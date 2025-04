Protezele estetice, noul trend de podiumurile internaționale. „Moda ar trebui să aibă mereu o doză de fantezie”

Protezele estetice au devenit elemente de atracție în moda contemporană. Sunt tot mai prezente pe podiumurile internaționale, iar designerii de modă celebri spun că ele simbolizează transformarea și diversitatea.

Protezele estetice sunt tot mai adesea folosite ca mijloace de expresie pentru designerii de modă. Unii au stârnit controverse și fascinația admiratorilor de modă, după ce le-au integrat în colecțiile lor, considerate futuriste.

Protezele estetice, accesorii pe podiumurile de modă

La Paris Fashion Week, în prezentarea colecției toamnă-iarnă 2025, designerul olandez Duran Lantink a atras atenția cu o colecție neconvențională, prezentată într-un decor distopic, în care modelele au purtat siluete deformate, imprimeuri îndrăznețe și jeanși provocatori.

În centrul atenției au fost, însă, două busturi protezate: un abdomen sculptat și un bust feminin purtat de un model masculin, gest care a stârnit controverse online. „Îmi place ideea femeilor ca figurine de acțiune” a explicat Lantink în notițele show-ului, potrivit platformei media CNN.

Colecția designerului de modă se înscrie într-un trend tot mai vizibil în modă: folosirea protezelor pentru a explora noi forme de expresie, notează CNN.

Branduri ca Martine Rose, Collina Strada, Balenciaga sau Avavav au folosit tehnici de machiaj 3D și elemente protetice pentru a transforma modelele în personaje fantastice sau hiperbolice.

„Designerii folosesc proteze pentru a contesta normele frumuseții și a explora transformarea și identitatea, contribuind la o narațiune culturală mai largă”, a declarat Tanya Noor, coordonatoare la London College of Fashion, citată de publicație.

Cele mai vechi proteze datează din Egiptul Antic

Protezele au fost folosite inițial ca dispozitive medicale, iar istoria lor îndelungată începe în Egiptul Antic, cu degetele de la picior artificiale menite să faciliteze mersul.

Până în anul 300 î.Hr., apare și primul picior protezat cunoscut, din bronz și lemn, atribuit unui nobil roman. În secolul XIX, după Războiul Civil American, protezele din lemn au fost perfecționate cu pernuțe de cauciuc pentru a răspunde nevoilor veteranilor de război.

Odată cu dezvoltarea industriei de divertisment, protezele au fost adaptate și în scopuri artistice. La începutul cinematografiei, acestea erau realizate din amestecuri de gumă, bumbac și ceară, iar în anii 1930, apariția latexului a permis producerea măștilor realiste pentru publicul larg.



Protezele au un rol important în reprezentarea diverselor forme ale feminității, prin busturi și pernuțe pentru șolduri. Ele au devenit tot mai prezente și în cultura pop, iar în modă, fenomenul se extinde.

„Am pus o mulțime de sâni falși pe bărbați și invers”, afirmă designerul Malina Stearns, citat de CNN.

Filmele de la Hollywood, sursă de inspirație pentru modă

Chiar dacă latexul rămâne materialul standard în industrie, scanarea și imprimarea 3D permit crearea unor proteze din ce în ce mai complexe, corpuri „imperfecte”, „modificate” și chiar înfricoșătoare.

Protezele pot include LED-uri, senzori și mișcare asistată – devenind obiecte high-tech. Moda se inspiră din lumea divertismentului și adoptă uneori recuzita spectaculoasă a unor producții SF de la Hollywood, arată specialiștii.

În 2019, Balenciaga a colaborat cu makeup artistul Inge Grognard pentru a crea pomeți și buze exagerate pe modelele care au defilat în show-ul casei de modă.

Artista Nadia Lee Cohen a folosit o gamă largă de proteze, peruci și costume pentru a se transforma în 33 de personaje diferite în proiectul ei din 2022, „HELLO My Name Is”, în care a reimaginat poveștile din spatele fiecărui ecuson găsit într-un magazin second-hand, adaugă CNN.

În modă, protezele au devenit un comentariu asupra unei realități în care umpluturile, liftingurile și intervențiile estetice au devenit din ce în ce mai frecvente.

Unii critici întreabă, însă, dacă folosirea protezelor în modă contribuie la incluziune sau este doar o formă de a atrage atenția prin exotism.

„Moda ar trebui să aibă mereu o doză de fantezie, așa că hai s-o ducem și mai departe”, a spus fondatoarea Collina Strada, Hillary Taymour.