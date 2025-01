Ce este ”noul eu”, dorința începutului de an. Psiholog ” Un contract cu noi înșine, de care trebuie să fim responsabili”

”Noul eu”, dorința pe care o avem la fiecare început de an. Specialiștii avertizează că rezoluțiile noastre reprezintă o mare responsabilitate față de noi înșine

La fiecare început de nou an ne facem lista cu rezoluțiile pe care dorim să le îndeplinim timp de 12 luni. Entuziamați de sărbători și luați de valul schimbării ne fixăm dorințe pe care, de cele mai multe ori le abandonăm chiar din prima luna din an.

La Adevărul Live, am vorbit cu psihologul Carina Coșăreanu despre cum să înțelegem ce sunt rezoluțiile sau dorințe pentru noul început.

Dorințele noastre, speranța care ne motivează în ceea ce facem

Antoaneta Banu: Ce este o rezoluție?

Carina Coșăreanu: O rezoluție este o dorință, de cele mai multe ori scrisă pe un carnețel. Punem pe o foaie dorințele noastre fie pentru anul următor, fie pentru următoarea perioadă, sau etapă a vieții noastre.

Antoaneta Banu: Aceasta este o definiție, la nivel teoretic. Dar, în viața reală, ce înțeleg oamenii prin rezoluții?

Carina Coșăreanu: Cei mai mulți dintre noi considerăm că o rezoluție este ceea ce ne propunem. De la dorința să slăbim, să călătorim în țări pe care nu le-am mai văzut, să ne schimbăm jobul, să gătim mai mult acasă, dorințele noastre le formulăm în așa fel, încât sperăm să ne motiveze în ceea ce facem în acest început, care este noul an.

Să ajungi la” noul eu” depinde de motivația care stă la baza acestei provocări

Antoaneta Banu: Aceste rezoluții sunt, pe fond expresie " noului eu" despre care se vorbește întins? Și chiar sunt de ajuns 12 luni dintr-un an pentru a ajunge la acest “new me"?

Carina Coșăreanu: Este suficient un an să lucrăm cu noi și să producem atât de multe transformări încât să fim foarte diferiți. Depinde de motivația care stă la baza dorinței de a ajunge la “noul eu".

Poate să vină dintr-o durere, din multă dezamăgire, tristețe, dar important este să întelegem că noi suntem ființe mobile, flexibile și ceea ce se întâmplă cu noi, este intr-o continuă dinamică, chiar și atunci când avem senzația că repetăm același program în fiecarezi. Mulți cred că singurele momente în care se întâmplă ceva diferit cu ei sunt cele din concediu. În esență, în noi, în fiecare zi este un” nou eu.”

Antoaneta Banu: Dar este și o demonstrație că pot să fiu mai mult decât sunt?

Carina Coșăreanu: Absolut. Aceaste rezoluții se transformă în rețeta pe care eu vreau să o urmez și să o aplic pentru ca să demonstrez că lucrurile sunt diferite. Avem unele momente în care spunem ”gata, a fost suficient, vreau altceva, vreau o schimbare.” Această schimbare nu este musai să vină dintr-o zonă de supărare.

De cele mai multe ori, vine din distress, sau stresul benefic. Și acesta ne afectează, dar în același timp reprezintă și o motivație. Aș spune că este o zonă mai blândă, în care simt că, în sfârșit pot să-mi dau voie să fac acele lucruri pe care nu le-am făcut până acum.

Cu rezoluția de la începutul noului an, practic fac un contract cu mine insumi. Până acum nu am crezut suficient în mine, poate nu am avut resursele de timp, ori financiare ca să fac o schimbare în cariera mea, să-mi urmez visul pe care îl am de multă vreme. De fapt, facem un pas către acel vis și atunci ne dăm timp nouă, ne dăm o șansă.

Antoaneta Banu: Se întâmplă ca acele rezoluții pe care ni le fixăm să nu coincidă cu adevărat de ceea ce noi am avea nevoie?

Carina Coșăreanu: Sunt multe momente în care nu avem suficiente resurse sau, poate nu avem o practică de a ne uita înspre noi. Ne este teamă realmente să vedem ceea ce ne dorim cu adevărată și atunci mergem cu valul.

Rezoluțiile personale, un contract cu noi de care trebuie să fim responsabili

Antoaneta Banu: Dar, ceea ce am pus noi pe listă, pentru a le îndeplini, trebuie să ieșim dintr-o zonă de confort?

Carina Coșăreanu: Întotdeauna ne este greu să ieșim din zona noastră de confort. Mă apuc de slăbit, de la întâi ianuarie. Dar, ce să vezi? Au trecut două săptămâni și eu nu m-am apucat de slăbit. Și uita așa, apare frustrarea, dezamăgirea față de propria persoană, ceea ce ne face să renunțăm la tot.

Ori, ideal ar fi să stăm un pic cu noi, să ne luăm un moment în care să fim prezenți și să ne uităm la noi cu cât de multă sinceritate putem. ”Vreau eu cu adevărat acest lucru? Este ceva ce îmi doresc pentru mine? Este ceva ce mi-am dorit eu dintotdeauna sau este ceva ce și-au dorit alții pentru mine și eu doar am acceptat ca fiind parte din universul meu?”

Antoaneta Banu Aceste rezoluții trebuie de fapt, să fie foarte conectate la realitatea mea și nu la realitatea altora?

Carina Coșăreanu: Să zicem că eu te aud pe tine că anul acesta rezoluția ta este să urmezi un curs de dans. Iar eu zic “Ok, ce ar fi dacă aș putea să fac și eu asta” Și atunci eu mă las inspirată de rezoluțiile tale și o integrez în ale mele și îmi dau șansă, este ca și cum mă auto-invit să fac un lucru la care n-am îndrăznit să visezi până acum.

Până la urmă, rezoluțiile sunt o manifestare a noastră, nu neapărat a dorințelor noastre, ce îmi doresc eu pentru mine. Și ceea ce este important, când ne facem lista de rezoluții să nu uităm de starea de bucurie. Ea ne poate ajuta să accesăm motivația din noi și să ne dăm voie să se întâmple acele lucruri pe care ni le dorim. “Merit să ajung pe o plajă, într-o țară exotică.” Este ok în continuare să-mi mențin acest obiectiv și să văd ce se întâmplă.

Antoaneta Banu E important să-mi fac acea listă de rezoluții pe 31 decembrie? Am ratat ceva dacă o fac pe 5 ianuarie sau pe 1 februarie?

Carina Coșăreanu: Cred că putem să facem o listă în care să ne așternem dorințele și acel moment să îl considerăm un nou început pentru noi, oricând, inclusiv de ziua de naștere, sau de ziua numelui. Este ok să ne găsim noi în momentul acesta, pentru că până la urmă este vorba de un contract, pe care îl facem noi cu noi și de care trebuie să fim responsabili și trebuie să ne achităm în mod onorabil față de noi.

