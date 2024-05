La Scolca vine la evenimentul „World of Wines” cu vinul său emblematic, Gavi dei Gavi Black Label

Una dintre cele mai renumite crame din Italia, La Scolca, care are o istorie de peste un secol, va aduce la evenimentul World of Wines (WOW) by VINIMONDO 2024 vinul său emblematic, Gavi dei Gavi Black Label.

„Fabricat din struguri Cortese, cultivați manual în podgoriile Gavi din Piemont, Gavi dei Gavi Black Label întruchipează esența regiunii, fiind maturat pe drojdie pentru perioade îndelungate. Acest proces conferă vinului o complexitate captivantă, cu arome de citrice, flori albe și note minerale”, conform unui comunicat de presa.

Sursa citată arată că celebra cramă italiană mizează cu portofoliul său „diversificat și prestigios, pe potențialul pieței din România pentru a crește semnificativ vânzările”.„Prezența La Scolca la World of Wines București pentru a doua oară subliniază încrederea cramei în piața românească, cu un mare potențial de creștere. Reprezentanții cramei remarcă un interes crescând pentru vinurile de calitate, stimulat de dezvoltarea consumului intern, importurile mai mari din Europa și diversificarea vinurilor locale”.

Pe lângă Gavi dei Gavi Black Label, La Scolca va prezenta și alte vinuri de top, cum ar fi Gavi White Label, D'Antan 2011, Brut Millesimato D'Antan, Gavi dei Gavi Limited Edition 2019 și Cortegaia, un asamblaj de struguri Cortese și Chardonnay.

La Scolca, un pionier al vinificației moderne a soiului Cortese, este condusă de Chiara Soldati, cea care va susține un Masterclass la WOW by VINIMONDO.

Fondată în 1919, La Scolca exploatează 50 de hectare de viță-de-vie în regiunea Rovereto Superiore, comuna Gavi. Apropierea de Marea Mediterană și de munți oferă un climat ideal pentru vița de vie, iar solurile calcaroase sunt similare celor din Champagne și Chablis, favorizând producerea unor vinuri complexe și concentrate.

Evenimentul World of Wines (WOW) by VINIMONDO va avea loc pe 30 mai la Palatul Bragadiru.

Evenimentul WOW oferă participanților o experiență gustativă de excepție cu peste 300 de vinuri atent selectate și 10 masterclass-uri de specialitate. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro.

VINIMONDO, organizatorul evenimentului, este importatorul numărul unu de vinuri premium și super premium pentru segmentul HoReCa din România. Cu un portofoliu de peste 650 de etichete din cele mai importante zone viticole ale lumii, VINIMONDO asigură acoperire națională prin echipa sa de vânzări și parteneriatele cu distribuitori, restaurante, wine baruri și magazine de specialitate.