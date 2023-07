Marea diferență dintre postul intermitent şi postul biblic: „Nu ține doar de durată, ci mai ales de scop”

Chiar dacă termenul de „post intermitent” este folosit tot mai frecvent de cei care vor să slăbească sau să țină kilogramele sub control, expresia nu are nicio legătură cu postul biblic. Pastorul baptist Bebe Ciaușu a explicat pentru „Adevărul” marea diferență dintre cele două concepte.

Potrivit lui Bebe Ciaușu, pastor al Bisericii Creștine Baptiste „Harul” din Lugoj, „de ceva vreme, o nouă sintagmă şi-a făcut loc în vocabularul celor interesaţi să slăbească sau să-şi îmbunătăţească starea de sănătate, şi anume «postul intermitent»”.

„Astfel, se transmite ideea că a mânca doar într-un interval de timp de opt sau şase ore şi a nu mânca în celelalte şaisprezece sau optsprezece ore înseamnă a posti. Însă postul adevărat (biblic) are un scop diferit şi o semnificaţie mult mai profundă decât cel al dietei nefericit numită ‹post intermitent›. De aceea este bine să cunoaştem deosebirile dintre cele două”, a explicat pastorul.

Bebe Ciaușu a explicat că atunci când postesc credincioșii obișnuiesc să nu mănânce deloc şi să nu bea niciun fel de lichide, acesta fiind numit în popor „post negru”, fie că este vorba despre o zi sau despre mai multe. „De obicei este recomandat ca postul negru să nu dureze mai mult de trei zile. În posturile care ţin mai mult de trei zile trebuie să se consume apă şi/sau alte lichide”, a punctat pastorul.

Bebe Ciaușu a mai explicat că „deosebirea fundamentală dintre dietă şi post nu ţine doar de durată şi de felul în care sunt ţinute, ci mai ales de scopul lor”.

„Postul intermitent este despre trup, pe când postul biblic este despre suflet. Cu alte cuvinte, în timp ce dieta are în vedere aspectul fizic sau sănătatea trupului, postul biblic are în vedere sănătatea sufletului. Dieta poate avea ca scop scăderea în greutate, însă postul are ca scop lepădarea de sine. Dieta înseamnă pierderea kilogramelor, pe când postul urmăreşte renunţarea la plăcerile cotidiene pentru a te concentra pe relaţia cu Dumnezeu”, a explicat pastorul lugojean marea diferență dintre post intermitent (dietă) și postul biblic.

Pastorul a arătat că, deşi poate slăbi trupul din cauza privării de mâncare şi/sau lichide, postul fortifică sufletul.

„Isus a postit 40 de zile pentru a Se pregăti pentru lucrarea care Îi stătea înainte şi pentru a avea biruinţă în conflictele spirituale pe care avea să le înfrunte în anii viitori. De aceea, când postim, noi urmăm modelul Lui. Credinciosul este într-un război spiritual necurmat cu forţele răului, iar armele cele mai eficiente sunt postul şi rugăciunea. Sfântul Vasile cel Mare numea postul «arma defensivă împotriva demonilor». Isus însuşi a afirmat că anumite soiuri de demoni nu ies decât prin post şi rugăciune (Matei 17:21)”, a mai arătat pastorul Bisericii Harul din Lugoj.

Bebe Ciaușu a mai explicat că aşa-numitul „post intermitent” înseamnă înfometarea pentru o perioadă de timp pentru a arăta mai bine sau pentru a rezolva o problemă de sănătate fizică. Pe când postul biblic înseamnă „hrănirea cu Cuvântul lui Dumnezeu”.

„Când a fost ispitit de Satana, în timpul postului de 40 de zile din Deşertul Iudeei, să transforme pietrele în pâini (pentru că era evident slăbit din cauza postului), Mântuitorul a răspuns: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»” (Matei 34:4). Dacă dieta presupune doar reducerea porţiilor de mâncare, reducerea timpului în care se mănâncă sau schimbarea meniului, postul înseamnă renunţarea completă la mâncare pentru a ne hrăni cu satisfacţia împlinirii voii lui Dumnezeu”, a mai arătat pastorul.

O altă diferență între postul intermitent și postul biblic este că, în timp ce primul are ca rezultat aprecierea din partea celorlalţi, datorită siluetei obţinute, postul biblic are în vedere smerirea şi căinţa.

„Credincioşii din perioada biblică posteau adesea pentru a-şi smeri sufletele înaintea lui Dumnezeu şi pentru a primi răspuns la rugăciuni. În acele zile de post ei trebuiau să fie bucuroşi şi să profite de orice ocazie pentru a face bine. În concluzie, a dori să ai un trup sănătos şi armonios este un lucru lăudabil, dar postul biblic este despre crearea unui spaţiu gol pe care să-l umple Dumnezeu. Postul intermitent are ca rezultat un corp mai sănătos şi mai puternic, dar postul biblic are ca rezultat un suflet mai sănătos şi mai puternic”, a mai punctat pastorul.