Filmul „De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin”, accesibil pentru nevăzători în proiecții simultane în cinci orașe din România

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, duminică, 3 decembrie, unul dintre cele mai iubite documentare ale anului, proaspăt lansat la cinema ,,De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin" va putea fi urmărit și de persoanele cu deficiențe de vedere.

Proiecțiile vor fi simultane, în cinematografe din cinci orașe din România, deschise publicului larg: de la ora 15:00 în Cluj-Napoca (Cinema Victoria) și la Iași (Cinema Ateneu), de la ora 16:30 la Sfântu Gheorghe (Cinema Arta by Cityplex) și la București (Cinema Elvire Popesco), iar de la ora 18:00 la Timișoara (Cinema Victoria).

Persoanele cu deficiențe de vedere, ajutate de tehnologie

Cu ajutorul tehnologiei, persoanele nevăzătoare vor beneficia de o experiență captivantă a acestui documentar în sala de cinema și îl vor savura la unison cu restul spectatorilor din sală. Evenimentul este o inițiativă inovatoare parte din proiectul Cinema Together, care s-a născut din dorința de a le oferi un sentiment de apartenență celor care nu pot beneficia în mod obișnuit de experiența unui film în sala de cinema. Filmul va fi proiectat cu subtitrare în limba maghiară la Cluj-Napoca și Sfântu Gheorghe, pentru a veni și în întâmpinarea persoanelor doritoare de a-l experimenta astfel la nivel lingvistic.

Pentru a urmări documentarul, este necesar ca fiecare persoană cu deficiențe de vedere să-și aducă propriul smartphone și căștile personale și să-și instaleze în avans aplicația Movie Reading pe mobil (disponibilă în App Store și Google Play). În meniul aplicației, spectatorii vor selecta mai întâi țara (România), apoi filmul dorit (De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin), care se va regăsi apoi la secțiunea „filmele mele”. Accesibilizarea filmului este oferită de Fundația Cartea Călătoare.

Unul dintre cele mai iubite titluri de la TIFF 2023

Cu premiera internațională la TIFF 2023 și printre cele mai iubite titluri din festival, documentarul ,,De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin" este un portret cald al poetei, romancierei și traducătoarei Nora Iuga.

„Nora e un om care te învață să iubești viața. Deși e o scriitoare fascinantă, nu trebuie să-i fi citit poezia sau proza pentru a înțelege că ai în față un superpersonaj. Are o lumină interioară care te atrage chiar dacă nu știi cine e”, a precizat regizoarea Carla-Maria Teaha pentru Films in Frame.

Documentarul este distribuit în România de Bad Unicorn. Proiectul Cinema Together (2023-2024) este primul proiect câștigător în rețeaua cinematografelor de artă Europa Cinemas cu parteneri doar din România. Susținut de Primăria Municipiului Cluj-Napoca și finanțat de Rețeaua de Cinematografe de Artă Europa Cinemas (Collaborate to Innovate) și Creative Europe Media Desk. Cinematografele de artă partenere alături de Cinema Victoria din Cluj , inițiatorul proiectului sunt Cinema Ateneu Iași, Cinema Arta by Cityplex Sfântu Gheorghe, iar ca și colaborator se alătură și Cinema Victoria din Timișoara.