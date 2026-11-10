Deșertul Atacama din Chile, acoperit de flori după ploile abundente. Cel mai spectaculos fenomen din ultimii 30 de an

Ploile abundente din ultimele luni au schimbat peisajul deșertului Atacama din nordul Chile, unde au înflorit milioane de plante, unele din semințe rămase în pământ zeci de ani. Este cea mai spectaculoasă apariție a florilor din ultimii 30 de ani, relatează NPR.

Ploile abundente au favorizat apariția florilor în deșertul Atacama, după ani de secetă Foto: NPR

Ploile abundente provocate de fenomenul climatic El Niño au dus, în iulie și august, la inundații care au distrus sau avariat zeci de case și au forțat sute de oameni să-și părăsească locuințele. În unele zone, nu mai plouase atât de mult de la începutul măsurătorilor, în anii 1950.

În același timp, apa a pătruns la o adâncime neobișnuit de mare în sol, favorizând dezvoltarea plantelor din semințe și bulbi care au rămas în pământ timp de zeci de ani.

În prezent, în Atacama înfloresc peste 200 de specii de plante. Primele flori au apărut în urmă cu aproximativ o lună, când peisajul a căpătat nuanțe de galben-pal. Ulterior, au înflorit și plante cu flori violet, iar acum culorile se întind pe suprafețe tot mai mari.

Cercetătorii au găsit flori și în locuri în care acestea nu mai fuseseră observate până acum. Descoperirea sugerează că unii bulbi ar fi rămas în pământ încă dinainte de 1997, când a început studierea amănunțită a acestui fenomen.

Un fenomen care durează doar câteva săptămâni

Moisés Grimberg, administratorul Parcului Național Llanos de Challe, explică pentru NPR că solul deșertului funcționează ca o rezervă naturală de semințe, care prind viață atunci când apar condițiile favorabile.

Perioada este însă scurtă. Plantele trebuie să încolțească, să înflorească și să producă semințe într-un interval de aproximativ două-trei luni, înainte ca deșertul să redevină arid.

Fenomenul a atras deja un număr impresionant de turiști. Parcul Llanos de Challe primește în mod obișnuit aproximativ 10.000 de vizitatori pe an, însă numai în ultimele săptămâni a fost vizitat de 15.000 de persoane. Autoritățile chiliene estimează că regiunea ar putea înregistra aproximativ 300.000 de călătorii turistice cu cazare în cele două luni în care deșertul este înflorit.

Printre plantele care atrag atenția se numără garra de león, o specie endemică, recunoscută după florile sale roșii. Aceasta crește doar într-o zonă restrânsă de pe coasta deșertului Atacama.

Cercetătorii adună semințe pentru a proteja plantele rare

Cercetătorii Institutului de Cercetări Agricole din Chile (INIA) adună semințe și probe de plante pentru a studia speciile care supraviețuiesc în condițiile extreme din Atacama și pentru a le păstra în băncile de semințe.

Apariția florilor favorizează și dezvoltarea insectelor, care atrag, la rândul lor, șopârle, lilieci și alte animale. Pentru câteva săptămâni, în zone în care vegetația este aproape inexistentă în restul anului, viața devine mult mai bogată.

Între timp, autoritățile chiliene pregătesc demersurile pentru includerea acestui spectacol natural în Patrimoniul Mondial UNESCO. Guvernatorul regiunii Atacama, Miguel Vargas, susține că recunoașterea internațională ar putea atrage mai mulți turiști și ar putea ajuta economia locală, care depinde în mare măsură de minerit.

Potrivit NPR, florile ar urma să reziste până la jumătatea lunii noiembrie. Până atunci, oamenii de știință încearcă să afle dacă anul acesta a fost înregistrată cea mai mare suprafață înflorită de până acum și dacă printre plantele apărute se numără și specii necunoscute.