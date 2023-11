Nestlé Romania extinde Pădurea de Miere la 7 hectare. Vom avea mai puțin CO2 și mai multă miere în următorii ani

Nestlé România aproape a dublat Pădurea de Miere din Comuna Mârșa, județul Giurgiu, un proiect care reunește toate programele de împădurire și biodiversitate din România, plantând încă 15.000 de puieți de salcâm pe o suprafață de 3 hectare, în parteneriat cu Asociația Mai Mult Verde și Primăria Comunei Mârșa, în completarea celor 20.000 plantați în 2022 pe 4 hectare.

Peste 100 de persoane, angajați și parteneri Nestlé, precum și voluntari Mai Mult Verde, au participat voluntar la plantarea celor 15.000 de puieți de salcâm, la aproximativ 50 de km vest de București (localizare), contribuind astfel la una din cele mai mari campanii de reîmpădurire în zona de câmpie a Munteniei sub umbrela pilonului de sustenabilitate “Nestlé for a Waste Free World”.

Pădurea de Miere este un concept inovator, combinând atât regenerarea forestieră pentru o mai bună absorbție a dioxidului de carbon (CO2) din atmosferă, dar și crearea unui ecosistem atractiv apicultorii din țara noastră, pentru că salcâmul este principala specie forestieră meliferă din România (sursa).

La o scurtă evaluare, cei 35.000 de salcâmi plantați de voluntarii în apropiere de București vor absorbi la maturitate cel puțin 850 de tone de CO2 pe an – echivalentul emisiilor unui număr de 350 de autoturisme de mic litraj (120 gr CO2 per km) care parcurg anual 20.000 de kilometri. Pe de altă parte, în condiții optime, producția de miere la un hectar de pădure compactă de salcâmi este de 300-700 kg, potrivit mediului academic de specialitate (sursa), iar Pădurea de Miere are acum 7 hectare. Producția de miere poate ajunge însă chiar și la aproape o tonă per hectar când salcâmii ajung la maturitate (sursa).

Prin acest efort, Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, a confirmat angajamentul în direcția dezvoltării durabile, care include atingerea pragului de zero emisii nete până în 2050, tranziția la energie regenerabilă în proporție de 100%, dezvoltarea de ambalaje alternative, respectiv creșterea gradului de biodiversitate și reducerea cantității de CO2 prin plantări de copaci.

Din cei 15.000 de puieți plantați anul acesta, 5.000 au reprezentat contribuția directă a NESCAFÉ®, care a lansat în octombrie o campanie inedită în care pentru fiecare cumpărător înscris în campanie a fost plantat un puiet de salcâm. NESCAFÉ® are în ADN-ul său de brand global sustenabilitatea, iar campania a avut ca obiectiv să genereze impact în România, pentru că proiectul Pădurea de Miere este cel mai potrivit pentru a-și aduce contribuția la strategia locală de sustenabilitate a Nestlé România.

”Echipa Nestlé a făcut un lucru concret pentru un aer mai curat în țara noastră și pentru una dintre poate cele mai delicate arii din agricultură și anume apicultura: am pus mâna pe lopată și am plantat 15.000 de puieți de salcâm, sub îndrumarea specialiștilor de la Asociația Mai Mult Verde. Am demonstrat cum putem contribuim direct la regenerarea patrimoniului forestier al României și la crearea unui areal propice albinelor și comunității apicultorilor din țara noastră. Plantarea salcâmilor de la Mârșa susține angajamentul Nestlé de a planta la nivel global 20 de milioane de copaci pe an și suntem pe cale să reducem la jumătate amprenta noastră de carbon în acest deceniu”, spune Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

Acțiunea de împădurire este continuarea firească a celei din 2022, precum și a acțiunilor de ecologizare din 2019, plantarea de puieți de salcâm și de molid din 2020 și 2021.

Pădurea de Miere face parte din planul global al Nestlé de a accelera transformarea către sisteme alimentare cu zero emisii nete și sisteme alimentare echitabile și regenerative, plan susținut cu o investiție de 1,2 miliarde CHF până în 2025 în practici agricole regenerative. Pe de altă parte, Nestlé depune eforturi ca până în 2030 să se aprovizionăm cu 50% din ingredientele cheie din surse regenerative, pentru a a reduce la jumătate emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 și de a ajunge la zero net până în 2050.

Mai multe despre planul Nestlé aflați de aici.

***

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 75.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos - SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.