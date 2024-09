Cristian Tudor Popescu dezvăluie numele candidatului pe care îl va vota în primul tur al alegerilor prezidențiale. Cine este "Întâiul Refuzat la Export al țării”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a dezvăluit într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook numele candidatului pe care va pune ștampila de vot în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Cristian Tudor Popescu are un favorit pe care îl va credita cu votul său în primul tur al alegerilor prezidențiale. Alegerea sa poate părea surprinzătoare, având în vedere că este vorba chiar de președintele UDMR, Kelemen Hunor, pe care îl consideră singurul politician care a ridicat o problemă majoră cu care se confruntă Romînia.

”În primul tur al alegerilor prezidențiale îl voi vota pe Kelemen Hunor. De ce? Pentru că de doi ani încoace este singurul politician din România care avertizează mereu în legătură cu cea mai gravă problemă a acestei țări – depopularea: „Dacă continuă trendul, peste 20 de ani vom avea o țară mare, frumoasă, sigură și goală, fiindcă până astăzi au plecat peste 5 milioane de oameni din țară și trendul încă nu s-a oprit. Plus, natalitatea e o problemă. Putem construi câte autostrăzi vrem, putem construi ce doriți dumneavoastră. Rămâne o problemă: și unde vor fi cetățenii, unde vor fi oamenii?”, potrivit lui CTP.

Gazetarul a făcut referire și la postul de comisar european obținut de România, prin Roxana Mînzatu.

”Partidul Liberal, căci Național e mai greu să-l numești, ocărăște din greu poziția repartizată României de președinta Comisiei Europene: comisar pentru Educație, Competențe, Locuri de muncă, Drepturi sociale, Democrație. Asta pentru că rivalul lor politic, Ciolacu, a promis postul de comisar pentru Economie și nu l-a obținut.

E cât se poate de normal (vorba lui Ciolacu) că von der Leyen nu ne-a dat Economia. România are în clipa de față una dintre cele mai proaste situații economice din Europa, iar la anul va fi și mai rău, după cadourile electorale distribuite de pomanagerii guvernamentali.

Portofoliul dnei Roxanei Mînzatu nu e nicidecum „gol de conținut, zero, lipsit de importanță”, cum croncăne PNL. Cum dracu să fie așa, când are alocat 20% din bugetul CE? Adică 235 miliarde euro sunt dați pe nimic? Alta e problema: prin ce se califică România ca să-l primească? Educație, Competențe? Sistemul educațional, sub privegherea profesorului Iohannis, e o catastrofă în desfășurare, cu consecințe incalculabile.

Drepturi sociale? Țipă țara în fața nedreptăților comise cu prilejul recalculării pensiilor nespeciale, în vreme ce specialele sunt bine păstrate. Locuri de muncă? Milioane de români au părăsit România; avem un număr record în UE de diasporă plecată la muncă în străinătate.

Demografie? Țara noastră, potrivit datelor CIA, cu 14,6 decese/1000 locuitori este pe locul 5 în lume la mortalitate, iar la natalitate ocupăm, cu 8,5 nașteri/1000 locuitori, poziția 206 din 228 state. Nu e nevoie ca România să intre în război cu străinii, e deja într-un război cu ea însăși, în care pierde mii de oameni în fiecare an.

Dacă ar fi după performanțele pe domenii, nu știu dacă merităm vreun post de comisar european. Zero.

Mai zice gândirea liberală: „Portofoliul obținut de Ciolacu nu este o victorie, este un eșec. România nu avea nevoie de un comisar cu o funcție onorifică, ci de un comisar care poate influența deciziile pe domeniile care contează cel mai mult pentru România”. E o mostră de nărav românesc nevindecabil, oricâtă Europă s-ar băga în noi: comisarul român trebuie nu să acționeze profesionist și echitabil față de toate țările UE, cum e fișa postului, ci să fie „Omul nostru din Bruxelles” care se duce acolo ca să tragă spuza pe turta României.

Și în ultimă, sau, de fapt, în primă instanță, să nu uităm că primim aceste posturi în conducerea UE pentru simplul și esențialul motiv că suntem membri UE, nu pentru că am fi câștigat vreun concurs de patriotism”, mai scrie gazetarul.

În editorialul său de pe Facebook, CTP nu l-a uitat pe actualul președinte al României, pe care îl cataloghează ”refuzatul la export”.

”Pe vremuri, în România ceaușistă, marca de prestigiu considerată mai bună decât ce se găsea sau nu se găsea în comerțul socialist era „refuzat la export”. Dl Iohannis a zgrepțănat pe la toate ușile NATO și UE doar-doar i s-o da și lui un jilț în care să se hodinească după ce a trudit de s-a rupt pentru România. A fost trimis la golf de peste tot. Acum consideră că i se cuvine președinte la Senatul Românichii, în calitate de Întâiul Refuzat la Export al țării”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.