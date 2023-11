Romanian PR Award și-a desemnat câștigătorii. Care sunt creativii de top în 2023 din industria de Relații Publice

De 21 de ani, Romanian PR Award, cea mai importantă competiție națională recunoaște excelența în domeniul Relațiilor Publice de la noi. Iată care sunt creativii și inovatorii de top din anul 2023

Rigoare, creativitate și impact, criteriile de jurizare la Romanian PR Award

Ediția 21 a competiție s-au înscris peste 340 de proiecte, în cele 35 de categorii. Proiectele nominalizate s-au detașat prin rigoare, creativitate și impact. Acestea au fost principalele criterii ale juriului, atunci când au desemnat câstigătorii.

Și în acest an, Romanian PR Award s-a bucurat de susținerea unui juriu internațional de top, reunind specialiști în comunicare din 15 țări. Tema ediției din 2023 a Romanian PR Award a fost diversitatea

„Lansăm un nou deceniu la Romanian PR Award sub semnul diversității. Credem că breasla noastră poate acomoda o doză considerabil mai mare de diversitate ‚practică’, fie că ne referim la diversitatea de talente şi resurse puse în joc sau pur şi simplu la diversitatea de abordări şi instrumente. Diversitatea înseamnă reîntoarcere la dialog și valorificarea ‘celuilalt’ în profesia noastră. Diversitatea înseamnă deschidere către noi surse de inspirație și invitația de a inova. Esențială ni se pare însă recunoaşterea rolului pe care conceptul îl poate avea pentru parcursul industriei, experiența nemijlocită a diversității şi valorificarea ei în concret”, a declarat Dana Oancea, Președintele Forum for International Communications și organizatorul competiției.

Gala de decernare a premiilor a avut loc pe 28 noiembrie, iar câștigătorii sunt:

-MSL The Practice a fost desemnată „Agenția de PR a Anului”

-“PR Professional of the Year” -Laura Petrehuș, Director Adj. Comunicare & Relații Publice la Banca Transilvania.

“-PR In-house Team of the Year” - echipa de comunicare Procter & Gamble Romania.

-Distincția specială „PR Innovator of the Year” pentru campania Unfollow Self:Hate-ING Bank Romania & Jam Session Agency

-„Best Use of PR Measurement & Evaluation”, premiu special pentru proiectul “Gold for Hope”, MedLife & MSL The Practice

Corporate Communication:

-Golden Award for Excellence, PENNY Romania & MSL The Practice: TripleRO (3RO)

-Silver Award for Excellence:

-E.ON România & MSL The Practice: E.ON Energy Station

-Edenred & GOLIN: BIZTRO

-Provident Financial & SmartPoint PR, Fortuners, Key Digital: The Invisibles

Brand PR – Existing products and services

-Golden Award for Excellence

-Rețeaua de Sănătate Regina Maria & McCann Health Brain & Heart, Publicis, Cap, Bad Habits: Mental Health – First Aid Point

-Silver Award for Excellence

-ING Bank Romania & Jam Session Agency: Unfollow Self:Hate

-P&G Romania & GRF+, EssenceMediacom: ALWAYS Me, myself & menstruation

-Sofiaman & Line Agency: Home deserves best

Brand PR – New products and services

-Golden Award for Excellence

-MedLife & MSL The Practice: Gold for Hope

-Silver Award for Excellence

-L’Oréal România (CeraVe) & Minio Studio: CeraVe House

-Storia.ro & MSL The Practice, Publicis, Digitas, Media Investment: T.R.A.I.

Crisis communication

-Golden Award for Excellence

-Enel & Dentsu Creative Romania: Electripedia Eduplatform – The SMART electricity billsaver

-Silver Award for Excellence, E.ON România & MSL The Practice: E.ON Energy Station

Digital PR

-Golden Award for Excellence, ING Bank Romania & Jam Session Agency: Unfollow Self:Hate

-Silver Award for Excellence, MedLife & MSL The Practice: Gold for Hope

-Storia.ro & MSL The Practice, Publicis, Digitas, Media Investment: T.R.A.I.

-E.ON România & MSL The Practice: E.ON Energy Station

Social Media

-Golden Award for Excellence, Kaufland & v8 & McCann PR: Kaufland Dance Talk

-Silver Award for Excellence

-P&G Romania & GRF+, EssenceMediacom: ALWAYS Me, myself & menstruation

-Tazz & Tazz Creative Lab: Tazz Riders on the road to Brand Ambassadors

-CFA Society Romania & Rogalski Damaschin: From Z to I

Internal communication,

-Golden Award for Excellence

-Liberty Steel România & GRF+: Dedicated people make greensteel!

