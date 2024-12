Instituția publică din România care face profit 3.5 milioane de lei. Cum reușește un institut de cercetare să concureze cu mediul privat

În nordul extrem al României se află probabil singura instituție publică din România care face profit. Ba mai mult, asemeni unei societăți comerciale îl investește în dezvoltare. A încheiat anul cu 3.5 milioane de lei în conturi și a derulat investiții de peste 4 milioane de euro.

În România, există o instituție publică total atipică. Și nu neapărat prin obiectul de activitate, ci mai ales prin faptul că este o instituție publică, care reușește să încheie anul 2024 pe profit. Este vorba despre Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor Popăuți, din județul Botoșani. Instituția are în momentul de față, în conturi 3.5 milioane de lei. Și asta după ce mai bine de două decenii s-a zbătut în ruină și datorii. Soluția salvatoare, pe lângă salvarea de datorii, a fost organizarea ca în mediul privat, cu investiții, producție și mai apoi reinvestirea profitului în noi dotări și tehnologii. În anul 2025, stațiunea de cercetare se pregătește să investească și în distribuția produselor obținute în ferma zootehnică, chiar înființarea propriilor magazine. Profitul obținut va fi reinvestit în cercetare.

O stațiune de cercetare unicat în România salvată de la ruină

Stațiunea de cercetare de la Popăuți, din județul Botoșani, are o vechime de aproape un secol și este bazată pe intervenții și cercetare în domeniul ovinelor și caprinelor. În anii 80, cercetătorii de la Popăuți au reușit prin încrucișări genetice, începute cu câteva decenii înainte, să dea naștere unei noi rase de oaie. Este vorba despre karakul de Botoșani, o încrucișare între oaia karakul din zona Uzbekistanului și Astrahanului cu țurcană, o rasă autohtonă. De-a lungul deceniilor, rasa a fost ameliorată și îmbunătățită, prin cercetare, cu noi varietăți de culoare la pielicele.

De altfel, cea mai importantă resursă a oii karakul de Botoșani este pielicica, de o frumusețe aparte, remarcată inclusiv la târgurile de profil la nivel internațional. În plus, carnea de karakul este considerată o delicatesă în lumea arabă fiind deosebit de căutată la export. Mai bine de două decenii, după 1990 stațiunea a fost mult subfinanțată și a intrat în ruină. Abia supraviețuia, acumulând datorii uriașe. În anul 2017, stațiunea a primit un ajutor nesperat de la Guvern. Practic, datoriile în valoare de 1.5 milioane de lei au fost efectiv plătite din fonduri guvernamentale. În plus, stațiunea a primit bani pentru plata utilităților. A fot momentul zero în dezvoltarea stațiunii.

Investiții mari și strategii de dezvoltare ca în mediul privat

Stațiunea era pe zero în 2017 dar trebuiau găsite soluții pentru a nu ajunge din nou în aceeași situație. Având în vedere că instituția de cercetare care avea numeroase oi karakul dar și peste 1000 de hectare de teren, s-a decis o investiție paralelă, pentru ca cele două domenii să se completeze. În primul s-a investit într-o bază experimentală agricolă. S-au achiziționat utilaje moderne prin proiecte și apoi a fost cultivat terenul cu grâu, orz și rapiță. „A profitat de faptul că aveam o suprafață de teren considerabilă și am reușit să creem acele loturi experimentale. Lucrurile au mers bine, fiind o metodă de a obține fonduri proprii, dar și furaje la animale”, precizează Ionică Nechifor, directorul Stațiunii de Cercetare de la Popăuți.

Au fost accesate proiecte de peste patru milioane de lei, iar banii investiți în dotări agricole. Așa s-a ajuns la producții foarte bune și competitivitate. Așa a apărut și profitul. Propriu-zis, sectorul vegetal alimenta pe cel zootehnic. Animalele aveau hrană de calitate, din producție proprie, fără să fie făcute cheltuieli suplimentare, iar restul din recoltă era vândut pentru a obține fonduri necesare reabilitării stațiunii. De-a lungul a patru ani au fost reaparate corpuri de clădire, construit un muzeu, dotat laboratoare. Se mergea pe principiul producție-profit-reinvestire.

„Baza vegetală aduce cele mai mari venituri. Este baza pentru cercetările în zootehnie. Am lucra la refacerea şi dotarea laboratoarelor de cercetare. Şi în primul rând vorbim de laboratorul de ameliorare şi genetică, laboratorul de reproducţie şi bineînţeles de laboratorul fito-sanitar. Această complementaritate, vegetal-zootehnic cred că a fost unul dintre secrete. În plus reinvestirea banilor obținuți.”, spune Ionică Nechifor. Așa s-a ajuns la un profit, la finele anului 2024, de 3.5 milioane de lei. Banii vor fi investiți mai departe în cercetare. „Este un excedent care ne ajută ca la anul să putem face investiții, să îmbunătățim activitatea. ”, adaugă Ionică Nechifor.

Magazine proprii și cercetare

De la anul, Stațiunea de Cercetare de la Popăuți va investi și în distribuție. Adică va avea magazine în care-și va desface produsele, legate mai ales de ferma zootehnică a stațiunii, cu oi karakul de Botoșani. „Aceste magazine ne vor ajuta să suplimentăm și mai mult veniturile și vom oferi produse proaspete, de calitate”, adaugă Nechifor. Totodată, în cercetare se urmărește realizarea celor două linii noi ale rasei, specializate în lapte și carne, tocmai pentru a diversifica și mai mult oferta.