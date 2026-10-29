 Termen prelungit pentru finanțarea fermelor mici. Ce fonduri mai sunt disponibile | adevarul.ro
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Termen prelungit pentru finanțarea fermelor mici. Ce fonduri mai sunt disponibile

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Fermierii care vor să acceseze finanțare prin intervenția DR-14 „Investiții în fermele de mici dimensiuni” au la dispoziție un termen suplimentar pentru depunerea cererilor de finanțare. Modificarea a apărut pe site-ul AFIR joi după-amiază, 29 octombrie 2026.

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Micii fermieri își pot moderniza, prim măsura DR-14, fermele Foto: Arhiva

Potrivit contorului de fonduri publicat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), noul termen-limită pentru componentele de legumicultură, sector zootehnic și alte sectoare este 16 noiembrie 2026, ora 15:59.

Intervenția DR-14 are o alocare totală de 108 milioane de euro, împărțită în patru componente. Conform datelor afișate de AFIR, situația fondurilor disponibile este următoarea:

Legumicultură: alocare de 30 de milioane de euro, cu 36,07 milioane de euro disponibile până la închiderea sesiunii. Au fost depuse 194 de proiecte, în valoare de aproximativ 8,93 milioane de euro.

Sector zootehnic: alocare de 30 de milioane de euro, cu 32,33 milioane de euro disponibile. Au fost depuse 271 de proiecte, în valoare de aproximativ 12,67 milioane de euro.

Alte sectoare: alocare de 30 de milioane de euro, cu 25,74 milioane de euro disponibile. Au fost depuse 394 de proiecte, în valoare de aproximativ 19,26 milioane de euro.

Achiziții simple, indiferent de sector: alocare de 18 milioane de euro. Fondurile pentru această componentă au fost epuizate, iar sesiunea s-a închis pe 6 octombrie, după depunerea a 753 de proiecte în valoare de peste 35 de milioane de euro.

Prin DR-14, fermierii pot obține finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de euro pe proiect, în limita a 85% din cheltuielile eligibile.

Valorile fondurilor disponibile sunt actualizate în funcție de proiectele depuse și de cele retrase, astfel că situația se poate modifica pe parcursul sesiunii.

Modificarea este de mare interes pentru fermierii interesați de măsură, pentru că fără această prelungire termenul limită ar fi expirat vineri, 30 octombrie.

Consultantul Ion Păunel a explicat pentru „Adevărul” că au fost anumite detalii în această sesiune de depunere care au întârziat pregătirea tuturor documentelor necesare. Unele dintre documente erau obligatorii, în timp ce altele aduceau aplicanților punctaj suplimentar.

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Noul termen, de 16 noiembrie, apare pe site-ul AFIR Foto: Captura site AFIR

Acum, pentru elaborarea planului de afaceri, în primul rând, și pentru a obține punctaje, ai nevoie de foarte multe documente. Vorbim în primul rând de avize sau negații de la toate instituțiile aferente: DSP, DSV și Mediu. Acel document de la acele instituții este document obligatoriu care se depune odată cu cererea de finanțare. Și obținerea lui consumă timp. Un alt exemplu este patrimoniul de afectațiune. Pentru a primi punctaj - nu este obligatoriu, dar dacă vrei să iei un punctaj mai bun - trebuie să înregistrezi patrimoniul de afectațiune la notar, în cartea funciară, iar ulterior, cu toate documentele acestea, te duci la Registru Comerțului și trebuie să înregistrezi și la Registru Comerțului. Și, tot așa, înseamnă timp, pentru că știm că ONRC-ul funcționează așa cum funcționează, știm că OCPI-ul la fel”, a precizat Păunel.

Prin prelungirea termenului, fermierii care aveau în pregătire toate aceste documente au astfel o șansă în plus la depunere.

Birocrația este unul dintre motivele care au dus, cel mai probabil, la un grad mic de depunere până la această dată, alături de banii necesari pentru cofinanțare, este de părere consultantul.

Vedem și noi gradul de absorbție destul de mic pe toate cele trei componente. Și noi presupunem că, pe lângă partea de cofinanțare, este și această birocrație stufoasă pentru un fermier mic. Dacă anterior aveam nevoie de plan de afaceri, acum avem nevoie de studiu de fezabilitate. Acest studiu de fezabilitate trebuie avizat atât de consultant, cât și de către un proiectant. Proiectele nu sunt doar pe achiziții simple de echipamente și utilaje. Fermierii mai achiziționează și centrale, panouri fotovoltaice, o parte din ei poate chiar vor să-și construiască solarii în condițiile pe care le avem, numai că și centrala în sine necesită montaj. Și dacă necesită montaj, atunci ai nevoie de acest studiu de fezabilitate”, a mai spus Păunel, pentru „Adevărul”.

Noul termen deja afișat pe site-ul AFIR le dă fermierilor alte peste două săptămâni la dispoziție pentru a-și pregăti dosarele și a încărca documentele.

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