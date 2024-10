În această noapte România trece la „ora de iarnă”. Ce efecte are schimbarea orei

România trece, oficial, la „ora de iarnă” în noaptea de 26/27 octombrie, atunci când ceasurile se dau cu o oră înapoi, ora 4 devenind ora 3.

În fiecare an, în ultima sâmbătă din luna octombrie România trece la ora de iarnă. În 2024, ora 4 va deveni ora 3 în cursul nopţii de 26/27 octombrie, când ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 27 octombrie să fie cea mai lungă din acest an.

România se află în fusul orar 2, iar Timpul Legal Român se aplică din ultima duminică a lunii octombrie până în ultima duminică a lunii martie, când România trece la ora de vară, iar diferenţa faţă de timpul universal coordonat (UTC) este de trei ore.

Sistemul acesta de schimbare a orei a fost adoptat în secolul trecut, pentru a beneficia de mai multă lumină naturală şi a economisi energie electrică.

Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând din 1916 (între 30 aprilie şi 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai şi 16 octombrie). Pe 19 martie 1918 a fost introdusă şi în Statele Unite ale Americii, dar a fost folosită doar până în 1919. În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, între 22 mai şi 2 octombrie. Alte ţări care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia şi Tasmania.

După ce, în 2018, mai multe studii au constatat că economiile de energie sunt minore, iar cetăţenii se plâng tot mai mult de efecte negative asupra sănătăţii, în martie 2019, Parlamentul European a hotărât renunţarea la schimbarea orei. Măsura ar fi trebuit să intre în vigoare din 2021, după ce această decizie era confirmată şi de parlamentele naţionale, lucru ce nu s-a întâmplat în toate t membre.

Trenurile aflate în mers vor staţiona în cea mai apropiată gară

Modificarea orei în cursul nopţii de 26/27 octombrie nu schimbă mersul trenurilor aflat în vigoare.

„În noaptea de 26/27 octombrie 2024, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale”, a anunţat CFR Călători.

Nici trenurile care circulă pe rute internaţionale nu îşi vor modifica orarul.

„Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei de Est oficială se face în aceeaşi zi de 27 octombrie 2024, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare”, explică CFR Călători.

Cu toate acestea, CFR Călători informează că „trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie”.

Risc de astenie şi depresie

Potrivit medicilor şi psihologilor, trecerea la ora de iarnă ne afectează în mod diferit, în funcţie de vârstă, stil de viaţă şi şi chiar starea de sănătate. Astfel, unele persoane pot acuza un timp probleme temporare în ritmul circadian, ceea ce poate duce la oboseală, somnolenţă, scăderea performanţei la locul de muncă şi creşterea riscului de accidente. Este vorba despre aşa-numita astenie de toamnă.

De obicei, modificarea orei afectează cel mai mult copiii şi persoanele mai în vârstă, ale căror sisteme de adaptare sunt mai sensibile la schimbări.

Potrivit psihologilor, adaptarea la ora de iarnă poate duce, în unele cazuri, la o depresie uşoară, legată de schimbările de sezon, în special în lunile de iarnă, când zilele mai scurte şi faptul că oamenii beneficiază de mai puţină lumină naturală se reflectă şi în dispoziţia emoţională.