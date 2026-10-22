 Mită „pe bandă” la uzinele mecanice Plopeni și București. Doi directori și-au recunoscut vinovăția | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Mită „pe bandă” la uzinele mecanice Plopeni și București. Doi directori și-au recunoscut vinovăția

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Trei directori de la uzinele mecanice Plopeni și București sunt implicați într-un dosar complex de corupție, în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte comerciale. În anchetă este vizat și administratorul unor societăți comerciale, acuzat că ar fi dat bani pentru obținerea unor contracte și aprobarea plăților.

Directoarea a pretins din nou mita, spunând că dolarii au fost falşi.
Directoarea a pretins din nou mita, spunând că dolarii au fost falşi. Foto: arhivă

Directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, și directoarea comercială a aceleiași unități, Liliana Sorescu, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA. Dosarele au fost trimise Tribunalului Prahova. În aceeași anchetă este inculpat și Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, acuzat că ar fi primit mită în valoare totală de 48.000 de lei.

Potrivit documentelor citate de News, cele două dosare privind acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înregistrate la Tribunalul Prahova în 6 și 21 octombrie. În dosarul lui Alexandru Pîrvu, primul termen de judecată a fost stabilit pentru 12 noiembrie.

Bani pentru comenzi, contracte și facturi

Alexandru Pîrvu este acuzat de luare de mită în formă continuată, iar Liliana Sorescu, de două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată. Cei doi au recunoscut faptele și au primit pedepse cu suspendare și obligația de a presta muncă în folosul comunității, după încheierea acordurilor de vinovăție.

În urma perchezițiilor efectuate la 23 iulie 2026, procurorii au găsit la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu sume de bani în numerar, în lei și valută, în valoare totală de aproximativ 500.000 de euro. Banii au fost ridicați în vederea instituirii sechestrului asigurător, potrivit DNA.

Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, în același dosar sunt inculpați Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, și administratorul mai multor societăți comerciale. Directorul Rafiu este acuzat de luare de mită în formă continuată, în 12 acte materiale, iar administratorul, de complicitate la luare de mită și dare de mită în formă continuată, în cadrul a două infracțiuni.

Potrivit procurorilor, în perioada 18 decembrie 2025 - 16 iulie 2026, Mihai Rafiu ar fi primit de la administratorul acuzat acum de dare de mită suma totală de 48.000 de lei, în 12 tranșe a câte 4.000 de lei. Banii ar fi fost remiși direct sau prin intermediul unei alte persoane pentru inițierea unor proceduri de achiziție, derularea contractelor dintre uzină și firmele administrate de acesta și aprobarea plăților pentru facturile emise.

În cazul directorului general al Uzinei Mecanice Plopeni, Tiberiu Alexandru Pîrvu, procurorii susțin că acesta ar fi primit direct de la același administrator 25.900 de lei, în trei tranșe, în perioada mai - iulie 2026, bani destinați aprobării comenzilor și efectuării plăților aferente contractelor încheiate cu firmele respective.

La rândul său, Liliana Sorescu ar fi pretins și primit, în cursul anului 2026, suma totală de 24.250 de lei, în mai multe tranșe. Banii ar fi fost oferiți pentru lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de același administrator pentru îndeplinirea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Procurorii susțin că directoarea comercială ar fi primit mită şi de la alte persoane. În februarie 2026, aceasta ar fi încasat 3.800 de dolari de la reprezentantul altor societăți comerciale care aveau contracte cu Uzina Mecanică Plopeni. După ce Liliana Sorescu s-ar fi plâns că banii primiți erau falși, în perioada 15 mai - 29 iunie 2026, prin intermediul inculpatului V.M., ea a primit alți 17.200 de lei, practic echivalentul celor 3.800 de dolari.

Contractele încheiate de cele două uzine cu societățile comerciale vizate aveau ca obiect, în principal, servicii de mentenanță, achiziții de materiale și prestări de servicii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru
digi24.ro
image
Filmul atacului cu maceta dintr-un liceu din Pitești. Ce le-a cerut elevul de 15 ani celor doi colegi înainte să îi taie, în toaletă
stirileprotv.ro
image
Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit
gandul.ro
image
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
mediafax.ro
image
„El și Muhar vor juca acolo”. L-a cucerit pe patronul FCSB! Anunț de ultimă oră despre echipa de start pentru FCSB – Rapid
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu are de făcut plăți de 8 miliarde de lei în urma proceselor pierdute de stat
libertatea.ro
image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alexandra Dinu, Sandra Mutu a dat cărțile pe față
digisport.ro
image
Mihai Trăistariu, chinuit de peste 100 de superstiții! Cum a ajuns artistul să își transforme viața într-un calvar
click.ro
image
Impozitarea locuințelor la valoarea de piață. Olguța Vasilescu, despre măsura prinsă în programul de guvernare: „Taxele sunt deja mari”
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate
observatornews.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
cancan.ro
image
58 dosare de pensii se judecă azi la CCR. Se cere anularea recalculării. Judecătorii au dat o primă decizie
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
playtech.ro
image
Rusia merge la Campionatul Mondial, România NU! De ce a refuzat Răzvan Burleanu invitația lui Gianni Infantino
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a răzgândit în câteva ore! Acuzații grave după învestirea lui Luca Niculescu: ”Nu concep că a făcut așa ceva”
digisport.ro
image
Dressingurile divelor sunt pline până la refuz! Unele au mii de genți, altele își aruncă hainele pe jos
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Andrei Beleuț. Tânărul locuiește cu părinții, la 34 de ani. Spune că nu poate să trăiască fără mâncarea ''lu' mămica''. Casa și curtea lor sunt imense / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 22 octombrie 2026. Cine își face singur norocul și cine pierde o ocazie din prea multă încăpățânare? Joi aduce un test pentru toate zodiile
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
click.ro
image
Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră?
click.ro
image
Adina Buzatu dezvăluie masca naturală pe care o folosește de peste 30 de ani pentru un păr sănătos și strălucitor. Ingredientul secret care face diferența: „Ador rezultatul!”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Arsinoe
Orașul antic din Grecia, care poartă numele unei faimoase regine a Egiptului, cercetat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine”
image
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare