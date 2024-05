Cine sunt speakerii internaționali prezenți la “Dare to Learn”, cel mai mare eveniment din Europa destinat învățării și dedicat profesorilor, managerilor și antreprenorilor

Peste 20 de lideri locali și internaționali în educație vor sosi în această toamnă, în Capitală, pentru a dezvălui cele mai recente rezultate ale studiilor și cercetărilor în practicile educaționale. În 25 și 26 octombrie a.c., București va fi centrul dezbaterilor și al massterclass-urilor în educație, prin intermediul Dare to Learn – cel mai mare eveniment din Europa dedicat atât profesorilor și experților din învățământul preuniversitar și universitar, cât și trainerilor din domeniul formării continue, specialiștilor în resurse umane din companii sau corporații, specialiștilor din instituțiile locale și actorilor guvernamentali.

Totodată, în cadrul “Dare to Learn” vor exista și zone dedicate întâlnirilor one-to-one și networkingului între participanți și vorbitori, precum și o zonă amplă de expoziție dedicată partenerilor acestui eveniment (lansare de cărți, dezbateri ale autorităților, standuri cu activități ale companiilor etc.)

Cine sunt experții globali care vor fi prezenți la București

Evenimentul va găzdui academicieni de renume, inovatori în tehnologie și lideri în transformarea educației care se vor adresa atât profesorilor, cât și specialiștilor în HR din companii și corporații.

Peter Senge este un celebru teoretician al managementului organizațional și un pionier în învățarea organizațională, în dezvoltarea leadershipului și în schimbări sistemice. Lucrarea sa – “Schools That Learn: The Fifth Discipline Fieldbook for Educators” – a fost recunoscută de Financial Times drept una dintre cele mai importante cărți de management, iar Harvard Business Review a numit conceptul de organizație de învățare una dintre „ideile de afaceri fundamentale din ultimii 75 de ani”. La evenimentul de la București, Senge va susține masterclass-ul “How to create learning communities in education?” / “Cum să creăm comunități de învățare în educație?”.

Zack Kass se remarcă drept una dintre cele mai strălucite minți din domeniul inteligenței artificiale. A fost director de Go To Market la OpenAI și este lider în promovarea inteligenței artificiale în afara sferei corporatiste, raportându-se la AI ca la un instrument pentru progresul comunităților și al societății în general. Misiunea sa este de a se asigura că societățile, companiile, organizațiile și guvernele sunt participanți activi în viitorul construit în jurul AI și sunt dotate corespunzător, pentru a permite un viitor prosper și sigur. Dincolo de lumea corporatistă, Kass este un susținător ferm al potențialului AI de a revoluționa în special educația.

John Hattie este expert în învățare vizibilă și literație, cu o experiență de peste 30 de ani în cercetare, propunând o abordare educațională axată pe identificarea și maximizarea factorilor care influențează pozitiv învățarea. Din martie 2011, este profesor și director al Institutului de Cercetare în Educație la Universitatea din Melbourne, Australia. Anterior, Hattie a fost profesor de ştiinţele educației la Universitatea din Auckland, la Universitatea Carolina de Nord din Greensboro și la Universitatea Australia de Vest. În cadrul Dare to Learn, acesta va susține masterclass-urile “Making Learning Visible” / „Să facem învățarea vizibilă” și “Things that make teachers great” / „Lucrurile care îi ajută pe profesori să fie grozavi”.

Sugata Mitra este unul dintre cei mai respectați cercetători în domeniul educației din lume și un pionier în învățarea auto-dirijată. În 1999, a condus experimentul Hole in the Wall (HIW), când un computer a fost încorporat într-un perete într-o mahala indiană din Kalkaji, Delhi, iar copiilor li s-a permis să-l folosească liber. Experimentul a avut ca scop evidențierea faptului că cei mici pot învăța să utilizeze computerele cu ușurință, fără a avea nevoie de pregătire formală. Sugata, căruia i se atribuie peste 25 de invenții în domeniul științei cognitive și al tehnologiei educaționale, a numit această educație minim invazivă (MIE). La București, acesta va susține masterclass-ul “Self-organising systems and The Hole in the Wall Experiment” / „Sisteme auto-organizatoare și experimentul găurii din perete”.

