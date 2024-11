Ce spune Daniel David despre teoriile lui Gabor Mate: „E contestat internațional, dar sunt și abordări mai groaznice, cu blesteme, vrăjitorii”

Președintele Asociației Psihologilor din România, Daniel David, a subliniat, la un eveniment ONU despre sănătatea mintală, că trebuie promovate intervențiile psihologice dovedite științific. A explicat de ce contestă teoriile lui Gabor Mate, medic popular în România, dar controversat internațional.

ONU a adoptat, în 2023, o rezoluție în care îndeamnă statele membre să considere sănătatea mintală o prioritate, să promoveze și să dezvolte servicii de sănătate mintală de calitate pentru populație.

Anul acesta, la ONU, s-a discutat, în cadrul evenimentului „Moving from words to action. Implementing the General Assembly Resolution (A/77/300) on mental health and psychosocial support”, care a avut loc, la final de octombrie, la sediul Organizației Națiunilor Unite (ONU) din New York, cum poate fi pusă în aplicare rezoluția privind sănătatea mintală.

Invitat la acest eveniment, în calitate de președinte al Asociației Psihologilor din România, Daniel David a vorbit despre necesitatea de a investi în intervențiile psihologice, dar nu în orice tip de intervenții, ci doar în cele validate științific.

În acest context, „Adevărul” a discutat cu rectorul UBB despre cât de validate științific sunt teoriile privind sănătatea mintală ale medicului Gabor Mate, medic și autor extrem de popular în România, ale cărui cărți sunt foarte bine vândute.

Dacă până la un punct, demersurile lui Mate cu privire la sănătatea mintală sunt pozitive, în sensul conștientizării importanței acesteia, Daniel David susține că medicul intră în zone în care nu are competențe și are teorii contrazise de cercetările serioase în domeniu.

Dacă comunitatea științifică din România a fost tăcută în ceea ce privește activitatea lui Mate, abordările lui sunt criticate la nivel internațional, spune David.

Nu orice intervenție psihologică este și o intervenție psihologică validată științific

Adevărul: Care sunt ideile principale pe care le-ați susținut în cadrul evenimentului ONU dedicat sănătății mintale?

Daniel David: Faptul că în urmă cu un an, Organizația Națiunilor Unite a votat o rezoluție dedicată sănătății mentale și intervențiilor psihologice este un lucru foarte important. A fost o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite care încuraja țările să conștientizeze problemele și să facă investiții în acest domeniu. De asemenea, este foarte important că în titlu s-a subliniat că sănătatea mintală este legată de intervențiile psihologice.

De obicei, când spui sănătate mintală, unii se gândesc la intervenții medicamentoase. Sunt importante și acelea, dar tot mai multă lume conștientizează că intervențiile psihologice au un rol major și pentru prevenție, și pentru tratament. Și uneori trebuie folosite separat, alteori trebuie să fie folosite în combinație cu tratamentele medicamentoase.

Întâlnirea a fost o urmare a acelei rezoluții din 2023, în care mai multe țări au fost invitate să discute și să analizeze cum implementează, cum văd implementarea acestei rezoluții.

Mesajul meu, care a stârnit câteva discuții după aceea, a fost unul un pic mai atipic. Eu, pe de-o parte, sigur că mă bucur să văd că vrem să investim în zona sănătății mintale și a tratamentelor psihologice. E un lucru foarte bun. Doar că mereu trebuie să avem grijă: nu orice intervenție psihologică este și o intervenție psihologică validată științific. Și atunci mesajul meu a fost că investim și trebuie să investim în zona acelor intervenții psihologice care au validare științifică.

Altfel investițiile nu se justifică. Dacă tot ai bani și vrei să-i duci în alte zone care nu sunt validate științific, e ok. Ok, investim banii, dar în cercetarea lor. Nu în servicii către populație, că încă nu știm dacă funcționează. După ce știi că funcționează, apoi dăm bani ca să ajungă la populație. Acesta a fost mesajul.

Cred că discuțiile au fost interesante și e foarte important faptul că am avut o rezoluție pe acest domeniu și lumea pare preocupată de acest domeniu.

„Gabor Mate intră în contradicție cu știința psihologică serioasă”

Apropo de acest subiect, în România devin din ce în ce mai influente teoriile medicului Gabor Mate, care vine cu aprecieri în zona aceasta de psihologie, de psihoterapie. Cărțile lui Gabor Mate sunt best-seller-uri în România. Ce părere aveți despre teoriile lui Gabor Mate?

