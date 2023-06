Studiu. Cât mai există din „paradisul IT”. „Standardele de muncă se redefinesc de la an la an”

Un studiu realizat în primul trimestru al acestui an oferă o imagine extinsă a preferințelor, valorilor și aspirațiilor profesioniștilor din domeniul tehnologiei.

Studiul „2023 IT Employment Landscape" a fost realizat de Școala de HR, în parteneriat cu Zitec, companie de IT & Digital Marketing din România și a înglobat 592 completări unice de formular și 30 de interviuri cu specialiști din diverse companii IT, cu vârste cuprinse între 18 și 55 ani.

O proporție mare de răspunsuri provine din Capitală - 44.5%, însă o bună parte dintre ele reflectă poziția specialiștilor de peste tot din țară și nu numai: Cluj - 16.7%, Iași - 11.55%, Timișoara - 7.5%, Brașov - 4.6%, străinătate - 3.2%.

„Ne-am dorit să aflăm dacă «paradisul» din industria IT încă mai există. Alături de Zitec, ne-am convins că standardele de muncă în România se redefinesc de la an la an și nevoia de fi prezent în viață privată devine, după cum arată și studiul, una din preocupările de bază ale angajatului IT”, a declarat Andra Pintican, fondator Școala de HR, subliniind evoluția standardelor de lucru și nevoia tot mai mare de echilibru în viața personală în rândul profesioniștilor din IT.

Potrivit Florentinei Greger, Chief Talent Experience Officer în cadrul Zitec: Companiile au de învățat de la oamenii din echipele lor și oamenii ar trebui să aibă acces la suport din partea companiilor ca să învețe și să se dezvolte continuu într-un mediu prielnic. Am gândit că același tratament îl merită toți profesioniștii IT din România. De aceea, am colaborat cu Școala de HR la un studiu menit să scoată la iveală dorințele specialiștilor din industrie așa cum arată ele astăzi, în 2023.”

Cele 10 arii majore studiate și defalcate în studiu scot la iveală prioritățile de top ale angajaților din tech, printre ele numărându-se:

● Posibilitatea accesării unui sistem de muncă hybrid / remote - preferată de 98% dintre respondenți, reconfirmând adaptarea cu succes a industriei IT la provocările aduse de pandemie

● Aderarea la echipe sănătoase, care prețuiesc flexibilitatea - nevoie identificată la 77% dintre profesioniștii IT chestionați, fapt care subliniază nevoia lor de onestitate, transparență și management competent la locul de muncă

● Dobândirea echilibrului dintre viața profesională și personală, cu ajutorul angajatorului - lucru necesar pentru 41.7% din întregul eșantion.

Recomandarea din interior, rețetă de succes pentru angajări

Un alt aspect important, documentat în studiu relevă modul în care oamenii din industrie caută și evaluează potențiale noi oportunități de muncă. Majoritatea respondenților ajung să se angajeze în mod tradițional, aplicând direct și urmând clasicul traseu interviu-ofertare. A doua cea mai populară metodă prin care aceștia au ajuns să fie angajați este cea de head hunting.

A treia cea mai populară metodă prin care respondenții au ocupat pozițiile din prezent este cea a recomandării din interior. Această metodă are o rată de conversie de 7 ori mai mare decât cea tradițională, conform Edelman Source Barometer. Mai mult, 30% din întregul eșantion de respondenți declară că și-ar recomanda angajatorul unui prieten. Prin urmare, devine implicit faptul că organizațiile trebuie să depună un efort suplimentar în a crea o cultură organizațională care să inspire natural conexiuni.

Profesioniștii merg direct la țintă

Canalele de căutare a unui loc de muncă variază în funcție de experiență: IT-iștii entry-level se bazează foarte mult pe platforme destinate locurilor de muncă, precum Ejobs și Bestjobs, în timp ce profesioniștii cu experiență se orientează către LinkedIn și site-urile angajatorilor pe care deja îi vizează.

Când vine vorba despre a evalua un brand de angajator, dintre cele 14 aspecte reieșite în studiu, cele mai des 5 întâlnite sunt:

1. Profesionalismul & capacitățile tehnice ale colectivului deja existent

2. Reputația angajatorului, cât și cultura din interiorul companiei

3. Portofoliul de clienți și diversitatea proiectelor abordate

4. Produsele interne ale companiei

5. Notorietatea brandului la nivel internațional

Angajații au devenit mai stricți privind nemulțumirile la job

Datele arată că oamenii din industrie știu foarte bine ce vor, dar la fel de bine știu și ce nu vor. Fiind întrebați ce i-ar face să renunțe la un angajator, aceștia au subliniat:

1. Managementul slab calitativ - ilustrat prin micromanagement, dualism, bullying, lipsă de empatie, manipulare și comportament lipsit de etică

2. Cultura toxică - reprezentată de un colectiv disfuncțional, munca peste program privită drept normalitate, nepotismul sau atmosfera apăsătoare

3. Lipsa oportunităților de creștere în companie

4. Rigiditatea angajatorului cu privire la cultura „work from anywhere”, la pachet cu nerespectarea timpului personal al angajaților

5. Lipsa de validare și recunoaștere - atât verbală, cât și prin recompense financiare sau materiale

Milenialii, ponderea cea mai mare în poziții de leadership

Alte informații de interes, care au ca fundație cele aproape 1600 răspunsuri, indică deschiderea angajaților spre poziții de leadership sau spre a urma calea antreprenoriatului în următorii 10 ani, după cum urmează:

● 26.8% doresc să-și pună bazele propriei afaceri

● 14.7% dintre respondenți au declarat că vizează poziții de management & top management, 60% fiind Millenials, 22% Generația Z și 13% Generația X