Ce le transmite un medic IT-iștilor nemulțumiți de salariul de 14.000 de lei

Salariul de 14.000 de lei propus programatorilor cu experiență de o companie din industria IT a nemulțumit o mulțime de români care lucrează în domeniul tehnologiei informației. Un medic le transmite că nu au de ce să se revolte.

O companie din București care a publicat un anunț de angajare în IT, pe un post de „senior full stack developer” (programator senior cu normă întreagă) a stârnit o mulțime de controverse în rândul celor care lucrează în industria tehnologiei informației.

Angajatorul oferă un salariu lunar de până 14.000 de lei sau până 250 de euro, brut, pe zi, însă una dintre condițiile puse a fost ca aplicanții pentru locul de muncă să aibă o experiență de cel puțin opt ani în domeniu. La o asemenea cerință, unii dintre programatori susțin că salariul pe care firma îl oferă este prea mic.

„Vreau să știu și dacă am tâmpit eu sau este ireal să se ofere 14.000 de lei net sau 250 de euro pe zi la o poziție care necesită cel puțin opt ani de experiență. Eu la patru ani de experiență am 225 de de euro pe zi brut și mi se pare super puțin ca cineva cu experiență dublă față de mine să câștige doar cu 25 de euro în plus”, se plânge un IT-ist, pe platforma Reddit.

IT-iștii cu experiență spun că salariile nu au mai crescut

Cineva va fi destul de disperat să accepte o astfel de oferă, crede un alt român.

„Suma în sine pentru seniori și pentru competențele necesare este mică și punct. Sigur, situația din piață este altceva, dar aici este vorba strict de sumă. Țineți minte care erau sumele de acum câțiva ani și care e costul de trai în memoria colectivă. Totul în jur crește ca preț, iar salariile noastre stagnează, ca să nu zic că scad”, se plânge un alt român angajat în IT.

14.000 de lei, pe contract individual de muncă înseamnă 5.000 de euro brut plătit de firmă, deci 60.000 de euro costuri anuale, cel puțin, afirmă un alt programator

„Pot fi puțini bani, dar aș face un pariu că nu foarte în foarte multe situații un programator ar aduce acești bani ca valoare adăugată în condițiile actuale de piață”, crede acesta.

Oamenii au rămas în anul 2022, când se arunca cu bani în ei, doar pentru că știau să țină un mouse în mână, comentează, ironic, un alt internaut. Mulți programatori sunt, însă, de părere, că astfel de salarii sunt prea mici pentru cei cu o experiență de cel puțin opt ani.

„Pentru banii ăia nici nu aprind PC-ul”, spune un alt român.

„Pentru cineva cu doi copii, credit ipotecar și cine știe ce alte rate, 14.000 de lei nu mai este așa de mult. Încă poți trăi decent, dar salariul nu mai arată așa de mare”, spune un alt comentator.

Pentru un programator cu aproape zece ani de experiență, astfel de salarii sunt comparabile cu cele de acum 6 - 7 ani, când prețurile la mâncare și servicii era cel puțin la jumătate, crede un alt programator.

„Ce nu pricep firmele astea care vânează oferte, este că programatorul respectiv, odată ce va auzi de o ofertă mai bună, va pleca în altă parte. Iar negocierea de tipul: - Hai că îți dăm cu 25 la sută mai mult la salariu, dar rămâi la noi -, nu funcționează întotdeauna”, crede acesta.

„14.000 de lei. Sub 15.000 de euro eu nu cobor din pat. De asta lucrez, în general, în dormitor”, scrie un dezvoltator web.

Mesajul unui medic: „Nu realizați cât de norocoși sunteți”

Un medic român le-a transmis însă celor care consideră un astfel de salariu prea mic pentru necesitățile lor că ar trebui să se simtă norocoși.

„Bă, băieți, eu sunt medic primar la stat și am 8.600 de lei net, după ce am stat cinci ani cu 6.700 de lei. Am tras șase ani în facultate, cinci ani la rezidențiat, am mai tras doi ani și jumătate în paralel cu munca de medic specialist să fac a doua specializare și am experiență de cinci ani medic specialist, primar, de jumătate de an. Nu am gărzi, postul este în policlinică, dar consult și când mă cheamă colegii în camera de gardă (o dată la două ore în medie, neplătit, bineînțeles). Și ăștia sunt banii, că la privat nu mai când să lucrez după ce ies la șase seara ca am avut 25 - 30 de pacienți pe zi. Voi nu realizați cât de norocoși sunteți”, le-a transmis medicul IT-iștilor nemulțumiți.

Un programator susține că se numără printre norocoși, pentru că a ales un domeniu bine plătit și a încercat și el să se îmbunătățească.

„Sunt de acord că este incorect ca cineva în IT să fie mai bine plătit decât un medic, dar la fel de incorect este că am avut avut manageri plătiți mai mult care erau la cafele când eu munceam sau că sunt influenceri care într-o zi fac cât câștig eu într-o lună”, spune acesta.

Altul i-a transmis medicului să nu se plângă, pentru că ar putea câștiga și el lunar 7.000 - 8.000 de euro și că medicii „lucrează la stat, iar IT-iștii în general, în privat”.

Este atât de ușor în IT să crezi că tot ce vine a fost prin muncă grea, când de fapt este un domeniu privilegiat, afirmă un alt român.

„Să ajungi doctor este de zece ori mai solicitant decât să pui butoane într-un HTML. Eu am lucrat din primul an de facultate în IT, dar nu a fost deloc o greutate. Stai într-un birou curat, cald iarna și răcoros vara, înconjurat de oameni care, majoritatea, au bani. Nu ești la vreun fast-food în schimbul trei”, afirmă acesta.

Cum să fie mult 14.000 de lei sau 250 de euro pe zi, dacă ai experiență și ești bun, se întreabă un alt programator. „Un frizer îți ia 20 de euro și te tunde în maximum 30 de minute”, adaugă acesta.

„Pentru că alții o duc mai prost nu înseamnă că noi ar trebui să ne vindem munca pe mai puțin decât valorează aceasta”, completează un alt IT-ist.