Domnul Gabor Mate are activități vechi în domeniu, ca să spun așa. Unele sunt foarte legate de specializarea pe care o are el, ca medic de familie, și cred că acele lucruri sunt în regulă.

Treptat, însă, a început să se extindă într-o zonă în care vorbește foarte mult de mecanisme psihologice, vorbește foarte mult de terapie, psihoterapie, momente în care iese din zona expertizei pe care o are și intră în contradicție cu știința psihologică serioasă.

Psihologia nu este o poveste. Nu o descoperi așa lucrând numai cu pacienți. Și acolo au apărut de-a lungul timpului foarte multe lucruri bizare. Psihologii a reacționat, la nivel internațional el este foarte controversat când a ieșit din zona lui de competență într-o zonă de psihoterapie, mai ales când vorbea despre cancer și despre alte lucruri.

Eu n-am reacționat, nici când a venit în România pe alte teme. Am reacționat acum pentru că a făcut un nou salt, adică a început nu doar să se ocupe de factori psihologici în probleme somatice, care e la interfață între psihologie și medicină, pot să spui că are o expertiză extinsă, dar a sărit în zona psihopatologiei, care este o zonă care ține totuși de psihologie și psihiatrie.

Sunt zone de sănătate mintală. Și lucrurile care au fost mai ciudate în ultima perioadă, spuse și România, mă rog, au fost multe, dar în legătură cu ADHD-ul a spus că, de fapt, factorul biologic nu contează, tratamentul medicamentos n-ar conta, cauzele sunt undeva în stilul de parenting, vulnerabilizând părinții, ori noi știm din cercetări că lucrurile nu stau așa.

Citește și: Cea mai căutată carte de către români a fost despre stres și influența lui asupra sănătății psihice

Multe lucruri pe care le spune domnul Gabor Mate sunt mai degrabă ipoteze. Ele trebuie confruntate fie cu literatura din domeniu, fie să vină cu cercetări științifice, să-și testeze ideile. Nu poți să le duci la populație în servicii.

„Nu suntem atât de vulnerabili cât încearcă domnul Gabor Mate să sugereze”

Ce credeți despre teoriile lui Gabor Mate privind trauma?

Apoi, domnul Gabor Mate are această idee că trauma stă la baza problemelor psihosomatice și chiar a tulburărilor psihice pe care le dezvoltăm și că trauma este, de multe ori, transmisă generațional. Iarăși, când vorbești de trauma, aici este o știință, este o psihologie traumei. Nu poți pur și simplu să spui lucruri când sunt specialiști în acest domeniu.

Trauma este importantă și faptul că Gabor Mate insistă pe acest mecanism etiopatogenetic este un lucru important, dar nu orice traumă duce la probleme de sănătate. Există sute, mii de studii în acest moment care arată că uneori trauma poate să ducă pe termen mediu și lung la dezvoltare post-traumatică, la dezvoltare psihologică. Devii, cum să spun, mai bun sub aspectul empatiei, compasiunii, sub aspectul echilibrului emoțional. Deci nu orice traumă duce la patologie.

Deci nu orice traumă duce la patologie, uneori trauma duce la dezvoltare post-traumatică și oamenii trebuie să mai înțeleagă ceva. Noi ca specie suntem foarte rezilienți, nu suntem atât de vulnerabili cât încearcă unele teorii, inclusiv, domnul Gabor Mate, să sugereze.

Studiile arată că, de fapt, cea mai mare parte din populație când se confruntă cu o traumă este rezilientă. Nici măcar nu reacționează cu probleme psihologice, nici măcar pe termen scurt. Sigur, există și un segment care reacționează cu probleme și psihologice și psihosomatice.

Ce trebuie să facem cu acel segment?

Trebuie să-i asigurăm accesul la tratamente. Dar dacă mesajul este bun în această zonă, când îl generalizezi, devine prost. Și de asemenea, invers, trebuie spus că nu orice tulburare psihică sau psihosomatică are în spate o traumă.

Deci nu orice traumă cauzează tulburări și nu orice tulburare de acest tip are în spate o traumă. Unele au în spate o traumă, altele au alte mecanisme psihologice. Dar vedeți, ca să înțelegi aceste nuanțe, trebuie să cunoști multă psihologie și psihologie clinică.

Blesteme, vrăjitorii, energii subtile ale universului, vieți anterioare

Ce riscă potențialii, nu știu cum să le zic, pacienți care ajung să prefere teoriile lui Gabor Mate în defavoarea unor abordări psihologice dovedite științific?

