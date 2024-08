Român stabilit în Spania, surprins de transformarea țării natale: „A ajuns mai bine decât toate suratele ei est europene”

Un român stabilit în Spania a stârnit o adevărată furtună pe rețelele sociale după ce și-a împărtășit impresiile despre o recentă vizită în țară. După un tur al Europei, el susține că România a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani, depășind alte state din regiune.

Mesajul viral al românului venit în vacanță în țara sa:

„Am plecat din România cu un sentiment de bine, de mulțumire că țara mea a ajuns mai bine decât toate suratele ei est europene. Oamenii mai deschiși pe zi ce trece, amabili și prietenoși, servicii bune și ieftine, șosele din ce în ce mai bune sí am rămas uimit de drumul de la Sibiu la Budapesta, pe care l-am făcut în 5 ore, cu viteză de 130 km/h" a scris românul.

În opinia sa, România a depășit țări precum Bulgaria, Grecia sau Ungaria.

"O să vă povestesc în câteva zile experiența de anul ăsta din cele 7 zile petrecute în țara noastră. Nu există termen de comparație cu Bulgaria sau Grecia, nu mai zic de Ungaria. România le bate la fund de departe”, scrie românul, potrivit stiridiaspora.ro

Ulterior, el a revinit în comentarii și a explicat faptul că a făcut un tur al Europei și a observat cu ochii săi diferențele.

„Am plecat din Spania cu mașina, să facem un tur al Europei, și am trecut prin Italia, am coborât în Grecia cu vaporul, Turcia și Bulgaria, România (o saptamana), Ungaria și acum sunt în Austria. Nu vorbesc din auzite, povestesc din trăite”, comentează el.

Prietenii săi virtuali au încercat să îi explice că lucrurile nu stau chiar așa cum le-a descris el.

„Tipule cred ca ai dormit cât ai stat în România și te-ai trezit pe autostrada prin Ungaria, acum îți dai cu părerea, foooarte bine dar nu poți tu sa ne spui cât de bine este sau de rău este în România. Condu cu prudență ca să ajungi la destinație sănătos”, i-am transmis un internaut.

Alții au fost de partea sa, în schimb.

”Orașele au evoluat iar calitatea vieții ce sa mai spun. În Oradea e ceva extraordinar și îmi imaginez și în toată tara. Suntem plecați de acasă de 7 ani, revenim în țară în fiecare an. Eu mâine m-aș muta acasă, al meu soț nu prea vrea să audă. Am stat la Oradea 2 săptămâni, am dat de oameni de nota 10+, niște oameni extraordinari din toate punctele de vedere. Într-adevăr prețurile sunt puțin cam mari pt salariile primite, însă cine vrea cu adevărat se poate descurca. Am impresia că romanul a ajuns să se vaite pt orice că nah, e mai ușor decât să pună mâna să facă ceva și să schimbe ceva. Toți cunoscuții doar se văită de cât de greu este, dar pe niciunul nu l-am auzit că vrea să schimbe ceva, doar se complac în situație și atât”.