 1906, în cadrul unei expoziții care mai poate fi vizitată până duminică, 15 noiembrie. Tot aici este deschisă, până pe 29 noiembrie, expoziția „Monede biblice - Banii în Vechiul și Noul Testament”.

La Casa Filipescu-Cesianu este prezentată expoziția „Radu Rodideal - Duet”, iar la Biblioteca Metropolitană București poate fi vizitată expoziția „Zgomot de Alb”, deschisă până pe 7 decembrie.

Premieră de balet la Opera Națională București

Opera Națională București prezintă, sâmbătă și duminică, 14 și 15 noiembrie, baletul „Giselle”, de Adolphe Charles Adam, într-o nouă versiune scenică realizată de Răzvan Ioan Dincă. Spectacolele încep la ora 18:30, după premiera de vineri, 13 noiembrie.

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Spectacolul spune povestea unei tinere îndrăgostite de un nobil care își ascunde adevărata identitate. Trădarea, moartea și iertarea se împletesc într-unul dintre cele mai cunoscute balete romantice.

Concerte în Capitală

Weekendul 14-15 noiembrie aduce în Capitală concerte rock, hip-hop și pop în mai multe cluburi și săli de spectacole.

Sâmbătă, 14 noiembrie, trupa Niște Băieți sărbătorește 20 de ani de activitate printr-un concert la Expirat - Halele Carol, de la ora 21:00. Tot sâmbătă, Edward Maya susține concertul „Hyperborea”, la Sala Radio, de la ora 20:00, iar Puya ajunge la ONE Club cu spectacolul „Adevărul Gol-Goluț”, tot de la ora 20:00.

La Hard Rock Cafe, Alina Crișan & Band cântă sâmbătă, de la ora 21:30, cu intrare liberă. La Berăria H, Vali Vijelie susține un concert în aceeași seară, iar la 14th Lane, Jazzy Jo urcă pe scenă de la ora 21:30.

Duminică, 15 noiembrie, trupa Bosquito concertează la Hard Rock Cafe, de la ora 21:00. Iubitorii de hip-hop îl pot vedea pe rapperul american Conway the Machine la Quantic, de la ora 20:00, în cadrul turneului „10 Years Reject 2 Tour”.

Tot duminică, la Encore Club, trupele Warblade și Synapse Burnout susțin un concert de la ora 19:00.

Muzică clasică și operetă la Ateneu și la Teatrul „Ion Dacian”

Iubitorii muzicii clasice pot merge duminică, 15 noiembrie, la Ateneul Român, unde ansamblul italian Rondò Veneziano susține un concert de la ora 20:00. Grupul, cunoscut pentru îmbinarea muzicii din perioada barocă cu sonorități moderne, ajunge pentru prima dată în România.

La Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 18:00, are loc spectacolul „Prințesa circului”, iar duminică, de la aceeași oră, publicul poate urmări „Sânge vienez”, opereta lui Johann Strauss-fiul, construită în jurul valsurilor și polcilor vieneze.

Tot sâmbătă, de la ora 11:00, Ateneul Român găzduiește un spectacol din seria „Clasic e fantastic”, dedicată familiarizării copiilor cu muzica clasică.

Stand-up comedy și spectacole de improvizație în București

Pentru cei care preferă spectacolele de comedie, weekendul 14-15 noiembrie aduce mai multe reprezentații de stand-up și improvizație în Capitală.

Sâmbătă, 14 noiembrie, la The Fool, publicul îi poate urmări pe Gherghe, Ioana State, Drăcea și Frînculescu, într-un spectacol de stand-up comedy care începe la ora 20:00. Tot sâmbătă, de la aceeași oră, la Teatrul de Artă are loc un spectacol cu Drăcea, Cîrje și Moise, iar la Teatrul Improteca se desfășoară „Switch & Change”, un spectacol de improvizație.

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Duminică, 15 noiembrie, Anisia Gafton și Serghei vin la Sala Gloria cu spectacolul „Comedie postnatală!”, de la ora 20:00. La Club 99, tot de la ora 20:00, publicul poate urmări un spectacol de stand-up cu Maria Popovici, Frînculescu, Natanticu și Bogdan Mălăele.

Pentru cei care preferă improvizația, Lloyd’s Comedy Club găzduiește duminică, de la ora 20:00, spectacolul „Chiar așa?! IMPRO!”.

Filme de văzut la cinema în weekendul 14–15 noiembrie

Cei care vor să petreacă weekendul la cinema pot alege între comedii românești, thrillere, animații și filme inspirate de sărbătorile de iarnă. Printre titlurile care rulează în cinematografele din Capitală se numără „Teambuilding 2”, „Băiat de milioane”, „Wild Horse Nine”, „Godzilla Minus Zero” și „Ebenezer: O poveste de Crăciun”. Filmele pot fi văzute în cinematografe precum Cinema City AFI Cotroceni, Mega Mall, ParkLake și Movieplex, în funcție de programul fiecărei săli.

La Cinema Europa, din Calea Moșilor nr. 127, weekendul aduce și o serie de proiecții speciale, în cadrul evenimentului „Mind Games Vol. 2”. Sâmbătă, 14 noiembrie, spectatorii pot vedea „The Prestige”, de la ora 15:00, „American Psycho”, de la 17:45, și „The Wolf of Wall Street”, de la 20:15.

Duminică, 15 noiembrie, seria continuă cu „Shutter Island”, de la ora 14:00, „Obsession”, de la 16:40, și „Requiem for a Dream”, de la 18:50.

Pentru familiile cu copii, printre filmele disponibile în weekend se numără animațiile „Mia și școala de monștri” și „Wildwood”.