În lume există foarte multe abordări în zona științei, în zona sănătății, foarte multe. Ai o abordare științifică, dar ai o mulțime de abordări alternative, complementare, non-științifice, cum vrei să le numești.

În condițiile în care societatea, autoritățile n-au reglementat aceste abordări care există, abordarea domnului Mate nu este una periculoasă, eu așa o văd.

Adică sunt altele mult mai groaznice, ca să spun așa, cu blesteme, vrăjitorii, energii subtile ale universului, vieți anterioare și așa mai departe. Sigur, ce face el e ok, că are și pregătirea ca medic și are etica medicală.

Sigur, ce fac alți pseudo-specialiști care îi urmează forma de intervenție, nu știu. Dar nu îl văd ca fiind într-o zonă mare de pericol. Acesta a fost și motivul pentru care eu m-am adresat în primul rând oamenilor și celor care doresc să se formeze ca specialiști în zona asta de sănătate.

Astfel încât să vadă și o altă perspectivă și să aleagă dacă doresc să aibă o abordare științifică și să privească tratamente validate sau dacă doresc să încerce unele ipoteze împinse în față de domnul Gabor Mate. E opțiunea lor.

Care este sfatul dumneavoastră pentru cei care vor să-și rezolve anumite probleme de ordin psihologic?

Dacă ai probleme care țin de psihologie, dacă simți că ai nevoie de psihoterapie, du-te la un specialist în psihologie și/sau psihoterapie, și unii medici au și formare în psihoterapie. Adică de ce ai merge pentru servicii de psihoterapie la cineva, medic sau ne-medic, care nu are formare în psihoterapie? Sfatul meu către toți este acesta: ai o problemă cu dinții, mergi la un specialist în stomatologie, nu mă duc la un psihiatru și nu mă duc la un psiholog clinician.

Ai o problemă care implică factori psihologici și simți că e nevoie de intervenție, de tratamente psihologice, psihoterapeutice, du-te la un specialist în această zonă, care de obicei sunt psihologi și pot să fie și medici, dar cu formare complexă în psihoterapie.

Sunt periculoase retreat-urile?

Am văzut că acum sunt foarte la modă așa-zisele „retreat-uri”, în care unii se duc pentru a-și rezolva anumite probleme psihologice. Ce părere aveți despre acestea?

Da, e un element de distracție, e un element de entertainment. Mai demult erau team-building-uri, acum facem retreat-uri. Seamănă tot mai mult cu mișcări din acestea estice, de yoga, de hindu șamd... Cât timp nu fac rău și te simți bine, e ok. Numai că trebuie avut grijă, că unele insistă foarte mult pe dezvoltare personală. Adică oricât de bine îți este, ajung să spună că „ok, poți mai mult”. Și încep să te dezechilibreze în numele unei dezvoltări personale.

Și dintr-un om echilibrat, cu o stare bună de fericire, o calitate a vieții bună, funcțional în familie și în societate, ajungi să fii disfuncțional. Nu trebuie să mai spun că uneori se stârnesc și probleme psihologice severe, cum ar fi un debut psihotic. Am văzut de foarte multe ori astfel de grupuri care presează mereu pe dezvoltare personală, pe provocări.

Și atunci întrebarea este: Ce faci acolo? Ai nevoie de tratament? Nu te duci la un retreat, ci du-te la un specialist care oferă tratamentul respectiv.

Vrei să te cunoști personal? Cât timp nu îți creează un dezechilibru mare e ok să mergi în astfel de retreat-uri. Vrei să ai o experiență, să te distrezi, să te simți bine în weekend, să fii altfel, du-te în astfel de retreat-uri? Dar nu pentru tratament.

„Gabor Mate nu e atât de influent”

De ce credeți că nu există un, să zicem, un corespondent al lui Gabor Mate care să vină cu mesaje și teorii despre psihologie care au fost validate științific?

Să fim cinstiți, noi îi dăm prea mare credit. Domnul Gabor Mate nu e atât de influent pe cât credem.

Dar este cunoscut...

Este. Dar este cunoscută și vrăjitoarea nuștiucare care face magie albă. Niște astrologi care apar pe toate televizoarele și acum ne explică abordarea astrologică asupra dietei. Ce să mănânci în funcție de zodie.

Domnul Gabor Mate este influent. Ne șochează că ni se pare prea influent, dar cel mai mare segment din populație totuși apelează la medici, psihologi când au probleme legate de sănătate. Adică nu e o problemă atât de mare. Sigur că e o situație, cum să spun, neobișnuită, dar nu e un risc atât de mare.