Mită „pe bandă” la uzinele mecanice Plopeni și București. Doi directori și-au recunoscut vinovăția

Trei directori de la uzinele mecanice Plopeni și București sunt implicați într-un dosar complex de corupție, în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte comerciale. În anchetă este vizat și administratorul unor societăți comerciale, acuzat că ar fi dat bani pentru obținerea unor contracte și aprobarea plăților.

Directoarea a pretins din nou mita, spunând că dolarii au fost falşi. Foto: arhivă

Directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, și directoarea comercială a aceleiași unități, Liliana Sorescu, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA. Dosarele au fost trimise Tribunalului Prahova. În aceeași anchetă este inculpat și Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, acuzat că ar fi primit mită în valoare totală de 48.000 de lei.

Potrivit documentelor citate de News, cele două dosare privind acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înregistrate la Tribunalul Prahova în 6 și 21 octombrie. În dosarul lui Alexandru Pîrvu, primul termen de judecată a fost stabilit pentru 12 noiembrie.

Bani pentru comenzi, contracte și facturi

Alexandru Pîrvu este acuzat de luare de mită în formă continuată, iar Liliana Sorescu, de două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată. Cei doi au recunoscut faptele și au primit pedepse cu suspendare și obligația de a presta muncă în folosul comunității, după încheierea acordurilor de vinovăție.

În urma perchezițiilor efectuate la 23 iulie 2026, procurorii au găsit la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu sume de bani în numerar, în lei și valută, în valoare totală de aproximativ 500.000 de euro. Banii au fost ridicați în vederea instituirii sechestrului asigurător, potrivit DNA.

Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, în același dosar sunt inculpați Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, și administratorul mai multor societăți comerciale. Directorul Rafiu este acuzat de luare de mită în formă continuată, în 12 acte materiale, iar administratorul, de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată, în cadrul a două infracțiuni.

Potrivit procurorilor, în perioada 18 decembrie 2025 - 16 iulie 2026, Mihai Rafiu ar fi primit de la administratorul acuzat acum de dare de mită suma totală de 48.000 de lei, în 12 tranșe a câte 4.000 de lei. Banii ar fi fost remiși direct sau prin intermediul unei alte persoane pentru inițierea unor proceduri de achiziție, derularea contractelor dintre uzină și firmele administrate de acesta și aprobarea plăților pentru facturile emise.

În cazul directorului general al Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, procurorii susțin că acesta ar fi primit direct de la același administrator 25.900 de lei, în trei tranșe, în perioada mai - iulie 2026, bani destinați aprobării comenzilor și efectuării plăților aferente contractelor încheiate cu firmele respective.

La rândul său, Liliana Sorescu ar fi pretins și primit, în cursul anului 2026, suma totală de 24.250 de lei, în mai multe tranșe. Banii ar fi fost oferiți pentru lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de același administrator pentru îndeplinirea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Procurorii susțin că directoarea comercială ar fi primit mită şi de la alte persoane. În februarie 2026, aceasta ar fi încasat 3.800 de dolari de la reprezentantul altor societăți comerciale care aveau contracte cu Uzina Mecanică Plopeni. După ce Liliana Sorescu s-ar fi plâns că banii primiți erau falși, în perioada 15 mai - 29 iunie 2026, prin intermediul inculpatului V.M., ea a primit alți 17.200 de lei, practic echivalentul celor 3.800 de dolari.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale vizate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziții de materiale și prestări de servicii.