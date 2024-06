INTERVIU De ce alianța prin care Putin amenință NATO și România a ajuns să deranjeze până și China. Avertismentul unui expert

Rusia și Coreea de Nord își extind colaborarea, iar recent au semnat o nouă înțelegere militară, după modelul celei semnate semnate de Phenian în trecut cu fosta URSS. Profesor de relații internaționale la cea mai apreciată universitate din România, UBB, Valentin Naumescu vede în această alianță o nouă provocare pentru NATO, iar cheia pare să se afle în acest moment la China.

Federația Rusă și Coreea de Nord își extind colaborarea, iar recent au semnat un nou parteneriat care provoacă îngrijorare în cancelariile occidentale. Este vorba despre un acord semnat între Vladimir Putin și Kim Jong-Un, descris de ultimul ca fiind „pașnic și defensiv”, dar despre care Putin a spus că nu exclude „acordarea de asistență reciprocă în cazul unei agresiuni împotriva uneia dintre părțile” semnatare, relatează agențiile internaționale de presă.

„Adevărul” a discutat despre acest parteneriat cu Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj, președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană și directorul Centrului EUXGLOB. Naumescu, care a fost în trecut și dipomat, are expetiză în domeniul managementului crizelor și a explicat de ce noua alianță stârnește îngrijorare din Bruxelles și până la Washington, dar și motivele pentru care cele două aliate pot doar să spere că vor beneficia de un sprijin consistent din partea Chinei.

Tensiuni în Peninsula Coreeană

Dacă până acum Federația Rusă și Coreea de Nord s-au limitat la declarații măgulitoare una la adresa celeilalte, există date că Phenianul l-a ajutat pe Putin cu arme și muniție pentru războiul declanșat de ruși prin invadarea Ucrainei.

În opinia sa, Coreea de Sud are toate motivele să fie îngrijorată, cu atât mai mult cu cât tensiunile de granița cu Coreea de Nord sunt oricum în creștere, iar între cele două state nu există nicio pace încheiată, ci doar un armistițiu. Și Occidentul, aici fiind inclusă Alianța Nord Atlantică, așadar și România, are motive serioase de îngrijorare. Orice tensiuni și escaladări în Peninsula Coreea pot avea efect de contaminare, cu atât mai mult cu cât există deja două focare de război, în Ucraina și Israel. Cheia ar fi însă la China, stat despre care Naumescu spune că are o politică duplicitară și că susține din umbră Rusia și Coreea de Nord, dar păstrează relații și cu Occidentul.

„Am anticipat, am văzut spectrul unei axe Rusia-China-Iran-Corea de Nord. Iată că în interiorul acestui patrulater sau axe a dictaturilor anti-occidentale, pot apărea și formule mai restrânse, să spunem, bilaterale, cum este și această apropiere Rusia-Coreea de Nord. Acestă apropiere pare să se subsumeze unui obiectiv mai larg al politicilor revizioniste anti-occidentale pe care China l-ar putea agrea, și credem că le agreează, dar totuși poate să provoace, în același timp, și o anumită reticență din partea Chinei”, spune Naumescu.

Ce îi deranjează pe chinezi

China simte că nu poate controla această alianță ruso-coreeană, iar Beijingul nu vede cu ochi buni dezechilibrul creat în zonă, chiar dacă, pe de altă parte, beneficiază de pe urma sa.

„Desigur că regimul de la Beijing și-ar dori să poată controla această axă a celor patru regimuri dictatoriale anti-occidentale, pe care să le poată influența prin pârghii specifice pe care le are la îndemână, fie că vorbim de relația cu Rusia, fie de cea cu Iranul, fie de cea cu mai vechea Coree de Nord, dar iată că, de data asta, Beijingul este pus în fața unei situații un pic mai deosebite”, explică el.

În opinia sa, China se vede pusă în fața unei situații noi, și anume un început de alianță Rusia-Corea de Nord. „Aș spune că e un pic derutant pentru China, nu e neapărat o veste bună pentru ei. Sau în orice caz, putem spune că Beijingul cu un ochi plânge și cu unul râde. Pentru că, sigur, toate aceste colaborări politice, militare, economice, par să întărească opțiunea anti-occidentală în sistemul relațiilor internaționale, dar pe de altă parte este o relație bilaterală care scurcircuitează, ocolește, de fapt China”, mai afirmă Naumescu.

