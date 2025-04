Ce ar face românii cu un milion de euro. Sfaturile neașteptate primite de un bărbat care susține ca a câștigat această sumă

Un român susține că a dat norocul peste el: ar fi câștigat o sumă importantă de bani, peste un milion de euro, însă acum a descoperit că nu știe ce să facă. În pană de idei, a cerut sfaturi pe internet, iar sute de oameni s-au înghesuit să-l ajute.

O întreagă dezbatere a pornit pe rețelele sociale, totul de la anunțul unui internaut care susține că a câștigat o sumă imensă, iar sub protecția anonimatului le cere sfat colegilor de pe platforma de social media Reddit.

„Salutare tuturor. Cred că toți avem acel vis, să ne pice bani din cer, sa devenim milionari peste noapte, și uite ca mie mi s-a întâmplat.. And I'm still in my 20s. Tocmai am primit în contul meu suma de puțin peste 1.000.000 euro (nu aș oferi mai multe detalii din teama de a fi identificat). Ei bine, aceasta sumă a căzut ca și un stres masiv pe umerii mei, pentru că nu știu să gestionez asemenea sume. Sunt un simplu angajat în IT care a avut de gestionat până acum abia 2-3k de euro lunar. Am cheltuieli mari (2k euro minim) pentru că îmi place să nu-mi lipsească nimic, iar restul îi băgam în bancă / cash”, și-a început el povestea.

Până când se va decide ce să facă cu banii, spune i-a pus într-un cont bancar care îi permite să-i acceseze în orice moment.

„Ieri am fost la BT, iar la recomandarea doamnei de la «premium» mi-am pus toți banii în BT Fix, pentru a avea acces la ei în caz ca îmi dau seama între timp ce să fac cu banii. Pe lângă celelalte fonduri de investiții din BT, mi-a mai recomandat să mă uit la obligațiuni și la titluri de stat. Între timp eu am fost în căutare de consultant financiar si m-am lovit doar de un «vânzător» de la OVB care se dădea drept consultat, o țeapă masivă pe care n-am luat-o. Ma gândeam sa îmi dau demisia și ma apuc serios de propriile mele proiecte, ori să îmi dedic tot timpul meu să învăț pur și simplu despre bani. Dar totuși cred că ar fi o prostie să fac asta acum, având în vedere salariul ridicat cu un nivel de muncă scăzut”, povestește el.

În continuare, norocosul internaut le-a cerut un sfat celor care îi citesc mesajul.

„Acum ca știți datele problemei, oare voi ce ați face dacă ați fi în situația mea? Sunt prea bulversat sa mai pot gândi de unul singur, iar consultanții financiari aparent vor doar să își ia un comision, nu să te și ajute”, mai scrie el.

A prezentat și dovada

Ulterior, a revenit cu un nou mesaj și cu o dovadă care ar arată că ceea ce spune e real și le-a mulțumit celor care au încercat să-l ajute.

„Și ca o dovadă pentru tot cei sceptici (pentru că și eu aș fi) voi atașa un ss cu documentul de cumpărare exportat din BT FIX: https://imgur.com/a/QvExjcW. Cu această ocazie aș dori să le mulțumesc și să îi felicit pe toți cei care chiar au încercat să ajute și au pus empatia la înaintare. Vă felicit pentru că voi nu trăiți cu ura în suflet, că vedeți îmbogățirea altora ca pe o sursă de motivație care vă alimentează și vouă visele. În schimb, pentru cei care au făcut mișto, sincer, îmi pare rău pentru cei care v-au rănit. Îmi pare rău că ați ajuns să va consumați pentru străini de pe net. Îmi pare rău că nu va permiteți să visați. Îmi pare rău că vă puneți singuri o piedică”, a continuat el.

Internautul susține că, spre deosebire de alții, el și-a permis să viseze, chiar dacă visurile sale păreau greu de realizat.

