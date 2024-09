Ministrul Justiției, față în față cu deținuții de la Jilava. Ce le-a spus Alina Gorghiu cu privire la droguri

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vizitat vineri Penitenciarul Jilava, unde a avut ocazia să stea de vorbă și cu deținuți.

Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a vizitat vineri Penitenciarul Jilava. Gorghiu a stat de vorbă și cu câțiva deținuți care au ajuns după gratii din cauza drogurilor.

„Am văzut aici mulți, prea mulți deținuți cu o viață distrusă din cauza drogurilor. Cu doi am stat astăzi de vorbă. Iar în spatele lor, sunt familii afectate. Dragii mei, drogurile nu te fac “high”, ci te aduc “low”. Așa și cu condusul. Nu este de acceptat ideea de praguri când vine vorba de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Un om la volan care a consumat substanțe este un pericol. Toleranță zero! Legiuitorul asta a vrut să transmită prin textul de lege prin care a incriminat conducerea sub influența substanțelor psihoactive”, a scris ministrul Justițiui pe pagina de Facebook.

Alina Gorghiu a mai menționat că împreună cui colegii ei din PNL a produs anul acesta trei olegi pentru a proteja tinerii de droguri: legea prin care traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare, cea a înființării ”Registrului traficanților” și cea a înființării a 8 centre regionale pentru tratarea consumatorilor.