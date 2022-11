Stare de alertă în spitalele de pediatrie

Ministrul Sănătății are în vedere deschiderea unor secții ambulatorii unde să fie diagnosticate virozele respiratorii. Asta după ce medicii au anunțat că spitalele de pediatrie sunt luate cu asalt de pacienți, cei mai mulți dintre ei cu infecții respiratorii. Iar situația aceasta va dura cel puțin un an, atrag atenția specialiștii.

Suntem în plin sezon al infecțiilor respiratorii, viroze mai ales, iar copiii sunt principalele victime. Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor de pediatrie sunt supraaglomerate, la final de săptămână, în special, când medicii de familie nu sunt disponibili, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Din acest motiv, oficialul a cerut deschiderea unor ambulatorii de specialitate pentru populație, în general, și pentru copii, în special.

”Să încurajăm spitalele să deschisă ambulatorii”

„Trebuie să ne gândim cum să facem să luăm ca exemplu abordarea din pandemie, să încurajăm spitalele să deschidă ambulatorii de specialitate pentru pediatrie, pentru că doar o mică parte dintre copii au nevoie de internare. Părinţii trebuie să aibă unde să meargă cu copiii lor, în centre ambulatorii cu pediatri, dacă nu sunt disponibili medicii de familie, astfel încât să nu supraaglomerăm camerele de gardă. 75% dintre prezentările la primiri urgenţe au cod verde şi galben, deci nu sunt de fapt urgenţe care să aibă nevoie de intervenţie de la UPU”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Potrivit lui Rafila, aceste centre trebuie dezvoltate în orașele mari. Oficialul a dat ca exemplu Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din București, unul dintre cele mai mari, unde sunt 400 de prezentări la UPU, în fiecare zi.

Nu sunt locuri

Dar dr. Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului „Grigore Alexandrescu” din București, spune că numărul de prezentări este chiar mai mare: „Ca prezentare, cei mai mulți vin în weekend, într-adevăr. Dar, oricum, în această perioadă avem peste 500 de prezentări, la UPU, în fiecare zi. Începând cu luna septembrie, numărul de prezentări a tot crescut și acest număr s-a menținut crescut. Majoritatea sunt cu viroze, dar mai sunt și cazuri cu politraumă, chirurgicale. Internarea este problema, pentru că mulți au nevoie și nu avem locuri. În weekendul acesta s-au internat 68 de copii cu viroze. Unii dintre ei au nevoie de oxigen. Dar, în general, vorbim despre forme medii de viroze”.

Întotdeauna o gardă se termină fără locuri libere la internare, mai spune medicul pediatru. „Mai spre seară nu mai avem locuri și încercăm să-i trimitem la alte spitale. În fiecare dimineață și în cursul zilei se încearcă externarea altor copii ca să se facă loc pentru următoarea gardă. Cam așa lucrăm, la capacitate maximă de la o zi la alta”, descrie dr. Alexandru situația din spital.

În opinia specialistului, ar fi utile deschiderea unor centre ambulatorii, dar nu în spitale. „Noi nu avem unde, toate spațiile au deja destinații. Nu există spații goale unde să poată fi primiți alți pacienți”, a explicat medicul.

Cum merge vaccinarea antigripală

Specialiștii atrag atenția că alături de virusurile care produc virozele circulă și virusurile gripale și invită la vaccinarea antigripală a populației aflate la risc – copii, vârstnici, pacienți cu boli cronice. Chiar dacă vaccinul gripal nu protejează în fața acestor viroze.

În premieră, serul gripal a ajuns anul acesta în cabinetele medicilor de familie încă de la 1 septembrie, astfel că pacienții se pot imuniza gratuit, prin programul național. Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, spune că pentru imunizarea pacienților din listă a comandat 400 de vaccinuri gripale, din care a primit până acum 350. „De la 1 septembrie și până astăzi am consumat 279 de doze și mai am 71 de doze în stoc. În 2020, am administrat 600 de doze, dar a fost momentul când la nivel național au fost administrate 3 milioane de doze. Anul trecut au fost administrate 1,5 milioane de doze și eu am administrat 400 la cabinetul meu”, a explicat medicul Gindrovel Dumitra. De precizat că, în acest an, Ministerul Sănătății a cumpărat 1,5 milioane de doze de ser gripal pentru imunizarea gratuită a populației, prin programul național.

Având în vedere că suntem în noiembrie, a adăugat specialistul, și că, în general, acum este momentul în care trebuie făcută vaccinarea, este un lucru extraordinar că 80% dintre doze pot fi administrate la momentul oportun. „Încă suntem în fereastra de oportunitate maximă”, a subliniat medicul de familie.

Cât va dura criza

Ceea ce se întâmplă în acest sezon cu virozele la copii este un fenomen de „recuperare”, mai spune specialistul: „În general, colectivitățile de copii au fost ferite în ultimii doi ani de achiziția în ceea ce privește bagajul imunologic. Aceasta înseamnă că timp de doi ani colectivitățile nu au existat sau au existat cu perturbări. În plus, purtatul măștii a limitat transmiterea oricărei boli respiratorii, nu doar a SARS-CoV-2. Așa se explică faptul că am avut un număr mic de viroze respiratorii în acest interval de timp. Acum, acești copii cu o anumită vârstă, care nu au experimentat virozele banale respiratorii, recuperează în acest moment. Pentru un an cred că vom sta la aceste valori ridicate ale infecțiilor respiratorii sezoniere, nu nepărat gripale. Printre acestea va apărea și gripa, cu siguranță. Este doar o chestiune de timp”, a atras atenția medicul de familie.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că, între 7 și 13 noiembrie, la nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute – gripă clinică, infecții virale ale căilor respiratorii superioare și pneumonii – a fost de 79.866, comparativ cu 66.623 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 44.023 înregistrate în acceași săptămână a anului trecut. Au fost raportate la nivel național 251 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu 316 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 250 de cazuri înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. În săptămâna 7-13 noiembrie, au fost raportate 5 cazuri confirmate de gripă (3 cu virus gripal AH3 și 2 cu virus gripal A nesubtipat). De la începutul sezonului au fost raportate 14 cazuri de gripă confirmate cu laboratorul: 7 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 5 cazuri gripă AH3 și 2 cazuri gripă AH1.

Am intrat în valul 7 de COVID-19

Și de parcă nu era de ajuns, experții anunță că tocmai am înregistrat și prima creștere săptămânală a numărului de cazuri noi de COVID-19, după o perioadă de 15 săptămâni de scădere. „Având în vedere atât evoluția ascendentă a spitalizărilor, cât și a indicatorilor secundari de trend, tehnic putem confirma debutul unui nou val epidemic. Debutul este similar valului 6, lucru la care ne putem aștepta pe fondul dominantei BA.5”, spune cercetătorul Octavian Jurma. Motivele de îngrijorare suplimentare vin din cauza situației în rândul minorilor, care este mult mai complicată decât în valurile precedente: „Până acum, fiecare val de COVID-19 a fost produs de variante progresiv mai severe pentru copii. Acestă tendință pare să se mențină și în cazul variantelor din valul 7”, avertizează Jurma.

2.461 de cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2 s-au înregistrat între 14 și 21 noiembrie și au fost raportate 16 decese.