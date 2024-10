O nouă formă de hoție îi vizează pe turiștii români într-un oraș european aflat la mare căutare. „Nu vă lăsați, fotografiați tot”

Turiștii sunt întâmpinați de escroci încă de când aterizează în marile aeroporturi europene, iar alții îi așteaptă pe parcurs. Este și cazul Istanbulului, oraș în care turiștii români au fost păcăliți nu o dată de taximetriști și de unii dintre șoferii Uber.

Unul dintre românii care a vizitat Istanbulul a relatat, sub protecția anonimatului, pe un grup de Facebook dedicat turiștilor, felul în care acționează unii dintre șoferii de taxi și Uber din metropola turcească. E o nouă formă de hoție, spune el, și povestește la ce ar trebui să se aștepte turiștii care comandă Uber.

„O nouă formă de hoție! Chemi un Uber în Istanbul, îți vine taxiul, te duce unde vrei, intuieșți că e umflat prețul, când îl ceri și plătești! Vei observa în aplicația de Uber că ai renunțat la comandă și ți se vor opri 20 de lire turcești la următoarea comandă cu toate că taxiul te-a dus la destinație, probabil la preț dublu sau triplu! Atenție ,sunt mulți șoferi tâlhari, la modul propriu, în Istanbul0 !Dar nu vă lăsați, fotografiați placa mașinii și sunați la 112, explicați tot și sigur vi se va face dreptate! Dacă sunteți în curs de «jefuire» la final de cursă, sunați la 112, imediat! Există o poliție a turiștilo, am aflat-o pe propria piele”, a scris acesta.

Postarea a devenit virală, iar mai mulți dintre cei care au citit-o au spus că s-au confruntat cu probleme similare în Turcia. Un alt turist a povestit cu detalii ce a pățit și a venit cu un sfat.

„Țeapa începe încă din aeroport”

„Țeapa dată de taximetriști începe încă din aeroport. Pleci cu un tarif și după vreo 5 minute se schimbă sub pretextul că va fi foarte aglomerat în Istanbul și nu pot să te ducă cu prețul spus de dispecerul care te-a «prostit». Spui că vrei să renunti la cursă, dar îți spun că nu pot opri acolo și te mai plimbă puțin după care spun că trebuie să plătești o anumită sumă chiar dacă te readuc la aeroport. Soluția cu ei este să nu te lași intimidat și să treci la amenințări pentru că ei de cele mai multe ori mizează pe lehamitea turistului. Totul poate fi frumos dacă îți formezi obiceiul de a întreba de mai multe ori înainte de a cumpăra ceva”, a scris cineva.„

„Solutia este transportul în comun care este extraordinar de bine organizat”, a intervenit alt membru al grupului în discuție. „După ce te arzi prima dată, afli că asta este cea mai bună soluție în privința transportului”, a venit un răspuns.

„De ce ai chema Uber in Istanbul? Transportul în comun este mai rapid, foarte bine organizat și mult mai ieftin”, a continuat același membru al grupului care a venit cu soluția transportului în comun. „Din comoditate, și eu am procedat la fel.... Bagaje, străzi aglomerate etc. A fost mai comod să comand Uber, deși recunosc că și eu am fost păcălită de câteva ori”, a punctat cineva.

„Altă lume, alte obiceiuri”

Iar în discuție au intervenit și alți internauți. „Problema nu este de ce doamna a chemat Uberul deoarece știm cu toții că este un serviciu oferit care dacă este practicat în mod cinstit apelezi în caz de necesitate. Problema este când o să termine turcii cu procedurile astea urâte?”, a fost o observație. „Probabil niciodată. Altă lume, alte obiceiuri. Putem însă să nu le dăm ocazia să ne jecmănească”, i s-a răspuns.

„Eu zic că dacă fiecare din turiștii păcăliti ar chema poliția s-ar observa și s-ar aplica sancțiuni. Dacă ar rămâne fară carnet sau chiar fară licență le-ar trece cheful. Prefer să dau eu bacșiș nu să fiu prostită în față”, a fost altă replică. „Eu cred că trebuie să revii cu picioarele pe pământ. Turcia este în Asia, nu în Europa. Alte valori, alte reguli. Poliția nici nu se deranjează la așa ceva”, a continuat dezbaterea.

„Te înșeli. Eu sunt cu picioarele pe pământul Turciei și crede-mă că dacă reclamațiile ar fi în masă, având în vedere că se atinge o imagine a țării, să vezi că s-ar lua măsuri. Clar că dacă se discută doar pe rețelele sociale și rămâne aici, problema va continua”, a scris cineva.

„Se fură mult și în transportul în comun”, a schimbat un alt internaut direcția.

„La turci, la fel ca și la români trebuie să te ferești de țepari. Iar dacă nu ar fi sejururi safe la All inclusive cu prețuri decente nu mi-ar mai călca piciorul în concediu în Turcia”, a punctat cineva. „Am pățit-o! Ne-a și blocat în mașina. Atenție! Până nu l-am amenințat cu poliția, nu ne-a deblocat portiera!”, a povestit altul.

Există și cazuri fericite

„La fel am întâlnit și eu. Dar nu am anulat cursa să le dau lor cash. Toți ziceau să anulez și să le plătesc lor triplu cash. Toți sunt niște hoți acolo. Am renunțat și am luat tramvaiul”, a mai scris cineva.

Există însă și turiști români care susțin că au fost foarte bine tratați de șoferii Uber și că nu au avut niciun fel de probleme, în timp ce altcineva a părut ca nu a înțeles ideea și s-a întrebat de ce ar face cineva scandal pentru doar 20 de lire turcești.

„Au furat 20 lire? Mult, mult”, a fost ironia taxată imediat de alt membru al grupului. „Contează suma?”, a venit replica scurtă și la obiect.

„Noi am mers doar cu Uber în Istanbul și nu ne-a «fraierit» nimeni. Am fost cazați în zona Fisekhane și din față hotelului comandam Uber de câteva ori pe zi. Niciodată nu ne-a luat mai mult sau să «ne plimbe aiurea» prin oraș. De multe ori coboram noi cu mult înainte de destinație din cauza aglomerației și tariful era super decent. Am plătit de fiecare dată cash, niciodată din cont. Și dacă asta contează, am fost pentru prima dată în Turcia, nu eram familiarizați cu ce înseamnă această experiență”, a fost alt punct de vedere.

„Cred ca e cel mai sigur oras turistic. Apropo de hoți, nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu furat. Chiar o dată am fost martor când un tânar a încercat să fure de la un bătrân. Ce bătaie și-a luat! Acolo un hoț e bătut de trei ori dacă e prins. O dată îl bate opinia publică a doua oară jandarmii și la final și poliția. Nu țin cont de drepturile omului, bla, bla. Te-au prins, te-au încărcat! Poate de aia nu prea sunt hoți. Cea mai eficientă metoda de educare!”, a adăugat alt internaut.