Charles Leadbeater lucrează cu antreprenori, guverne, orașe și fundații din întreaga lume pentru a promova inovația cu sens. Autor al unor rapoarte influente despre educație și inovație (ex: “Learning from the Extremes”), Leadbeater a explorat nevoile de competențe ale studenților în lume și a analizat modul în care tehnologia poate transforma învățarea în regiunile sărace. În calitate de fost consilier guvernamental în mandatul lui Tony Blair și autor de politici, el a susținut economia bazată pe cunoaștere și a consiliat diverse guverne în strategii de inovare pe termen lung. Leadbeater este autor renumit de cărți și recunoscut drept unul dintre cei mai importanți gânditori în domeniul inovației și managementului.

Victoria Colbert este fondatoare și director al Fundației Escuela Nueva care promovează modelul educațional cu același nume. Un element cheie al acestui model educațional este că elevii învață autonom, în ritmul lor, folosind Ghidul de Învățare pe care Colbert îl descrie drept „o combinație între un manual, un auxiliar și un ghid pentru profesor”. Elevii parcurg ghidul în ritmul lor, profesorii servind drept consilieri, iar studenții care stăpânesc o anume competență ajutându-i adesea pe cei care nu au reușit să asimileze. La București, Colbert va susține un masterclass recomandat directorilor de școli: “Escuela Nueva, an empowering leadership and learning model” / „Școala Nouă, un model de lidership și de învățare care conferă putere de decizie”.

Graham Brown-Martin, un catalizator al conversațiilor profunde și al gândirii inovatoare, a fost pionier în proiectarea computerele mobile în anii '80, în rețelele de divertisment interactive în anii '90, în rețelele sociale bazate pe comunitate în anii 2000 și a creat un forum global pentru viitorul învățării în 2010. Este fondator al The Catalyst Coach, o firmă de coaching și consultanță globală, dar și al Learning Without Frontiers (LWF), o comunitate internațională ce promovează idei revoluționare în educație și tehnologie.

Niko Herlin este un antreprenor, consultant, speaker și pasionat al viitorului din Finlanda. Este co-fondator al Great Minds și a asistat, de-a lungul timpului, numeroase companii și organizații să-și îndrepte privirea spre viitor, să se pregătească pentru alternativele acestuia, să elaboreze strategii și să capitalizeze oportunitățile schimbării. Herlin conduce procese strategice pentru clienți din diverse industrii, manifestând un interes deosebit pentru viitorul educației, al muncii și al conducerii. De asemenea, Niko Herlin a dezvoltat un instrument concret pentru analizarea, măsurarea și dezvoltarea capacităților organizațiilor în viitor.

Henri Muurimaa are misiunea de a aduce expertiza educațională finlandeză în întreaga lume. Este CEO și cofondator al Eduten, care a luat naștere la Universitatea din Turku, una dintre cele mai bine cotate universități din lume. Cu un impact științific demonstrat asupra rezultatelor învățării, fericirii profesorilor și motivației elevilor, Eduten este utilizată în 61% dintre școlile finlandeze și este disponibilă global din 2018, fiind utilizată în peste 60 de țări. Scopul lor este să creeze experiențe de învățare pozitive și active, aspirând să fie prezentă în fiecare școală din lume. În cadrul Dar.e to Learn, Muurimaa va susține masterclasul “Eduten Math Learning Platform” / „Platforma Eduten de învățare a matematicii”.

Diana Laufenberg, fostă profesoară de studii sociale în învățământul liceal din Statele Unite timp de 16 ani, este în prezent director executiv al Școlilor de Cercetare Inquiry Schools. Aceasta a fost recunoscută pentru lucrarea în educația modernă și modelul PBL (Project-Based Leaning), predând la Science Leadership Academy din Philadelphia. Totodată, Laufenberg a prezentat lucrarea "How to learn from mistakes?" la o conferință TED, obținând Național Board Certification. În 2013, ea a cofondat Inquiry Schools, o organizație non-profit dedicată creării și susținerii unor medii de învățare bazate pe investigație, proiecte și tehnologie modernă. Diana Laufenberg va susține în toamnă, la București, un masterclass recomandat directorilor de școli, numit “Inquiry Schools” / „Școli de cercetare”.