„Ați fi putut lua acest post ca pe un exercițiu, în care să vedeți dacă ați fi știut ce să faceți cu o asemenea suma. De ce să fi acceptat acest exercițiu? Dintr-un motiv simplu: Mintea omului (neantrenată) fuge de necunoscut. Necunoscut = pericol. Știi ce ai face cu 1 milion de euro? Nu? -> pericol -> fugim -> «Sigur e o farsă, nu e posibil, e prea frumos să fie adevărat». Și uite așa dai cu piciorul și unei mici oportunități de îmbogățire, lucru pe care crede-mă, era să o fac și eu, ascultând de alții. Chiar puteam să nu beneficiez deloc de această suma, doar deciziile și eforturile mele au condus la situația actuală. Între timp, acele persoane de care am spus prin comentarii că, din păcate, au știut și ele de această oportunitate, îmi spuneam că sunt nebun, că nu e posibil, că risc să pierd și puținul pe care îl am. Eu? Mi-am permis să visez. Și am mers înainte. Rezultatul? Uite-mă aici, habar n-am ce să fac cu banii dar cum zicea un tip pe aici: așa stres să tot ai”, și-a încheiat el expunerea.

Ce l-au sfătuit internauții

Încă după primul său mesaj, mulți au sărit să-l ajute cu sfaturi și idei, unele utile, altele mai puțin. Nu au lipsit desigur nici cei care l-au ironizat și s-au îndoit de veridicitatea afirmațiilor sale.

„Cere sfaturi de la oameni care au cel puțin aceeași sumă de bani în conturi, nu de la plebea de pe Reddit”, a fost primul răspuns, iar aproape 800 de oameni l-au apreciat.

„Eu mă apropii de OP, dar nu am ce sfaturi să-i dau pentru a-i fi bine. De asemenea, eu sunt frugal și din prima i-aș da sfaturi greșit (având în vedere că el cheltuie 2k euro pe lună). Singurul sfat general: diversify. Bagă în S&P (poate acum ceva ETF în Europa vreo 100k), cumpără și un apartament să dai în chirie, bagă și niște titluri de stat Fidelis”, a fost un sfat.

„Vorba englezului, my 2 cents: investește banii echilibrat în așa fel încât să ai un return decent și acum dar și pe viitor. Pe termen scurt, dacă îți lipsește ceva în mod deosebit, nu te frustra și ia acum că meriți dacă ai dat o lovitură de un milion de euro! Important este să te bucuri de viață mai ales la vârsta asta, nu doar la bătrânețe (o spun din experiență și vreau să am cât mai puține regrete, pe final). Asta nu înseamnă să dai 100.000 pe un asset care se depreciază imediat, dar na, alegerea ta. Pe termen mediu și lung, asigură-te că investițiile făcute îți aduc un profit dublu față de ce cheltui lunar înainte de a renunța la jobul actual. Dacă îți place ce faci, fă-o în continuare, dacă nu, pornește o afacere. Capital ai, timp ai și oportunități sunt, trebuie doar să ai chef și ambiție. Deci pune un ban pentru a porni o afacere, restul în fonduri de investiții și acțiuni fără să te arunci la speculații pe termen scurt dacă nu te pricepi (sau poate că te pricepi și așa ai făcut primul milion!). Spor la trăit liniștit și fericit!”, a fost alt mesaj apreciat.