De altfel, adaugă profesorul, China nu a privit cu ochi buni această apropiere nici pe vremuri:„Nici pe vremea Uniunii Sovietice, așa cum știm, apropierea nu era foarte bine văzută de China. Pentru că în ambele cazuri, fie că vorbim de Rusia, fie mai ales dacă vorbim de Coreea de Nord, e vorba de două regimuri imprevizibile. Acesta este motivul care determină China să aibă mai degrabă un comportament reținut sau încă destul de reținut față de astfel de alianțe politice și militare.. Așa cum știm, China nu s-a implicat în livrarea de armament și în angajamente militare ferme în relația cu Rusia. A preferat doar un sprijin politic și economic sau eventual comerțul cu anumite componente electronice pe care industria militar-rusească le-a putut folosi. Dar nu a fost vorba de livrarea de armament și de componente militare letale, așa cum face Coreea de Nord.”

Valentin Naumescu spune că deși China este un concurent pentru Occident și este mai degrabă apropiată de regimurile de la Moscova, Teheran sau Phenian, politica Beijingului este cu totul diferită de cea a Coreei de Nord și a Rusiei. Iar totul pornește de la faptul că, spre deosebire de cele două, China este o mare putere globală și este foarte atentă la propria sa imagine.

„China are cu totul altă agendă globală. Are un alt nivel de ambiții globale în care dorește să-și apere imaginea de putere pacifistă care are relații bune cu întreaga lume, care promovează soluțiile diplomatice, globalizarea economică, comercială, relațiile, mă rog, normale, economice cu Uniunea Europeană. Ori China, din punctul acesta de vedere, sigur că are o anumită reticiență față de o alianță Rusia-Coreea de Nord”, punctează expertul.

De altfel, chiar și relațiile Chinei cu cele două state sunt mai degrabă gri, chiar dacă le oferă o anumită susținere.

„Putem presupune că nu China este cea care a intermediat acest tip de alianță și că este oarecum chiar incomodată de intrarea Rusiei într-o insulă coreană. Sigur, Coreea de Nord era un regim pe care China îl protejează de multă vreme, dar trebuie să înțelegem limitele acestei protecții . De fapt, China nu dorește ca o putere occidentală, de exemplu Statele Unite, să ajungă să domine Peninsula Coreeană. Însă Beijingul nu își dorește nici ca Rusia să aibă interese puternice în zonă, cu atât mai mult încât Coreea de Nord devine, totuși, o putere nucleară amenințătoare”, mai explică Valentin Naumescu.

Cât va dura

Totuși, profesorul clujean consideră că este vorba despre o alianță mai degrabă contextuală și spune că, cel mai probabil, într-o Rusie post Putin, Moscova își va reevalua opțiunile.

„Din punct de vedere politic, această alianță arată foarte prost, rușii au ajuns la nivelul cel mai de jos posibil. Cu siguranță că nici la Moscova nu e văzută bine de toată lumea. Eu zic că o Rusie post-Putin, care va fi interesată să-și remodeleze, să-și normalizeze relațiile, să-și normalizeze relațiile cu Occidentul, evident, după încheia războiul, va renunța la apropierea de Corea de Nord. Ea este o apropiere contextuală, dar atâta timp cât acest context în care ne aflăm va continua, și nu-s un semne că se va închia prea curând, relația de apropiere Rusia-Coreea de Nord va continua”, anticipează profesorul.

În ce privește viitorul Federației Ruse, deocamdată nu există semne că Vladimir Putin ar fi pe cale să piardă puterea sau susținerea elitelor de la Moscova. Totuși, există semne că o opoziție puternică se va închega în următoarea perioadă, anunță Naumescu.

„Din câte am văzut eu, nu avem de la nivelul elitelor din politice, din Rusia, semne că ar avea un plan B sau că susținerea pentru Putin s-ar fi șubrezit. „Am văzut însă sigur semnale de la opozanți ai regimului, opozanți declarați, aflați din străinătate, că se organizează, am văzut o reuniune din Polonia, a criticilor din Putin. Sigur, încă nu știm dacă o nouă opoziție a început să se coaguleze și în Rusia, sau nu. Ce știm este că există o anumită tensiune în structuri, asta o știm, în armată, iar ultimele schimbări arată că au destule probleme”, încheia Valentin Naumescu.