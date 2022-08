Festivalul Jazz in the Park revine după pandemie și aduce la Cluj-Napoca artiști de top VIDEO

Jazz in the Park, al patrulea mare festival al Clujului după Untold, TIFF și Electric Castle, are loc în intervalul 1-4 septembrie. Zeci de mii de iubitori ai jazz-ului sunt așteptați la Cluj-Napoca, la cea de a zecea ediție a festivalului Jazz in the Park. La ultima ediție înainte de pandemie, în 2019, festivalul a adunat peste 100.000 de fani. Ulterior, evenimentul a fost anulat în 2020, din cauza pandemiei.

În 2022, artiștii vor concerta pe cele cinci scene ale festivalului, din care patru – Church Stage, Backyard Stage, Young Stage și Vinyl Stage - se găsesc în perimetrul Parcului Etnografic. Cea de-a patra, Night Stage, se află în exterior, în imediata apropiere a intrării laterale în parc și va fi dedicată mai ales artiștilor DJ.

„Am ajuns la forma finală de festival și sunt foarte optimist de ce–a ieșit. Este probabil cel mai complex line-up pe care l-am realizat până acum. De asemenea, vom folosi în festival fiecare colțișor din Parcul Etnografic. Publicul să se aștepte la un eveniment simplu, frumos, îngrijit și relaxant. Îmi doresc foarte mult să iasă bine, cu atât mai mult cu cât toți din echipă vedem acest eveniment drept revenirea la normal. Sperăm să vină cât mai multă lume și abia așteptăm să vă fim gazde”, a spus Alin Vaida, directorul festivalului.

Artiști de top

Organizatorii au anunțat și programul pe zile. Astfel, joi, 1 septembrie, în prima zi a festivalului, vor urca pe scenă: The Comet is Coming, Mircea Tiberian Trio, Shay Hazan, Trigon, Bogdan Vaida, Răzvan Petrache Trio, Andrei Petrache Trio, Dodo, Ezrik și Iorga.

Apoi, în ziua a doua va fi rândul pentru: Yussef Dayes, Erik Truffaz Quartet, Amadou&Mariam, Luiza Zan Duo, Marta Popovici, Anna Hauss, Jazzbois, Purple Jam, Sidewalk Troubadours, Guts, The Electors și Bully.

A treia zi, sâmbătă, 3 septembrie, va fi ziua în care fanii jazz-ului se vor delecta cu: Asaf Avidan, Avishai Cohen Quartet, Skalpel, Apifera, Mădălina Pavăl Orchestra, Ganna, 7th Sense, Alex Cos & Alex Munte Duo, Zaharenco, Funk You!, Lazy Boys, UFe și Karak.

În fine, festivalul se va încheia duminică, 4 septembrie, cu concertele susținute de: Dhafer Youssef, Roberto Fonseca Trio, Teodora Enache-Brody, Elena Mîndru Quartet, London Afrobeat Collective, Blazzaj, Koszika Jazz Folk Duo, Edina & Friends, Maria Șimandi, Andi Moisescu, Iulian Matei, DJ Klaus EB, Puiu și Socol.

Jazz la superlativ

Accesul la festival se face pe baza biletelor și abonamentelor puse în vânzare online pe iabilet.ro, pe iabilet.ro/retea și pe www.jazzinthepark.ro. Biletele de o zi și abonamentele acoperă participarea și la concertele de pe Night Stage, chiar dacă scena nu este în interiorul Parcului. Cei care doresc să participe doar la concertele de la această scenă o pot face pe baza unui bilet de o zi. Biletele se vor putea cumpăra și de la fața locului, însă pentru evitarea cozilor, organizatorii recomandă cumpărarea lor din timp.

Fondat încă din 2013, festivalul Jazz in the Park a adus până acum la Cluj peste 300 de concerte de jazz cu artiști de pe aproape toate continentele, iar în scurt timp a devenit un eveniment important de acest gen pe plan european. Nume mari din jazz, artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra au concertat pe scenele Jazz in The Park. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei ’„Best Small European Festival’’ la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din Europa, și implicit din România, care a obținut o distincție la acest eveniment. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network.