O companie românească a fost nominalizată pentru al șaselea an consecutiv în topul celor mai bune agenții SEO din Europa

Agenția românească five elements digital, specializată în marketing digital pentru companii în creștere rapidă și branduri enterprise, a fost nominalizată pentru al șaselea an consecutiv la European Search Awards 2025.

Compania intră în competiție pentru Best Small SEO Agency (pentru agenții cu până la 25 de angajați) cu cele mai bune sase firme europene din industrie.

„Nominalizarea în topul celor mai bune șase agenții SEO din Europa este o reconfirmare a direcției noastre strategice și a calității muncii pe care o depunem zi de zi. Este o onoare să reprezentăm România la acest nivel și să contribuim activ la dezvoltarea industriei digitale europene. Vom continua să inovăm și să livrăm rezultate concrete pentru clienții noștri”, a declarat Steffen Heringhaus, fondatorul five elements digital.

Five elements digital este singura agenție din România care se regăsește constant în clasamentele europene și internaționale ale celor mai performante companii din industrie, în categoria Best Small SEO Agency. Pe lângă această nominalizare, agenția figurează pentru al patrulea an consecutiv și pe lista finaliștilor Global Search Awards, la aceeași categorie, consolidându-și astfel statutul de lider în domeniul SEO.

European Search Awards este una dintre cele mai prestigioase competiții din domeniul marketingului digital, SEO și performanței online din Europa, reunind anual sute de participanți și cele mai competitive agenții din industrie. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 8 mai 2025, la Krakow.

Cu o evoluție constantă și sustenabilă, five elements digital a înregistrat anul trecut o creștere de peste 30% în serviciile de SEO și Digital Marketing, inclusiv PPC.

„Marketingul digital este, de fapt, un segment-cheie care crește accelerat în cadrul agenției noastre. Totodată, și serviciile de SEO au înregistrat o evoluție solidă, chiar și într-o piață dominată de presiunea optimizării costurilor”, a declarat Steffen Heringhaus.

De asemenea, agenția și-a extins semnificativ echipa în ultima perioadă, printr-o serie de recrutări strategice. Cea mai recentă este Cecilia Pavel, care s-a alăturat în rolul de SEO Director, după ce a ocupat anterior poziții de conducere în companii și agenții de top din industrie.

Una dintre principalele agenții de marketing digital din România

Fondată în 2009, five elements digital este una dintre principalele agenții de marketing digital din România, specializată în strategii performante pentru companii în creștere rapidă și branduri enterprise. Agenția are un portofoliu solid, care include atât campanii corporate de anvergură, cât și proiecte dedicate IMM-urilor.

Printre clienții săi se numără branduri de renume precum PROTV, Vodafone, Imobiliare.ro, Bestjobs sau Clinicile Dr. Leahu (acum parte din rețeaua Regina Maria), alături de alte companii de top din domeniile FMCG, publishing, ecommerce, medical, lifestyle și real estate. Cu peste 40 de clienți activi și o rată de fidelizare de peste 90%, five elements digital generează lunar mai mult de 75 de milioane de vizite din SEO, contribuind semnificativ la creșterea vizibilității organice în Google pentru brandurile din portofoliu. Potrivit unor estimări relevante, peste 50% dintre utilizatorii de internet din România accesează lunar site-uri optimizate de five elements digital.