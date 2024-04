Jazz in the Park 2024: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox rescrie marile hituri muzicale, de la Lady Gaga la Sinatra

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (PMJ), colectivul fenomen care a cucerit inimile a milioane de fani la nivel mondial, va cânta, pentru prima oară în Cluj, la Jazz in the Park Festival. Cluj-Napoca a fost astfel inclus în noul turneu mondial.

Cluj-Napoca a fost astfel inclus în noul turneu mondial anunțat de PMJ - Turneul „10”- organizat pentru a celebra o dublă aniversare: 10 ani de turnee și spectacolul cu numărul 1000. Cunoscut pentru spectacolele sale care transformă hiturile moderne în melodii clasice din epoca de aur a jazzului și swingului, Postmodern Jukebox promite o călătorie muzicală spectaculoasă înapoi în timp, direct în efervescența saloanelor de ballroom ale începutului secolului XX. Printre reinterpretările lor cele mai populare se numără „Bad Romance” de Lady Gaga, transformat într-un cabaret al anilor '20, „Creep” de Radiohead reinterpretat în stilul jazzului din anii '40, „All About That Bass” de Meghan Trainor, „We Can't Stop” de Miley sau „Thrift Shop” de Macklemore & Ryan Lewis. Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox vor urca pe scena Jazz in the Park Festival vineri, 30 august.

Alin Vaida, fondator Jazz in the Park: „Mereu am gândit lineup-ul festivalului încât acesta să ofere o varietate mare, în care toată lumea să se regăsească. Simt că PMJ sunt ceea ce ne lipsea. Avem o legendă prin Cymande, avem reprezentanți de seamă ai jazzului contemporan prin Avishai și Tigran, anunțăm imediat un super nume din zona world music și acum îi avem pe Postmodern Jukebox, o trupă spectaculoasă, ușor de ascultat, care va încărca lumea de pozitivism. Până la urmă, asta ar trebui să fie un festival: o abundență de conținut, aproape copleșitor.”

Pianistul Scott Bradlee este cel care a pus bazele colectivului muzical. De la un mic grup de prieteni care făceau muzică într-un subsol din Queens, New York, Postmodern Jukebox a ajuns acum să includă 70 de interpreți diferiți, să concerteze pe șase continente și să fie viral pe internet, cu două miliarde de vizualizări pe canalul lor de YouTube. Astfel, un spectacol Postmodern Jukebox a devenit o tradiție muzicală anuală pentru sute de mii de fani dedicați din întreaga lume — fani care adesea vin la concert îmbrăcați elegant, dornici să se scufunde complet în experiența magică oferită de artiști.

Scott Bradlee: „O astfel de longevitate într-o industrie notoriu capricioasă a fost complet neașteptată pentru noi. Nu există o formulă secretă, altceva decât o obsesie pentru sunetele clasice și un angajament de a evidenția talente fenomenale. Continuăm să ne simțim onorați și îndatorați de sprijinul publicului nostru pentru acest proiect, care continuă să ne inspire și să ne împingă spre noi culmi ale artei. Este căsătoria perfectă, iar turneul nostru aniversar de 10 ani va fi o celebrare.”

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox completează lista marilor artiști care vor cânta anul acesta la Jazz in the Park. Primele nume care au fost confirmate la ediția a XII-a sunt: Cymande (UK) - una din cele mai importante trupe funk în viață, Avishai Cohen Trio (IL), Manu Katche (FR), Tigran Hamasyan Trio (AM), Jazzanova Live (DE), Kinga Glyk (POL), KRiSPER (RO), Amphitrio (RO), Oreglo (UK) și Wasted Generation (IT)!

Denisa Dan, manager Jazz in the Park: „Jazz in the Park este un festival care celebrează muzica, experiențele plăcute și comunitatea din care face parte. Tocmai din acest motiv, ne dorim să-i avem aproape pe oamenii care ne împărtășesc pasiunile. Avem un eveniment dedicat artiștilor tineri de jazz în Parcul Central, iar în cazul festivalului din Parcul Etnografic, venim în întâmpinarea lor cu astfel de inițiative. Îi așteptăm cu drag să ne treacă pragul și să ne bucurăm împreună de lineup-ul pe care îl pregătim pentru această ediție; se anunță nume chiar frumoase! De-abia așteptăm!”

Documentar despre unul dintre headlinerii de la Jazz in the Park

Jazz in the Park anunță premiera națională a documentarului „The Story of Cymande: Getting it Back”. Filmul explorează traiectoria uneia dintre cele mai samplate trupe din istorie, CYMANDE, aducând în fața publicului român povestea emoționantă a grupului britanic legendar care va cânta la ediția din acest an a Jazz in the Park Festival. Înființată în anii ’70, trupa a fost pionieră în combinarea ritmurilor de funk, jazz și grooves, răspândind mesaje de pace și unitate. Evenimentul va avea loc la Cinema Victoria din Cluj-Napoca pe data de 17 mai 2024, începând cu ora 19:30.

