 Jocurile zilei de la „Adevărul”. Câte din cele 77 de definiții ale integramei știi să completezi? | adevarul.ro
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Jocurile zilei de la „Adevărul”. Câte din cele 77 de definiții ale integramei știi să completezi?

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  Cititorii „Adevărul” au la dispoziție, pe telefon, tabletă sau computer, rubrica „Jocurile zilei”, care reunește provocări menite să le testeze atenția, memoria, cultura generală și spiritul de observație. Platforma oferă zilnic jocuri interactive, potrivite pentru o pauză de relaxare sau pentru cei care vor să-și pună mintea la încercare.  

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Foto: Captură de Ecran

Printre jocurile disponibile se numără sudoku, integrame tematice, rebusuri, quiz-uri de cultură generală și „Caută minele”. Utilizatorii pot alege provocările în funcție de preferințe și de nivelul de dificultate.

Integrama zilei de vineri, 23 octombrie

Una dintre provocările publicate vineri, 23 octombrie, este o nouă integramă interactivă, cu tema „Joc de iunie”. Careul cuprinde 77 de definiții, care le pun la încercare vocabularul, logica și atenția la detalii.

Formatul păstrează structura clasică a integramei, cu săgeți care indică direcția de completare și definiții scurte. Printre indiciile propuse se numără

„Călăuză spirituala”,

„Punct călăuzitor al busolei”,

„Plăcerea lui Azor”,

„Săgetători”.

Careul combină definiții ușoare cu unele care necesită mai multă atenție, fiind potrivit atât pentru începători, cât și pentru avansați.

Rezolvă AICI integrama zilei!

Quiz-ul zilei: 27 de întrebări despre „Înapoi în mulțime”

Cititorii care preferă să-și testeze cunoștințele generale pot încerca și quiz-ul zilei, intitulat „Înapoi în mulțime”. Acesta conține 27 de întrebări și le oferă participanților ocazia de a-și verifica nivelul de informare și rapiditatea în găsirea răspunsurilor.

Rubrica include și alte jocuri, precum rebusul, sudoku, disponibil în variante de dificultate ușoară, medie și dificilă, și „Caută minele”.

Jocuri interactive, disponibile pe orice dispozitiv

Jocurile din rubrica „Adevărul” pot fi accesate de pe telefon, tabletă sau laptop, direct din browser. Interfața interactivă le permite utilizatorilor să completeze răspunsurile și să se bucure de provocări în funcție de timpul disponibil.

Prin diversitatea jocurilor, rubrica oferă o alternativă pentru momentele de pauză, fie că este vorba despre rezolvarea unei integrame, completarea unui sudoku sau parcurgerea unui quiz de cultură generală.

Accesează rubrica „Jocurile zilei” și alege provocarea care ți se potrivește!

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