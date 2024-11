Noul tren electric Alstom a fost pus iar în circulație, vineri dimineață

Trenul Alstom Coradia Stream a reluat călătoriile vineri dimineață, după ce miercuri a fost pus în circulație iar joi a fost retras din cauza unor erori la computerul de bord.

Noul tren electric Alstom a reluat vineri călătoriile, după ce la doar o zi de la inaugurare a fost retras în depou.

„Ca urmare a finalizării tuturor verificărilor efectuate de către specialiștii Alstom, compania confirmă că trenul Coradia Stream este complet funcțional și poate circula la parametri optimi. Ca urmare, trenul va reintra în serviciul comercial conform graficului de circulație al operatorului”, a transmis Alstom.

Trenul a plecat din București Nord spre Brașov vineri dimineața, la 5.40.

”Prima Sageată Roşie Coradia Stream (din cele 37 achiziționate cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile de către Statul Român prin ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară, in cadrul contractului incheiat in martie 2022 cu Alstom Ferroviaria SpA) se pregateste de programul de circulatie cu calatori in dimineata de 22.11.2024. Plecare din Bucuresti Nord spre Brasov la 05.40 in IR16001, operat de CFR Călători, operatorul feroviar selectat sa opereze primele 12 trenuri din cele 37.Plecare din Brasov spre Bucuresti Nord la 08.43 in IR16002, operat de CFR Calatori”, a scris Autoritatea pentru Reformă Feroviară pe pagina de Facebook.

Primul tren electric format din material rulant nou, respectiv rama electrică RE-IR TS02 Alstom Coradia Stream, a circulat miercuri pentru prima oară în România, pe ruta București - Brașov.

Joi dimineață, însă, trenul Alstom a fost anulat, conform unui anunț făcut de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Instituția a invocat „erori afișate de computerul de bord”. Pasagerii au plecat cu un alt tren CFR Călători, jumătate de oră mai târziu.