Înainte de a-i vedea live în Parcul Etnografic pe 31 august, publicul este invitat să descopere în cinema povestea impresionantă a trupei. Traseul lor nu a fost unul ușor, dar rezultatele lor muzicale și impactul cultural sunt incontestabile. Organizatorii pregătesc o serie de surprize pentru spectatori, iar după proiecție aceștia sunt așteptați la o petrecere specială în foaierul cinematografului.

Denisa Dan, manager Jazz in the Park Festival: „Un festival de muzică lansează un film documentar în România despre propriul headliner. Poate e atipic, dar e o provocare pe care suntem chiar entuziasmați să ne-o asumăm și ne bucurăm foarte tare să mergem pe acest drum multidisciplinar. Nu știm niciun alt festival de muzică în țară care să se poată mândri cu asta. The Story of Cymande: Getting it Back este pe deopotrivă o lecție de istorie, cât și o poveste de suflet. Vom explora traseul muzical al trupei, de la influența lor asupra primelor zile ale hip-hop-ului, când au fost samplați în multe piese celebre, până la momentul în care vom avea ocazia să-i ascultăm live în Parcul Etnografic la Jazz in the Park.”

Cymande (UK) sunt cap de afiș la ediția din acest an a Jazz in the Park Festival. Alături de ei, alți mari artiști au confirmat prezența: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (SUA), Avishai Cohen Trio (IL), Manu Katche (FR), Tigran Hamasyan Trio (AM), Jazzanova Live (DE), Kinga Glyk (POL), KRiSPER (RO), Amphitrio (RO), Oreglo (UK) și Wasted Generation (IT)!

Biletele pentru vizionarea documentarului „The Story of Cymande: Getting it Back” pot fi achiziționate de pe cinemavictoria.ro. Abonamente pentru Jazz in the Park sunt disponibile la: https://jazzinthepark.iabilet.ro.

Despre ”The Story of Cymande: Getting it Back”

„The Story of Cymande: Getting it Back” spune povestea trupei Cymande, ale cărei piese cântece au fost interpretate și resimțite la nivel global. Formată în anii '70, trupa a fost prima din Marea Britanie care a cântat pe scena legendarului Apollo Theater din NYC și a intrat în top 20 în SUA. Cu toate acestea, membrii trupei s-au confruntat cu provocări semnificative, inclusiv rasismul, determinându-i să se retragă temporar din muzică. După o pauză de 40 de ani și în urma cererii publicului, trupa s-a reunit în 2014, marcând începutul unui nou capitol în cariera lor muzicală.

”Am început filmările în octombrie 2017, inițial doar pentru un scurt clip de prezentare. Dar materialul pe care l-am obținut în primele noastre filmări a fost atât de impresionant încât ne-am dat seama că trebuie să continuăm. (...) Membrii trupei erau atât de captivanți, amuzanți și pasionați, încât nu am vrut să ne oprim. Pas cu pas, etapă cu etapă, am adunat tot mai mult material incredibil cu membrii trupei și mulți contributori care au fost încântați să facă parte din această poveste. Ceea ce transpare este o dragoste autentică pentru muzica acestei trupe. A cunoaște muzica Cymande înseamnă să o iubești.

Și pentru noi proiectul a evoluat de la dorința de a spune o poveste muzicală grozavă la disperarea de a face dreptate oamenilor incredibili care au creat acea muzică. Putem învăța cu toții din experiențele lor. Ei și-au urmat propriul drum, au crezut în ei înșiși și nu au făcut compromisuri.

Mark Ronson spune în film: arcul istoriei se îndoaie spre dreptate. A durat aproape 50 de ani, dar mai bine târziu decât niciodată.” a spus Tim MacKenzie-Smith, regizor și producător al documentarului.

Documentarul și-a început călătoria globală cu o premieră de succes la renumitul festival din Texas, South by Southwest, urmată de un turneu premiat care a captivat audiențe din întreaga lume. A primit premiul pentru Documentarul Anului la Festivalul Doc ‘n’ Roll în 2022 și a fost proiectat la Doclisboa. Continuând să câștige teren, filmul a debutat în Marea Britanie la cea de-a 66-a ediție a Festivalului de Film BFI Londra, pregătind scena pentru lansarea sa anticipată în cinematografele din SUA.

Evenimentul este susținut de BRD Groupe Société Générale și organizat cu sprijinul Cinema Victoria.

Abonamente la preț redus

Până în data de 23 iulie, cei care vor să vină la festival pot să beneficieze de abonamente la preț redus: 399 lei, iar muzicienii au discount special. Anul acesta, organizatorii au alocat din nou reducere artiștilor și celor care studiază muzica la un liceu sau facultate de profil. Aceștia pot beneficia de cel mai bun preț al abonamentelor de doar 300 de lei, prin completarea unui formular online. Campania este valabilă în perioada 26 martie-8 iulie.

Jazz in the Park Festival va avea loc în 30 august - 1 septembrie, în Parcul Etnografic ”Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Pe lângă concerte, organizatorii pun un accent deosebit și pe experiența participanților. Jazz in the Park Festival este singurul festival din România care încurajează practicarea muzicii ca hobby și promovează echipamente audio pentru cei care vor să o asculte mai bine. Iar pentru ca experiența de festival să fie completă, ea va fi completată și de momente culinare speciale și diverse activități complementare, gândite pentru publicul de toate vârstele.