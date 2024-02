Soluțiile românilor descurcăreți care știu să facă bani din piatră seacă. „Exclus angajarea. La început eram cu buzunarele goale”

Într-o țară săracă așa cum e România, salariile sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană, iar de multe ori nu îi motivează pe oameni. În situația dată, unii caută, iar o parte chiar găsesc soluții să facă bani altfel decât prin muncă.

Românii sunt cei mai expuși riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană, arată statisticile Eurostat. Și nu întâmplător: România e una dintre țările care taxează excesiv salariații, deși aproape o treime dintre ei muncesc pe un salariu minim pentru care un occidental nici nu s-ar da jos din pat dimineața.

În disperare de cauză, unii caută soluții să facă rost de bani altfel decât prin muncă. Iar dintre aceștia, unii chiar reușesc.

Un bărbat și-a luat inima în dinți și a postat pe grupul de Facebook „Tineri antreprenori – sfaturi, idei și business” o întrebare la care mulți se gândesc, dar prea puțini o rostesc.

„Bună ziua. O întrebare poate retorică și poate nepotrivită... dacă nu ai bani, ce activități ai putea face că să produci 1000 de euro? Exclus angajarea. Asta în ideea că plecând de la experiență realizării primei sume de 1.000 de euro vrei să dezvolți pentru mai mult”, a scris el.

Răspunsurile n-au întârziat, iar imediat a apărut o adevărată dezbatere. „Bolt?”, a scris cineva. „Uber, Bolt, videochat, escortă, crypto, joc piramidal, mlm…”, a scris altul.

„Teoretic freelancing în servicii”, a fost altă opinie. „Servicii, consultanță”, a gândit cineva.

Glume și idei serioase

Alții au venit cu ironii și cu glume. „Să vinzi sau să produci droguri că asta e la moda acum”, a râs unul. „Bună întrebare. Ai nevoie cel puțin de o cagulă și un cuțit. Și condiție fizică”, a glumit alt internaut. „Pistol opțional?”, a intervenit altcineva în discuție. „Nu mai e nevoie de condiție fizică, se intră pe pile”, l-a completat altul.

Alții au continuat cu sugestii și idei serioase. „Dacă nu ai absolut nici un ban, singurul bun de valoare ești tu, timpul tău, cunoștințele tale. Consultanță sau servicii”, a fost o altă părere. „Consiliere în familii. Asigurari. Pensii private etc. Două-trei seminarii în cea ce vrei sa faci”, a punctat unul.

„Când îți faci firmă crezi că numai vei câștiga? Mulți bani se vor duce pe taxe și impozite, contabil, furnizori, cheltuielile firmei curent, chirie, internet, softuri etc. Poate la final să speri că vei rămâne cu 1.000 de euro curați. O rețetă nu are nimeni cred. Totul depinde de ce știi să faci și cum vei administra firma. La teorie mulți vor fi grozavi de sfătoși. Dar realitatea bate filmul”, a spus un alt internaut. A fost imediat contrazis: „Dacă știi să o administrezi vei și câștiga. Eu de exemplu nu lucrez, însă știu să îmi administrez firma. Am început cu buzunarele goale, asta ca idee pentru antreprenori daca îți dorești ceva faci.”

„Ne recomanzi teacheri / traineri online care predau online folosind Studylia.com. Comisionul de affiliate e de 20 de euro sau 80 per teacher”, a scris cineva într-o româno-engleză suficient de clară.

Ce spun românii

„Depinde foarte mult ce știi sa faci și ce te pasionează, că sunt foarte multe idei de la 0 la 1.000 euro și mai mult. Pentru mine, de exemplu am început din blogging efectiv de la 0 după care în trei luni a trebuit sa fac o investiție de 300 lei în hosting + domeniu și de acolo am învățat și am crescut. Pe atunci nu știam nimic și mi-a luat opt luni ca să fac primul meu comision de 28 de cenți, dar proiectele pe care le încep astăzi sunt mult mai rapide în creștere. Depinde foarte mult ce știi sa faci”, l-a încurajat altul.

„Își faci un canal de Youtube și vinzi cursuri/înveti pe alții să fie antreprenori”, a fost altă sugestie.

„Te interesează în mod real sau poate mai degrabă un mod de a aduna idei? Și că să răspund și la întrebare: network marketing, affiliate marketing, imobiliare, orice tip de servicii unde poți să fii intermediar și lista poate continuă foarte mult. Banii se fac foarte ușor, dar în același timp și foarte greu”, a explicat altcineva.

„Mobilier din lemn. Șezlonguri de exemplu. Se vând cu 200 lei bucata, dacă îți faci matrițe pentru ele. Orice meserie știută este o brățară de aur. O poți valorifica foarte ușor cu un minim de efort. Apelează la cineva care face deja ce îți doreșți tu să faci, și vei fi surprins când vei afla că te poate ajuta cu orice informație ai nevoie”, a subliniat alt intenaut.