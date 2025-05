„Un loc sacru pângărit de păcate abominabile”: mesajul Episcopului Ignatie despre violurile lui Bârlădeanu și Jitaru

Episcopul Ignatie al Huşilor a transmis un mesaj de „dezaprobare și pocăință” după condamnarea la închisoare a fostului ierarh Corneliu Bârlădeanu şi a unui fost arhimandrit, Sebastian Jitaru, acuzaţi că au violat foşti elevi ai Seminarului Teologic Huşi.

Ignatie dezaprobă fapte petrecute în episcopie înainte ca el să preia funcţia.

„Sunt trist”

În mesajul cu titlul „Dezaprobare și pocăință” postat pe contul său de Instagram, episcopul și-a exprimat regretul că numele Episcopiei Huşilor a fost „pângărit de păcatele abominabile ale unor slujitori ai Bisericii".

„În contextul în care justiţia umană a făcut lumină definitivă în privinţa abuzurilor comise de cei doi condamnaţi, ca episcop al locului, total străin de cele întâmplate şi de situaţia Episcopiei Huşilor până în octombrie 2017, nu cred că îmi poate fi imputată vina pentru simplul fapt că sunt succesorul fostului episcop Corneliu, aşa cum unii, din păcate, au tendinţa să o facă. În modul cel mai clar îmi exprim părerea de rău şi dezacordul total faţă de tot ceea ce s-a întâmplat imoral şi în contradicţie cu preceptele Evangheliei. Sunt trist şi regret faptul că un loc sacru şi încărcat de istoria frumoasă a trăirii credinţei în aceste ţinuturi moldave, unde este absolut legitim şi firesc să fie apărate şi protejate sufletele inocente ale adolescenţilor şi ale tinerilor, a fost pângărit de păcatele abominabile ale unor slujitori ai Bisericii noastre", a spus episcopul Ignatie.

„Am aflat prima dată, în mod concret, de urâciunea acestor abuzuri din rechizitoriu”

Episcopul Ignatie al Huşilor s-a arătat indignat că multe persoane, inclusiv reprezentanţi ai Bisericii, ar fi ştiut de faptele comise de cele două fețe bisericești. dar nu au vorbit despre ele şi nu au făcut nimic pentru protejarea victimelor.

„Sunt trist şi revoltat că aceia care au auzit, fie chiar la nivel de zvon în acea vreme, nu au făcut nimic pentru a-i apăra pe acei adolescenţi şi tineri de minţile şi apucăturile păcătoase ale unor pângăritori de suflete nevinovate. Şi aici îi am în vedere pe toţi cei care, vizionând sau intrând în posesia filmărilor cu conţinut imoral, folosite ca element de şantaj şi de obţinere a unor foloase materiale sau profesionale, de către unii care au fost protejaţii fostului episcop, nu au tras niciun semnal de alarmă asupra faptului că acei tineri cad pradă unor abuzuri sexuale şi emoţionale de neimaginat pentru oricine care nu şi-a pierdut simţul raţiunii şi al clarităţii morale. Între paranteze fie spus, am aflat prima dată, în mod concret, de urâciunea acestor abuzuri din rechizitoriul pus la dispoziţie de către instanţele de judecată, cu toate că, aşa cum am mai spus acest lucru, nu am dorit să îmi murdăresc sufletul cu asemenea abjecţii ale păcatului din trecutul recent al Episcopiei Huşilor", a adăugat părintele Ignatie.

Episcopul a catalogat faptele celor doi condamnați drept „incalificabile”.

„Adevărul şi dreptatea făcute victimelor şi sufletelor părinţilor acestora, care au îndurat mărturisirea cu noduri în gât, suferinţa emoţională şi sufletească a propriilor copii, se datorează în primul rând Sfintei Muceniţe Chiriachi, căreia m-am rugat încă de la întronizarea mea ca episcop al Huşilor să scoată la iveală, în mod clar şi cert, tot adevărul cu privire la faptele care ulterior s-au dovedit a fi reale, sinistre şi distrugătoare de vieţi inocente. Justiţia omenească, instanţele de judecată, de cele mai multe ori, în plan mundan, aici pe pământ, sunt premergătoare celei divine, pentru că dispun de mecanismele legale, prin care să stabilească vinovăţia unor fapte incalificabile ale celor care au avut dreptul de a se apăra de acuzaţiile care planau asupra lor. a transmis episcopul Huşilor.

