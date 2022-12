Festivalul Jazz in the Park a ajuns în finala European Festival Awards

Festivalul Jazz in the Park, organizat la Cluj-Napoca, a ajuns în finala European Festival Awards, la categoria Best Small Festival, conform unui comunicat al organizatorilor.

„Jazz in the Park este în finala European Festival Awards, la categoria Best Small Festival! Este singurul festival din Cluj care a reuşit să ajungă în finala prestigioasei competiţii internaţionale, în urma voturilor primite din partea fanilor. Decizia finală aparţine juriului, iar câştigătorul va fi anunţat în cadrul galei de premiere ce va avea loc în data de 18 ianuarie 2023 în Groningen, Olanda", se arată într-un comunicat trimis, marţi, de organizatorii festivalului, conform Agerpres.

În anul 2019, festivalul a câștigat trofeul „Best Small European Festival”, iar în acest an a fost din nou nominalizat, la aceeași categorie.

„Aproximativ 17.500 de persoane au participat la cea de-a zecea ediţie Jazz in the Park care a avut loc în 1-4 septembrie 2022, în Parcul Etnografic 'Romulus Vuia' din Cluj-Napoca. Iubitorii muzicii jazz s-au bucurat de un line-up de excepţie în faţa celor cinci scene ale festivalului. European Festival Awards este cea mai importantă competiţie dedicată industriei muzicale europene. (...) În cadrul celor 16 categorii ale sale, European Festival Awards oferă recunoaştere internaţională acelor evenimente de profil şi specialiştilor care ridică standardele de calitate ale acestui domeniu, standarde evaluate sub diferite aspecte precum responsabilitate socială, inovaţie, sustenabilitate, sănătate şi siguranţă şi altele", conform comunicatului.