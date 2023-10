Critici dure la o postare de promovare a turismului în Rusia. „E imoral să duci bani în țara care se învecinează cu cine vrea ea!”

„Prețurile acum în Rusia sunt rezonabile, nu cum erau pe vremuri când toți consideram că e o țară prea scumpă, iar localnicii sunt prietenoși cu turiștii”, scrie o tânără pe un grup de turism. Postarea a fost dur criticată de către ceilalți membri.

Postarea de pe un grup de vacanțe pe cont propriu în care era promovat turismul în Rusia a fost dur criticată.

„Bună! Cum deja s-au mai liniștit lucrurile, poate de data aceasta va fi acceptată o postare despre o vacanță diy (do it yourself - pe cont propriu-nr) de o lună în Rusia, și anume în Sankt Petersburg și Moscova. Sunt convinsă că sunt persoane care își doresc o astfel de experiență, dar ezită. Eu am fost în august, pe cont propriu, am organizat absolut tot singură și a fost perfect. Se zboară cu escală în Istanbul, este foarte convenabil, prețurile acum în Rusia sunt rezonabile, nu cum erau pe vremuri ,când toți consideram că e o țară prea scumpă, iar localnicii sunt prietenoși cu turiștii”, a scris o tânără care a postat sub pseudonimul Mahra Mxh.

Tânăra a susținut că s-a plimbat peste tot, a vizitat locuri superbe, a încercat preparate tradiționale și a mers „chiar și cu trenul”.

„Vă las poze mai jos! Înainte să dați report ca data trecută, gândiți-vă că poate chiar sunt persoane interesate de o astfel de aventură, iar această postare le poate fi utilă”, a mai scris turista.

Aceasta a susținut că pentru o lună, cu transport și cazare și toate cheltuielile, a plătit „cam 2.000 euro”.

Turista susține că a luat viza de la ambasadă.

„Cardurile noastre nu merg, se poate folosi doar cash, dar se pot schimba dolari sau euro la orice bancă, e foarte simplu. Cu cazarea totul ok, nu am întâmpinat nicio problemă, doar că booking nu merge, dar se pot face rezervări direct pe pagina hotelului ales”, a mai spus tânăra.







„Pare gol pe acolo. Așa sper să și română”

Postarea are mai multe de 300 de comentarii. Majoritatea membrilor grupului critică decizia de a vizita o țară care a pornit un război nedrept împotriva vecinilor. Mulți internauți au observat că zone altădată pline de turiști sunt acum aproape pustii.

„Pare gol pe acolo... E bine!! Așa sper să și rămână! P.s. nu e moral să postezi un astfel de mesaj. Nu e cazul să promovăm turismul și să ducem bani într-o țară care "se învecinează cu cine vrea ea”, a comentat Raluca.

Alin a susținut că pozele sunt frumoase, dar refuză să călătorească în Rusia. „Refuz să le dau banii… pur și simplu… Nu finanțez o economie care dorește să sprijine un regim de talpă pe Europa… nici vorbă. I-aș înfometa dacă aș putea până la limita inexistenței.”

„Rusia se află sub sancțiuni internaționale. Teoretic nici nu se poate ajunge din România direct în Rusia. Sunt și probleme de viză așa încât mai mare daraua...”, a comentat Raul.

Lucian crede că este imoral și incorect să cheltui bani în contextul actual în Rusia. „Postarea nu oferă nimic, decât un flame și niște poze. Mă întreb oare, acum un an oare erau aceleași poze? Sigur nu ați greșit grupul, că pe ăsta sunteți membră de azi...”

Citește și: Rușii au scufundat pontonul care lega Ucraina de Isaccea

„Nu sunt dispus deocamdată să bag bani în turismul unui popor care se învecinează cu cine vrea el”

Unii internauți au taxat exprimarea turistei, care a susținut că a făcut vizita în contextul în care „deja s-au liniștit lucrurile”.

„Cum „deja s-au mai liniștit lucrurile?” La ce te referi? Când și cum s-au liniștit?”, a întrebat, retoric, Miha.

„În ce sens s-au liniștit lucrurile? A luat cumva sfârșit războiul și nu ne-au anunțat ziarele? Cine ,în deplinătatea facultăților mentale ,s-ar băga acum benevol în gaura aia de șarpe? Înainte de război am fost reținută în aeroport în St. Peterburg, cu acte cu tot, timp de o oră. Deja mă și vedeam dispărută prin beciurile kgb. Excursiile astea vor trebui să fie amânate pe vreo 10 ani, până nu se liniștesc într-adevăr lucrurile. Dacă se vor liniști”, a comentat Lucian.

„Nu, mulțumim. S-au liniștit lucrurile unde? Bunicu' a fost prizonier la ei, chestia asta nu trece nici cu lămâie. În contextul actual, această postare este o rușine!”, a susținut Adrian.

Ștefania Gheorghe a susținut că rușii nu sunt chiar atât de prietenoși: „Am fost în Rusia, e frumoasă, dar oamenii sunt prietenoşi doar cu cei care le vorbesc limba. E un chin pentru cei care nu ştiu rusă şi n-au nici ghid. Am intrat pe profilul tău şi mi-a venit să vomit. Probabil de asta îți raportează oamenii postările. P.S. Sper că Rusia vă pierde războiul”.

Constantin a susținut: „Nu sunt dispus, deocamdată, să bag bani în turismul unui popor care se învecinează cu cine vrea el”.





„O țară frumoasă cu un popor nu prea”

Marius este de acord că Rusia este o țară frumoasă, însă despre poporul rus are ală părere. „O țară frumoasă cu un popor nu prea…nu ar trebui ajutată cu absolut niciun bănuț! Dar nah…fiecare cum îl taie capul!”, a spus el.

Stela susține că Rusia ar fi interesantă de vizitat, dar nu în contextul actual. „Mi se pare o trădare a tuturor principiilor să mă duc să cheltui bani într-o țară care e în război cu o alta.”

Andreea a susținut că nu ar vizita Rusia acum. „În contextul actual nu aș vizita Rusia nici plătită. Dar da, este pe lista locurilor pe care vreau să le văd în viața asta. Dar în niciun caz în perioada asta…Moscova și SP au fost mereu foarte frumoase și curate, nu este absolut nimic nou…”

Au fost și câțiva membri ai grupului care au sprijinit demersul tinerei: „Fiecare e liber să se plimbe pe unde vrea , să creadă în ce vrea și să facă postări cu scop turistic atâta timp cât nu ajunge la altceva.”

„Mulțumim de postare! Am avea mult de învățat de la ei, în primul rând au o curățenie exemplară în zonele turistice. Iar de vizitat sunt foarte multe, de timp și resurse avem nevoie doar!, a susținut un alt membru.

Cătălin a replicat: „Da, cu siguranță au și orașe faine care merita să fie văzute, dar mi se pare destul de absurd ca în momentul de față să contribui intenționat la măcelul ce se dă doar din principiu... fiecare ban lăsat acolo contribuie la gloanțe și alte obuze ce sunt trimise spre alți oameni care își protejează familia și noi scriem despre ce drăgălaș ar fi să vizităm agresorul. Totuși, sunt destul de multe alte orașe ce pot fi vizitate, mă gândesc că nu le-am văzut pe toate în lumea asta, de ce tocmai acum trebuie investit în așa ceva?”