Episcopul le-a cerut iertare victimelor abuzurilor:

„În acest moment trist şi ruşinos pentru Episcopia Huşilor, de care eu personal mă simt cel mai copleşit, cer iertare victimelor abuzate, părinţilor, precum şi tuturor celor care s-au smintit pe bună dreptate de toate abuzurile sexuale şi emoţionale comise de cei doi condamnaţi, având nădejde că prin pocăinţă, autocritică şi asumarea greşelilor săvârşite, Dumnezeu, prin iubire şi condescendenţă, îşi va întoarce faţa spre noi"

„Este nedrept, dar nu imoral, ca Episcopia Huşilor să deconteze financiar şi moral pentru păcatele altora”

Ignatie a precizat că Episcopia Huşilor va achita daunele materiale, în valoare de 170.000 de euro, pe care tebuie să le plătească în calitate de parte responsabilă civilmente alături de cei doi condamnați.

„Vom plăti daunele morale şi cheltuielile de judecată, chiar dacă nu este vina Episcopiei Huşilor. Este nedrept, dar nu imoral, ca Episcopia Huşilor să deconteze financiar şi moral pentru păcatele altora, având în vedere că este o sumă enormă, dar şi pentru că sunt în derulare multe proiecte social-filantropice şi edilitare pentru copiii şi bătrânii aflaţi în situaţii materiale precare şi defavorizante. Din nefericire, nicio sumă de bani oferită nu va putea repara sau compensa suferinţele şi traumele sufleteşti trăite de către victime. În egală măsură, ca episcop şi slujitor al Bisericii dezaprob cu fermitate şi condamn fără niciun echivoc atât abuzurile săvârşite, cât şi păcatul homosexualităţii care trebuie denunţate şi extirpate, ca orice păcat şi rău, pentru că ambele malformează la fel de mult sufletul şi viaţa omului. Iartă-ne, Doamne, pentru toate cele cu care Te-am supărat, pentru toate cele prin care i-am smintit pe semenii noştri, dar şi pentru faptul că nu am făcut pocăinţă şi nu am asumat deplin şi la vreme potrivită toate greşelile făcute!", a încheiat ierarhul.

Amintim că, miercuri, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe fostul episcop al Hușilor Corneliu Bârlădeanu la opt ani de închisoare pentru viol în formă continuată și agresiune sexuală.

Odată cu fostul episcop, a fost condamnat, pentru infracțiuni similare, și fostul arhimandrit al Episcopiei Hușilor, Sebastian Jitaru. În cazul acestuia, judecătorii au redus pedeapsa inițială cu un an. Jitaru are de executat 14 ani și două luni de detenție.

Violurile care au zguduit Biserica Ortodoxă Română

Abuzurile sexuale și violurile au ieșit la lumină în 2017, când Corneliu Bârlădeanu a fost șantajat de trei clerici, printre care și arhimandritul Sebastian Jitaru, cu înregistrări video compromițătoare.

Acesta a făcut plângere la DNA pentru șantaj, iar cei trei clerici au fost trimiși în judecată și condamnați.

Victimele erau elevi ai seminarului teologic

Dar șucrurile nu s-au oprit aici. Reporterii de la „Să fie lumină” au dezvăluit atunci că există cel puțin o probă video, care demonstrează abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă, nu a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

În urma investigațiilor, jurnaliștii au detaliat cum aveau loc abuzurile sexuale asupra elevilor de seminar, chiar în chiliile prelaților.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a decis redeschiderea anchetei penale.

Fostul episcop al Hușilor a neagat acuzațiile

Bârlădeanu, care s-a retras din funcție în 2017, a negat toate acuzațiile, susținând că imaginile care îl incriminează sunt trucate. În toată această perioadă, el s-a aflat în penitență la Mănăstirea Văratec și și-a păstrat rangul de episcop retras.