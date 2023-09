Au început înscrierile pentru Romanian PR Award 2023. O ediție sub semnul diversității

Înscrierile la ediție 21 a competiției Romanian PR Award au început pe 5 septembrie. Se pot face până pe 6 octombrie 2023. Sunt eligibile proiectele care s-au desfășurat în ultimii doi ani.

Romanian PR Award, cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice

Aflată la cea de-a 21-a ediție, Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice. Un proiect ‚încăpățânat’ și de cursă lungă care a reușit să adune sub aceeași umbrelă parteneri prestigioși, nume marcante ale breslei, concurenți valoroși și zeci de tineri aspiranți la o carieră în PR.

Importanța competiției a crescut odată cu dezvoltarea industriei locale de PR, iar relevanța ei se măsoară în multitudinea de concurenți aflați an de an la start, în performanțele finaliștilor și în profesionalismul celor care îi arbitrează.

„Lansăm un nou deceniu la Romanian PR Award sub semnul diversității. Credem că breasla noastră poate acomoda o doză considerabil mai mare de diversitate ‚practică’, fie că ne referim la diversitatea de talente şi resurse puse în joc sau pur şi simplu la diversitatea de abordări şi instrumente. Diversitatea înseamna reîntoarcere la dialog și valorificarea ‘celuilalt’ în profesia noastră. Diversitatea înseamnă deschidere către noi surse de inspirație și invitația de a inova. Esențială ni se pare însă recunoaşterea rolului pe care conceptul îl poate avea pentru parcursul industriei, experiența nemijlocită a diversității şi valorificarea ei în concret”, a declarat Dana Oancea, Președintele Forum for International Communications.

Înscrierile se pot face până vineri, 6 octombrie 2023. Sunt eligibile proiectele care s-au desfășurat în ultimii doi ani. Jurizarea competiției reunește competențe din 15 țări și este asigurată de directori de comunicare ai unora dintre cele mai mari branduri.

În afara premiilor pe categorii, juriul va acorda distincțiile PR Agency of the Year, PR Innovator of the Year și Best Use of PR Measurement & Evaluation. Premiul special „PR Innovator of the Year” oferă vizibilitate proiectelor care prin inovația pusă în joc și excelența execuției trec dincolo de granițele comunicării obișnuite, de limitele actuale de practică și acceptare. Gala Romanian PR Award se va ține în seara zilei de 28 noiembrie, la JW Marriott Grand Hotel

Detalii despre competiție la https://praward.ro/

Despre organizator

Forum for International Communications este o organizație non-guvernamentală care cultivă în mediul comunicatorilor profesioniști standarde etice și de performanță ale profesiei de relații publice. Fundația organizează din 2003 Romanian PR Award, impus drept cel mai important eveniment de recunoaștere a excelenței în domeniul comunicării din România.

În aprilie 2009, fundația a lansat portalul PR Romania, una dintre cele mai relevante publicații online de PR din Europa, conform Communications Director. În martie 2006, Forum a inițiat programul CSR Romania cu scopul de a promova bunele practici în domeniul responsabilității sociale corporatiste, program afiliat la rețeaua europeană CSR Europe. Alături de parteneri din sectorul privat și public, Forum implementează din 2017 Carta Diversității din România.