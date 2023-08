Legea „Anastasia”, care îi pedepsește dur pe șoferii drogați sau băuți, a avut și voturi împotrivă. Deputații care s-au opus legii

Legea „Anastasia”, prin care șoferii care provoacă accidente mortale conducând băuți sau drogați, a avut și împotrivitori. Chiar dacă legea a fost aprobată de Senat cu unanimitate de voturi, la Camera Deputaților au fost șase voturi împotrivă și două abțineri.

Vlad Pascu, autorul tragicului accident din stațiunea 2 Mai, este unul dintre primii „beneficiari” ai Legii „Anastasia”, prin care șoferii care provoacă accidente mortale conducând băuți sau drogați primesc închisoare cu executare.

Legea a fost inițiată de senatorul PSD Robert Cazanciuc pornind de la cazul unei fetiție din județul Iași, ucisă în timp ce se juca în preajma casei. În Senat, Legea „Anastasia” a fost aprobată cu unanimitate de voturi, iar la Camera Deputaților legea a fost aprobată cu 263 de voturi pentru, două abțineri și șase voturi împotrivă.

Deputații care s-au abținut de la vot au fost Mircea Roșca (PNL) și Tudor Benga (fost USR – în present neafiliat). Împotriva Legii „Anastasia” au votat deputatul minorității italiene Andi Groșaru și foștii deputați USR trecuți la REPER Paul Cristian Ichim, Andrei Răzvan Lupu, Alin Costel Prunean, Daniel Liviu Toda și Cristina Camelia Rizea (demisionară și din REPER după plecarea din USR).

Contactat de „Adevărul”, deputatul de Timiș Daniel Toda a explicat motivele pentru care a votat împotriva Legii „Anastasia”.

„La momentul respectiv am considerat că pedepse mai mari nu rezolvă problema asta pe care o avem în România când vine vorba despre cum ne ocupăm de droguri și de persoanele care sunt dependente de droguri și au probleme. Într-adevăr, la momentul respectiv ideea din spate era să mergem mai mult pe prevenție, nu așa mult pe a pedepsi oamenii, că într-un final ideea e să reducem acest fenomen, nu să băgăm oameni la pușcărie, că nu ăsta este scopul final, să pedepsim oamenii”, a declarat Daniel Toda.

Împotriva Legii „Anastasia”, pentru dezincriminarea deținerii de canabis

Poziția lui Toda în cazul Legii „Anastasia” nu este întâmplătoare, deputatul de Timiș fiind în același timp și inițiator al unei legi care prevede dezincriminarea deținerii a până la trei grame de canabis în vederea consumului.

„Consider că dezincriminarea ajută. Nu e legalizare. În continuare substanța este ilegală și consider că persoanele care fac trafic ar trebui pedepsite aspru. Eu sunt total de acord cu chestia asta, la fel cum persoanele care conduc și consumă orice substanțe ar trebui pedepsite”, a declarat deputatul Toda.

Deputatul care a demisionat din USR pentru a trece la REPER a mai declarat că legea pe care a inițiat-o nu vizează alte droguri în afară de canabis.

„Nu e vorba de alte droguri, e vorba doar de canabis, mai ales în situația în care în Uniunea Europeană se merge în direcția asta. Noi am făcut o lege foarte, foarte de bază. Noi am luat-o pas cu pas pentru că în momentul ăsta în România oricum nu este deschidere pentru a discuta subiectul, dar e totuși important, pentru că tu nu poți să începi să vorbești de centre de dezintoxicare și locuri de genul ăsta, în timp ce tu încă pedepsești aspru deținerea spre consum, inclusiv a canabisului. Ar trebui să mergem înspre prevenție și ajutare, asistare a celor care sunt dependenți, nu înspre pedepsirea lor”, a mai declarat Daniel Toda, convins că dezincriminarea deținerii a până la trei grame de canabis nu ar încuraja consumul de droguri.

La rândul său, deputatul Andrei Lupu spune că a votat împotriva Legii „Anastasia” pentru că „legea era scrisă cumva deficitar”.

„Există, să spunem, două perspective. Ca jurist, pot să vă spun că legea era scrisă cumva deficitar, din păcate simpla să-i spunem mențiune a faptului că în cazul în care există o victimă accidentului, automat trebuie să se impună o anumită pedeapsă, în cazul nostru închisoarea cu executare. Astfel de ipoteză evita să ia în calcul tot felul de circumstanțe posibile, care în cazul altor infracțiuni se aplică”, a explicat Andrei Lupu pentru „Adevărul”.

Deputatul Lupu a mai declarat, de asemenea, că nu crede în ideea legilor adoptate pe fondul unor evenimente particulare.

„Nu cred că ideea de a scrie legi, de a adopta legi sub impulsul unor evenimente este cea mai funcțională într-o democrație. Înțeleg cu totul emoția și din acest moment și din acel moment, dar cred că abordarea unor politicieni de a folosi anumite evenimente particulare pentru a justifica adoptarea unor legi nu este neapărat o abordare foarte înțeleaptă și în niciun caz nu bazată pe rațiuni de stat”, a mai spus deputatul Andrei Lupu.

Fostul deputatul USR trecut la REPER este, de asemena, susținător al legii care dezincriminează deținerea a până la trei grame de canabis în vederea consumului.

„Spre exemplu, în România este cât se poate de legală deținerea, posesia de alcool. Este incriminată, în schimb, faci închisoare pentru conducerea sub influența alcoolului. La fel de bine ar urma să fie dezincriminată deținerea a maxim trei grame de canabis, dar, bineînțeles, în continuare ar urma să fie pedepsită conducerea sub influența unui astfel de substanțe”, a declarat Andrei Lupu pentru „Adevărul”.

„O eroare. Ori a mea, ori a sistemului de vot”

Deputata Cristina Rizea a declarat că, deși figurează că a votat, alături de foștii colegi din REPER, împotriva Legii „Anastasia”, a fost pentru adoptarea acelei legi.

„Am susținut legea în comisie cu toată puterea, deci sigur nu aș fi votat împotrivă. Îmi dau seama că dacă spuneți asta probabil așa apare pe site la Cameră, dar este o eroare. Ori a mea, ori a sistemului de vot. Sunt mamă a trei copii și cred că nu există nicio circumstanță atenuantă pentru cei care se urcă beți sau drogați la volan”, a transmis Cristina Rizea.

Contactați prin intermediul paginilor de Facebook, ceilalți deputați REPER care au votat împotriva Legii „Anastasia” nu au oferit un răspuns până la ora publicării acestui articol. Nici deputatul Andi Groșaru nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

„Eu am fost pentru, dar m-am abținut”

Contactat de „Adevărul” pentru a oferi un punct de vedere cu privire la abținerea de la vot, deputatul PNL Mircea Roșca a declarat că a susținut legea, dar pentru că amendamentele pe care le-a propus în discuții informale nu i-au fost acceptate s-a abținut de la vot.

„Eu am fost pentru, dar m-am abținut pentru că am avut anumite propuneri la momentul acela care veneau în completare. Nefiind prinse propunerile care veneau în completare, mi-am rezervat dreptul să mă abțin, nu că aș fi fost împotriva legii. Am fost un grup de colegi care am venit cu niște amendamente în completare și n-au fost admise bine la nivel de discuție și ăsta a fost motivul pentru care m-am abținut”, a declarat Mircea Roșca, refuzând să spună care erau propunerile sale de îmbunătățire a legii.

Deputatul Tudor Benga, care s-a abținut la rândul său la votarea Legii „Anastasia”, nu a răspuns mesajului transmis pe pagina sa de Facebook.