Cami Anderson este un lider dedicat al transformării educației, cu peste 30 de ani de experiență în lupta cu sistemele și politicile învechite. Timp de 10 ani a fost supervizor școlar în New York, apoi în Newark, implementând reforme-cheie care au îmbunătățit semnificativ rezultatele elevilor, indiferent de statutul lor socio-economic.

A fost recunoscută, pe scară largă, pentru munca sa cu elevii din medii defavorizate. Anderson a fost inclusiv educatoare Montessori, regizor de teatru pentru tineret și director executiv al Teach for America în New York, unde a inițiat programe de formare și parteneriate eficiente. La București, va susține masterclassul “Barriers, Basements and Beliefs: redefining teachers' work with diversity” / „Bariere, confruntări și convingeri: redefinirea muncii profesorilor prin diversitate”.

Ng Aik Yang este co-fondator și CEO al HoloTracker, o platformă care promovează dezvoltarea emoțională și socială a elevilor. Și-a început antreprenoriatul în educație la doar 15 ani și a lucrat cu peste 15.000 de elevi și profesori în inovația educațională. HoloTracker susține peste 30.000 de elevi și educatori din peste 20 de școli din Singapore, facilitând învățarea adaptivă prin capturarea și comunicarea datelor observaționale. Ministerul Educației din Singapore a luat în considerare implementarea la nivel național a HoloTracker și extinderea sa în Asia și America. “How can we use AI to support holistic evaluation of pupils?” / „Cum putem folosi inteligența artificială pentru a susține evaluarea holistică a elevilor?” se numește masterclass-ul pe care Ng Aik Tang îl va susține în România.

Totodată, evenimentul Dare to Learn va găzdui și o serie de masterclass-uri susține de următorii speakeri:

o Sneh Vaswani, Miko.ai: „Inteligența artificială și robotica în sprijinul dezvoltării cognitive, sociale și emoționale”

o Dragoș Grigoriu, CEO și fondator SupersonaApp: „Supersona, încurajând succesul copiilor în educație la orice vârstă”

o Prof. Răzvan Bologa, CEO și fondator NextLab.Tech: „Cum pregătim elevii pentru un viitor high-tech?”

o Richard Wilson, fondator Maths Pathways: „Creșterea implicării elevilor la orele de matematică”

o Elena Lotrean, Finnish Teacher Training Centre: „Instrumente digitale pentru educația financiară și antreprenorială”

o Oluwaseun Kayode: „Utilizarea tehnologiei pentru a dezvolta un mediu educativ susținut de educatori bine pregătiți”

o Prof. Laura Piros, Ema Patrichi și Raluca Voina: „Citim conștient pentru a învăța și a ne informa! Strategii de literație disciplinară”

o Prof. Ana-Maria Rusu: „Educație prin artă: Practici validate de educaţie muzicală centrată pe nevoile de formare ale elevului”

o James Anderson: „Educație și contextul educațional”

o Prof. Daniela Țepeș și Gabriela Deliu: „Competențe – de la teorie la schimbarea practicilor educaționale”

o Prof. Marişca Morari și Anca Mezei: „Cultivarea învăţării preşcolarilor prin sarcini provocatoare”

o Prof. Antoaneta Luchian, Briena Stoica și Bogdan Rațiu: „Borne conceptuale pentru transformarea unui profesor bun într-un profesor exceptional”

o Stepehn Cox, CEO Osiris Educational, co-creator al World Education Summit: „Concentrarea pe pregătirea viitorilor profesori”

o Prof. Iulia Mandasescu și Antonela Samson: „Cultivarea rezilienței în sala mea de clasă - adaptare și incluziune în contextul educației copiilor cu CES”

o Ed Vainker, CEO Reach Foundation: „De la primii pași spre carieră: Ce face o școală cu adevărat remarcabilă?”

o Marius Luca, Fundația Verita: „Reziliența în clasă, școală și comunitate: o abordare integrată, fundamentată pe compasiune”

o Luciana Baicea, Mindarchitect: „Cum construim direcția tânărului la intersecția dintre talente, pasiuni, valori și motivații?”

