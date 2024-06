Motivul pentru care o tânără cu handicap a fost alungată de pe o plaja din Vama Veche. „Prefer asta urinei si fecalelor de la oameni”

O tânără cu handicap a fost alungată de pe o plajă din Vama Veche dintr-un motiv greu de înțeles. Cei care au alungat-o au fost deranjați de faptul că fata era cu câinele ei însoțitor.

Femeia s-a simțit umilită la Vama Veche și a încercat să le explice celor care au dat-o afară de pe plajă că are handicap și că nu se poate descurca fără cățelușa sa, Ari. Totul în van. În schimb, în Grecia, pe o plajă privată, proprietarul a tratat-o cu totul diferit. Tânăra a relatat întreaga experiență pe Facebook.

„Anul trecut în Vama Veche am fost dată afară de pe plajă pentru că era Ari cu mine. Deși le-am arătat că sunt persoană cu handicap, că ea e câine însoțitor, bla bla. Anul asta în Grecia, administratorul plajei m-a certat dimineață că nu e fata cu noi. I-am spus că o aducem după prânz când pleacă lumea la masă, pentru că nu vrem să deranjăm, mai ales copiii. Răspunsul grecului: e plaja mea și dacă vreau dau afară pe toată lumea. Aduceți fata la plajă”, a scris femeia.

Revoltă în rândul internauților

Reacțiile au fost prompte, iar oamenii s-au arătat revoltați de cele petrecute la Vama Veche.

Cineva a comparat situația din România cu cea din alte țări. „Anul trecut am fost cu Cane Corso in Thassos si nu am avut probleme nicaieri, nici la terase, chiar era vedeta seara la masă. În România mergem doar la Tuzla și nu am avut probleme, era multă lume cu căței”, a scris cineva. „Din Tuzla, o prietenă a adunat pe câine vreo 40 de căpușe”, a scris altul.

„În Romania, am fost cu pisica mea (ea fiind în rucsac special ptr ea ) m-a dat afară din magazin (Auchan Coresi ) pe motiv ca nu avem voie cu animale, deși nu scria nicăieri. În Germania oamenii merg cu câinii lor în lesă prin mall. După 3 săptămâni de Germania m-am întors să îmi iau fata (pisica) în Germania. Azi, să avem un zbor plăcut și liniștit!”, a scris altcineva.

„În Grecia e altă mentalitate. Nu se compară. Pentru Emma va fi al optulea an când mergem cu ea în Grecia la mare și în marea majoritate a fost foarte bine primită. Există persoane și plaje care nu acceptă câini, dar e o minoritate…”, a fost altă replică.

„Și noi avem grijă să respectăm oamenii care nu suporta câinii. Eu îi înțeleg și atunci le ofer spațiu. Așa e normal”, a revenit autoarea postării inițiale.

„Să știți că atunci când am fost în situații să deranjeze nu au fost român. Au fost chiar greci. Peste tot sunt oameni și oameni”, a spus alt internaut. „E foarte plăcut să faci baie în bale și păr de câine”, a fost alt punct de vedere.

„Dar în urina oamenilor nu vă deranjează să înțeleg? 95% fac în mare pentru ăa așa sunt învățați. Spor la bălăceală”, a fost o replică. „Prefer asta urinei si fecalelor de la oameni”, a întărit o tânără

„Cred că sunt oameni care au fobie de animale, în special câin. Trebuie înțeleși și ei că sunt veniți să se relaxeze, nu să stea într-o continuă panică. Trist, dar adevărat”, a fost altă percepție.