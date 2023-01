Cum să îngrijim acasă copiii cu infecții respiratorii acute și când să mergem cu ei la medic

Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină Familiei, a distribuit pe Facebook o postare cu recomandări privind îngrijirea la domiciliu a copiilor cu infecții respiratorii acute.

Potrivit postării, durata bolii este de 7-10 zile, iar starea copilului se va îmbunătăți treptat. Medicamentele îl ajută pe acesta să tolereze mai ușor boala, dar nu îl vindecă mai repede.

Cum puteți ajuta copilul să trecă mai uşor prin infecţie?

Oferiți copilului lichide în cantități mici dar frecvent, pentru a evita deshidratarea. În cazul în care este alăptat, laptele de mamă va fi lichidul cel mai uşor acceptat de către copil. Atunci când este deshidratat starea generală a copilului se alterează și urinează mai puțin de 3 ori pe zi.

Îndepărtaţi secrețiile din nasul copilului folosind soluții pe bază de ser fiziologic sau apă de mare, in special înainte de mese și înainte de somn. Îmbrăcați lejer copilul, temperatura în încăpere nu trebuie să depăşească 22°C.

Folosiţi medicamente pentru febră (Paracetamol, Ibuprofen, Algocalmin) atunci când febra influenţează starea generală a copilului.

„Medicamentele pentru tuse nu se folosesc la copilul mai mic de 1 an. Puteți ajuta copilul care tuşeşte folosind dispozitive de umidificare a aerului şi administrând medicamentele prescrise de medic. Există studii care susţin că mierea ameliorează tusea copilului; mierea este contraindicată la copilul mai mic de 1 an, % linguriţă la copilul 1-5 ani, 1 linguriţă între 6-11 ani şi 2 lingurite pe zi la copilul mai mare de 12 ani”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook „Medicul Tău de Familie”. În plus, trebuie evitat fumatul în apropierea copilulul.

Când trebuie să vă prezentaţi cu copilul la medic?

Copilul respiră cu dificultate, se aude un şuierat atunci când respiră sau trage aerul în piept cu zgomot. Copilul devine palid, flasc, starea generală se alterează.

Nu reuşeşte să înghită saliva. Are febră înaltă (peste 38 °C în cazul copilului mai mic de 3 luni, peste 39°C în cazul copilului cu vârsta 3-6 luni) sau febra durează mai mult de 5 zile.

Nu poate bea lichide din cauza respirației dificile. În cazul în care manifestările durează mai mult de 7 zile, copilul trebuie să fie re-evaluat de către medicul de familie.

Cum puteti preveni răspândirea bolilor respiratorii?

Învățați copilul să poarte corect mască (aceasta trebuie să acopere nasul şi gura) atunci când are o boală respiratorie.

Învăţaţi copilul să îşi acopere gura şi nasul cu brațul atunci când tuşeşte sau strǎnută.

Utilizați batiste de unică folosinţă atunci când copilul strănută sau tuşeşte apoi aruncați batistele imediat la gunoi, după care spălați-vă pe mâini.

Nu duceți copilul bolnav în colectivitate. Curățați suprafețele care au venit în contact cu secreții prevenite de la copilul bolnav (produse prin tuse, strănut).

Învățați copiii să îşi spele mâinile timp de 20 de secunde cu apă şi săpun (soluțiile dezinfectante pot fi folosite dacă apa şi săpunul nu sunt disponibile), să nu îşi atingă ochii, nasul sau gura după ce a pus mâna pe suprafeţe posibil contaminate. Aerisiti periodic camera copilului.