-Silver Award for Excellence,

-Orange Romania & GRF+: Time to reconnect offline

-MedLife: First medical expedition peak OMU

-Philip Morris Trading: Rewards & Recognition Framework @PMI

Employer Branding & Diversity Management

-Golden Award for Excellence

-P&G Romania & GRF+, Leo Burnett, EssenceMediacom: Ariel #Parentingwithoutstereotypes

-Silver Award for Excellence

-Kaufland & v8 & McCann PR: Kaufland Dance Talk

-Coca-Cola HBC & Minio Studio: Bring your own magic!

-Flex Romania: Fastest climber or the diamond in the rough story

CSR

-Golden Award for Excellence

-Samsung Electronics România & MSL The Practice, Starcom, Cheil Centrade: Solve for tomorrow

-Silver Award for Excellence

-SOS Satele Copiilor Romania & Rogalski Damaschin: A Kind Word

-WWF Romania & Mercury360 Communications, Mantia: The Forest’s Residents

-Asociația Tășuleasa Social & Coca-Cola HBC România & GRF+: Good day – the Day of the Little Volunteer on Via Translivanica!

Environmental communication

-Golden Award for Excellence

-Asociația Tășuleasa Social & Coca-Cola HBC România & GRF+: Good day – the Day of the Little Volunteer on Via Translivanica!

-Silver Award for Excellence

-Carrefour România & GRF+: Pay with PET

-WWF Romania & Mercury360 Communications, Mantia: The Forest’s Residents

-RetuRO SGR & GRF+: First step for a cleaner country

Media Relations & Influencer Relations

-Golden Award for Excellence

-Fundația Conservation Carpathia & Primăria comunei Nucșoara & McCann PR: The Forest of Immortal Stories

-Silver Award for Excellence

-MedLife & MSL The Practice: Gold for Hope

-Rețeaua de Sănătate Regina Maria & McCann Health Brain & Heart, Publicis, Cap, Bad Habits: Mental Health – First Aid Point

-P&G Romania & GRF+, Leo Burnett, EssenceMediacom: Ariel #Parentingwithoutstereotypes

Public Affairs, Advocacy, Lobby

-Golden Award for Excellence

-CONAF & Cheil Centrade: The M Class. The Class of Minor Mothers

-Silver Award for Excellence

-Ursus Breweries & SmartPoint PR: Social Attitudes to Road Traffic Risk 2022

NGOs

-Golden Award for Excellence, WWF Romania & Mercury360 Communications, Mantia: The Forest’s Residents

-Silver Award for Excellence

-CONAF & Cheil Centrade: The M Class. The Class of Minor Mothers

-UiPath Foundation & Conan PR: Quarter past story – 15 minutes of reading for children, daily

-Asociația Lindenfeld (Ajungem MARI) & CLS Media & Bianca Moruș: You can save lives, even if you can’t perform an open-heart surgery!

Communication in the public sector

-Golden Award for Excellence, Crucea Roșie Română & Wefflermark: Sleepless night for hard days

-Silver Award for Excellence

-PENNY Romania | REWE & MSL The Practice: TripleRO (3RO)

-Fundația Conservation Carpathia & Primăria comunei Nucșoara & McCann PR: The Forest of Immortal Stories

-Asociația Casa Majestății Sale & BDR Associates: Civic Courage – Light in the Darkness

Communication in financial sector

-Golden Award for Excellence, ING Bank Romania & Jam Session Agency: Fraudy Tales

-Silver Award for Excellence, Mastercard & GOLIN: The Finance Class

-Provident Financial Romania & SmartPoint PR, Fortuners, Key Digital: The Invisibles

Communication in medical sector

-Golden Award for Excellence, MedLife & MSL The Practice: Gold for Hope

-Silver Award for Excellence

-Rețeaua de Sănătate Regina Maria & McCann Health Brain & Heart, Publicis, Cap, Bad Habits: Mental Health – First Aid Point

-L’Oréal România (CeraVe) & Minio Studio: CeraVe House

-Neuroaxis & MPR Agency: Neuropowerful

Tech PR & Communication of innovation

-Golden Award for Excellence, Storia.ro & MSL The Practice, Publicis, Digitas, Media Investment: T.R.A.I.