o Alex Beard, Teach for All: „Transformarea educației în secolul XXI”

o Alina Amir, Arus Academy: „Reducerea decalajului de performanţă şi a decalajului de oportunităţi”

o Steven Farr, Teach For All: „Predarea ca leadership colectiv. Relațiile - elementul invizibil din spatele celor mai bune ore din lume”

o Shaheen Mistri, CEO și co-fondator Teach for India: „Lidership studențesc într-o lume profund inechitabilă”

o Reprezentanți Camera de Comerț Română pentru Diversitate: „Echitate, diversitate și incluziune: Factori-cheie pentru lidershipul de succes în școli”

Începând cu 1 mai, accesul la eveniment a fost deschis și publicului larg (altor categorii profesionale, cu excepția celor din învățământ), online, pe platforma www.d2l.ro. Mai multe informații despre pachetele de participare se găsesc aici.

Evenimentul Dare to Learn este rezultatul unui parteneriat între Fundația Dare to Learn, Asociația Română de Literație (ARL România), Teach for Romania și Finnish Teacher Training Centre.

ING Bank Romania este presenting partner al evenimentului.

EducațiePrivată.ro este partener media principal al evenimentului. Pe lista partenerilor media se mai numără Antena 3 CNN, Hotnews.ro, Adevarul.ro și Stiripesurse.ro.

###

Despre Fundația Dare to Learn

Fundația Dare to Learn este o organizație non-guvernamentală care promovează și sprijină inovarea în domeniul educației și învățării pe tot parcursul vieții, pentru a elimina orice barieră din calea învățării unei persoane. Prin abordări și tehnologii inovatoare, Fundația își propune să elimine impactul constrângerilor geografice, disparităților socio-economice, ciclurilor multigeneraționale de eșec educațional, permițând indivizilor din toate mediile si de toate vârstele să se angajeze în experiențe de învățare semnificative și eficiente. Procedând astfel, Fundația urmărește să reducă abandonul școlar și decalajul educațional și să ofere indivizilor puterea de a-și atinge întregul potențial, indiferent de circumstanțele lor.

Fundația Dare to Learn este inițiatorul platformei Dare to Learn, prin care urmează a se pilota abordări inovatoare în educație, și susține desfășurarea pe termen lung a evenimentului Dare to Learn în România, unde se reunesc gânditori, personalități de talie mondială, cercetători în leadership organizațional și educațional, deschizători de drumuri în educație echitabilă, precum și vizionari în inteligența artificială.

Despre Teach for Romania

Teach for Romania este o organizaţie non-guvernamentală care pregătește viitori educatori, învățători şi profesori model și îi sprijină în procesul de transformare a sistemului educațional din România. Scopul organizaţiei este să intervină pe termen lung în procesul de reducere a inechității educaţionale şi să dezvolte abilități sociale în rândul elevilor.

Teach for Romania face parte din reţeaua globală Teach for All, care pregăteşte viitori educatori, învăţători sau profesori care vor să performeze în învăţământul de stat, în special pentru elevii din medii vulnerabile. Scopul rețelei este să extindă accesul la educaţie în întreaga lume, prin creşterea şi accelerarea impactului generat de organizaţii care cultivă leadership-ul necesar pentru schimbare. Teach for All este prezent astăzi în peste 60 de țări din întreaga lume şi numără peste 100.000 de profesori și alumni care lucrează cu copii din comunități vulnerabile.

Despre Asociația Română de Literație (ARL România)

Asociația Română de Literație este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune constă în dezvoltarea, promovarea şi susţinerea programelor şi proiectelor educaţionale care conduc la îmbunătăţirea serviciilor educaționale oferite de instituţiile de învăţământ pentru copii, tineri şi adulți din România şi din străinătate.

Asociația promovează exemple de bună practică, modele de excelenţă şi eficienţă didactică în educaţie, urmărind cu prioritate creşterea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a contribui la formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare împlinirii la nivel personal şi social a elevilor într-o societate bazată pe cunoaştere şi învăţare continuă. Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor reprezintă o prioritate a ARL.

Despre Finnish Teacher Training Centre

Finnish Teacher Training Centre este un centru de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care a apărut în urma nevoii profesorilor de a fi mereu conectați la schimbare. Portofoliul său de programe și cursuri este unul modular și flexibil, construit atât pe competențe generale de dezvoltare personală și a carierei, cât și pe competențe tehnice, metodologice, specifice corpului didactic, adaptat sistemului local.

