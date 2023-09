Rezultate Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc de duminică, 24 septembrie 2023. Care sunt numerele câștigătoare

Loteria Română a anunțat numerele extrase duminică, 24 septembrie 2023, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de 827.000.

Numerele câștigătoare de duminică, 24 septembrie 2023

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Premiile puse în joc

La 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 827.000 de lei (aproximativ 166.400 de euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,54 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13 milioane de lei (peste 2,62 milioane de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aroximativ 360.000 de lei (peste 72.200 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de 442.000 de lei (peste 88.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 39.700 de lei.

Reamintim că la tragerea aniversară Loto 6/49, din 17 septembrie 2023, a fost câștigat marele premiu la categoria I, în valoare de în valoare de 13.829.095,20 lei, adică peste 2,78 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 16-019 din Calafat și a fost completat cu o variantă simplă, la prețul de 14,50 de lei.