-Silver Award for Excellence

-Vodafone Foundation & Oxygen: Bright Sky RO

-Pluxee Romania & Jam Session Agency & Difine PR: The Happiness Index @Bucharest Tech Week

Culture, Art

-Golden Award for Excellence, Muzeul Abandonului: The Abandonment Museum – participatory campaign

-Silver Award for Excellence

-Art Safari & CLS Media: The First Kiss is unforgettable! 10 days with Brâncuși at Art Safari

-Asociația Fapte: Music Gallery

Fashion & Lifestyle

-Golden Award for Excellence, Sofiaman & Line Agency: Home Deserves Best

-Silver Award for Excellence

-CCC & RAN Communication: Jenny Fairy Pop Up Experience

-Julius Meinl & SmartPoint PR: Say Thank You with a Julius Meinl Coffee

Sport & Entertainment

-Golden Award for Excellence, Brașov Running Festival & Raspberry Communication: Let’s burn the curiosity!

-Silver Award for Excellence

-Fundația Comunitară București & Cristiana Belodan: Reinventing Swimathon – New “Swimi no.11”

-Orange Romania & GRF+: The Orange Sport Living room

Budget-, Creativity+

-Golden Award for Excellence, SOS Satele Copiilor Romania & Rogalski Damaschin: A kind word

-Silver Award for Excellence, WWF Romania & Mercury360 Communications, Mantia: The Forest’s Residents

-Asociația Solidaritate și Egalitate & Tudor Communications: #WEAREHALF

Events & Experimential Marketing

-Golden Award for Excellence,

-Rețeaua de Sănătate Regina Maria & McCann Health Brain & Heart, Publicis, Cap, Bad Habits: Mental Health – First Aid Point

-Silver Award for Excellence

-Samsung Electronics România & Cheil Centrade, MSL The Practice, Starcom Romania: Join The Night Land

-Tazz & Tazz Creative Lab: Tazz FoodStage – The Stage for your Cravings

-Asociația Fapte: Music Gallery

PR In-House Team of the Year

-Procter & Gamble Romania

Website, Intranet, Blog, Facebook, Instagram, Tiktok

-Primăria Municipiului Brașov: Brașov, the most beautiful city in Romania, now on TikTok

-C.S. Corporation (CSA Marketing): Cartofisserie TikTok Page

Internal newsletter

-Brico Depot: Short kitchen journal

Annual report

-OLX Romania & McCann PR: RESource – Empower smart choices

-UiPath Foundation & Conan PR: The Hero’s Journey – a UiPath Foundation report

Press kit

-HMD Global & GOLIN: The curious case of Nokia G22’s Repairability Kit

External publications

-PENNY Romania & MSL The Practice: TripleRO (3RO)

Video productions

-Enel Romania & Dentsu Creative Romania: Electripedia Eduplatform – The SMART electricity billsaver

-MedLife & MSL The Practice: Gold for Hope

Podcast

-Antoaneta Banu: Effective Communication Strategies Podcast

-Maker Studio & Minio Studio: Maker Podcast

Romanian PR Award, cel mai important eveniment de recunoaștere a excelenței în comunicarea de afaceri din România

Aflată la cea de-a XXI-a ediție, Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice.

Un proiect ‚încăpățânat’ și de cursă lungă care a reușit să adune sub aceeași umbrelă parteneri prestigioși, nume marcante ale breslei, concurenți valoroși și zeci de tineri aspiranți la o carieră în PR. Importanța competiției a crescut odată cu dezvoltarea industriei locale de PR, iar relevanța ei se măsoară în multitudinea de concurenți aflați an de an la start, în performanțele finaliștilor și în profesionalismul celor care îi arbitrează.

Despre organizator

Forum for International Communications este o organizație non-guvernamentală care cultivă în mediul comunicatorilor profesioniști standarde etice și de performanță ale profesiei de relații publice. Fundația organizează din 2003 Romanian PR Award, impus drept cel mai important eveniment de recunoaștere a excelenței în domeniul comunicării de afaceri din România.

În aprilie 2009, fundația a lansat portalul PR Romania, una dintre cele mai relevante publicații online de PR din Europa, conform Communications Director. În martie 2006, Forum a inițiat programul CSR Romania cu scopul de a promova bunele practici în domeniul responsabilității sociale corporatiste, program afiliat la rețeaua europeană CSR Europe. Alături de parteneri din sectorul privat și public, Forum implementează din 2017 Carta Diversității din România.