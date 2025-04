Comercianții răsuflă usurați: Cristian Popescu Piedone a plecat în vacanță. „Am muncit și nopți, am muncit și zile…”

Cristian Popescu Piedone, șeful Protecției Consumatorilor, și-a luat familia și a plecat în vacanță, într-o destinație de lux, după controalele ANPC pe care le-a făcut în ultima perioadă.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a plecat în concediu. Alături de soție și nepoțele, acesta a mers în vacanță în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, unde a vizitat locuri precum acvariul din Dubai, Burj Khalifa și Global Village.

Piedone a publicat și câteva imagini pe rețelele de socializare. Acesta a susținut că, în ultima perioadă, a vorbit cu soția „mai mult la telefon decât în casă”.

„Am muncit și nopți, am muncit și zile… Multe… Atât de multe încât am reușit să-mi văd scumpii nepoți mai mult în somn și-n poze, decât în poală și-n brațe! Până și cu iubita mea soție am vorbit mai mult la telefon, decât în casă! Așa sunt eu, pun suflet când fac… orice fac! Familia, oamenii buni de peste tot și câțiva prieteni… mă înțeleg! Mereu! Și în pofida tuturor tunurilor și praștiilor care îmi tulbură uneori tinerețea din buletin… sunt fericit! Și sunt mândru că pot face bine chiar și pentru zmeii și pușcașii de serviciu”, a scris Cristian Popescu Piedone, pe pagina sa personală de Facebook.

„Mi-am luat nepoțelele și scumpa soție… și am plecat la soare”

Șeful ANPC spune că și-a luat familia și a plecat la soare, „după liniște și bucurie”.

„Dar… să n-o mai lungesc cu ale mele. Pe scurt, treaba-i așa: Oameni buni, mi-am luat nepoțelele și scumpa soție… și am plecat la soare, după liniște și bucurie simplă de bunic! Știu că nu pot recupera și nici nu pot compensa vreodată zilele și nopțile de absență fizică de acasă! Nimeni nu-mi poate înapoia nopțile, zilele, serile și diminețile fără ai mei, de acasă! Nimeni! Niciodată! Tocmai de aceea… am fugit puțin să fiu copil răsfățat în copilăria răsfățatelor noastre nepoțele! Și… ne-am jucat cât am putut! Și… ne vom juca și ne vom pupa și ne vom îmbrățișa și ne vom gâdila cât vom putea! Și cât VOM mai putea…”, a mai adăugat Piedone.