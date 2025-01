CTP, dezamăgit de David Popovici după ce și-a cumpărat o mașină scumpă. „Acest vis bicisnic poate să-l aibă orice beizadea imbecilă”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu s-a arătat extrem de surprins de alegerea făcut de campionul olimpic David Popovici, de a-și cumpăra o mașină scumpă.

Cristian Tudor Popescu declara anul trecut, în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, că David Popovici este superior oricărui sportiv român din punct de vedere intelectual. Părerea nu și-a schimbat-o fundamental, dar gazetarul se declară dezamăgit de ultimul gest al sportivului, de a-și cumpăra o mașină scumpă.

”Îl consider pe David Popovici, cum am spus-o nu o dată, cel mai inteligent și cultivat dintre toți marii sportivi ai României. Cu atât mai dură a fost surpriza să aflu că și-a cumpărat un Porsche Spider cu 120.000 euro. Și că a făcut-o pentru că ăsta „era visul lui”.

Sunt uluit nu de mărimea sumei, ci de micimea marelui vis al lui David.

A făcut David Popovici o roată, o piuliță, un buton din frumusețea de mașină, designul l-a conceput el, soluțiile tehnice pentru cel mai rapid demaraj din lume îi aparțin campionului David Popovici, cel care, altfel, a arătat că știe atât de bine să facă medalii de aur? Eu credeam că visul unui om inteligent și educat ar fi să facă ceva, să construiască, să inventeze, să conceapă, să aducă lumii o performanță extraordinară. Nu să-și cumpere una de-a gata. Și, mai ales, o mașină superscumpă – acest vis bicisnic poate să-l aibă orice beizadea imbecilă și înfumurată, cu banii lu tac-su.

Îi doresc lui David Popovici să își conducă sănătos și fericit bolidul, chiar dacă a reușit să-mi întunece oleacă raza de speranță ce mi-a dăruit-o. Lucru de care, acum, cred că puțin îi pasă”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina de Facebook.

Campionul olimpic în proba de 200 de metri liber, David Popovici (20 de ani), a mărturisit la un podcast că a plătit 150.000 de euro (echivalentul sumei primite de la Guvern pentru medalia de aur de la Paris 2024) pe o mașină la care visa.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva”, a spus David Popovici, la podcast-ul M.C.N. David Popovici are în garaj un Porsche Spyder, al cărui preț de catalog este 150.000 de euro.