„Nu te opri din muncă, îți va putrezi creierul”

„În general când primești o sumă de asta mare de bani, e important să nu schimbi nimic major câteva luni, să apuci să te gândești ce e important pentru tine. BT Fix nu e nici cea mai bună, dar nici cea mai rea recomandare, dar la suma asta nici nu vrei să faci min max câteva luni. Lasă banii acolo și continuă-ți viața în mod normal. Între timp începe să înveți despre gestionarea banilor cât mai mult. Sunt mulți bani, dar îi poți irosi dacă te grăbești. După ce o să te mai documentezi o să ajungi la următoarele concluzii, probabil: vrei să diversifici investițiile, nu doar bursă, nu doar titluri de stat, nu doar cripto, nu doar imobiliare, nu doar start up. Activitatea zilnică: e recomandat să ai în continuare un job pentru sursă de venit și stimuli, stresul de la lucru o să se reducă, poți să lucrezi unde unde ești plătit mai puțin, dar ești mai satisfăcut, și poți lucra mai puține ore, 4-6h pe zi. Cel mai important e să ai activitate, să nu stai degeaba toată ziua, altfel o să devii legumă”, a fost altă opinie.

„1.Nu te opri din muncă, îți va putrezi creierul în timp. 2. Gândește-te ce bani ai nevoie pe lună pentru trăi liniștit, nu opulent și fă suma x12. De exemplu 5.000 euro lună. Pe an înseamna 60k. Din milionul ăla fa ceva să-ți producă 60k astfel încât ce cheltui să fie din venit. 3. Nu strica banii pe distracții cu femei!”, a fost alt punct de vedere.

Alții au dat-o pe glumă. „Nu te opri din muncă... Direct pensionar m-aș face cu un milion de euro în cont”, a scris cineva. „Ideea e să faci ceva chiar dacă e proiect personal și să nu putrezești stând degeaba, nu să lucrezi pentru corporate/patronache”, a completat altcineva.

„Milionul ăla îți produce în cazul cel mai fericit (bursa americană pe ultimii 50, care e posibil să nu se repete următorii 50 de ani) 7% anual. Înainte de taxe. Deci cel mai probabil un 50k curat anual. 4k euro lunar. Azi. În 20 de ani vor valora 2k”, a prezis cineva. L-a contrazis altcineva. „Vezi că 7% ăla e return real, după inflație. Return nominal e la 9-10%. Deci vor avea aceeași putere de cumpărare.”

„50k anual* Și uită-te cum a evoluat salariul minim. Acum 13 ani când m-am angajat eu era 700 de lei, acum e 2.500. Peste 20 de ani în ritmul ăsta ar fi pe la 10-12.000 de lei, minimul. Evident că probabil nu își va păstra rata de creștere, dar nu ai de unde să știi, cu o inflație masivă se poate orice. Deci ajungi de la de 8 ori salariul minim pe lună acum, la nici de 2 ori peste 20 de ani. Nu vrei să-ți pierzi total nivelul de trai că te-ai pensionat la 20 de ani, când poți să trăiești din salariu și ăia să îți producă pasiv”, a fost o remarcă.

„Nu fă greșeala asta”

„Continuă job-ul. Nu face greșeala asta. Măcar câteva luni de zile până îți revii din „șoc”. Caută pe net un consultant financiar, ca idee, o firmă specializată, cu vechime și eventual programează o discuție cu ei pentru a vedea despre ce e vorba. Nu începe să cheltui din ei, încearcă să îți menții exact același stil de viață ca înainte de „şoc”, cu aceleași cheltuieli și aceleași economii pe care le aveai și înainte. Dacă reușești să îți menții aceleași obiceiuri ca până acum o perioada de minim un an, va fi totul ok. Apelează la mai multe firme de consultanță financiară și vezi ce oferă. Ai grijă ce acte semnezi, comisioane etc. Primele luni vor fi grele, că nu știi ce să faci, ai vrea să faci multe, dar nu va fi posibil. Trebuie să le iei pe rând una câte una. După ce rezolvi cu investirea banilor, eventual poate reușești să îți creezi un venit pasiv lunar echivalent cu aproximativ venitul tău actual, atunci vei putea face pasul în renunțarea la job. Cel mai important: continuă să fii tu însuți și nu spune cunoștințelor despre banii primiți. Nimănui. Vor începe să te streseze cu miloaga și cu apropouri și va fi o situație care te va afecta”, a fost un alt sfat.

Altcineva i-a recomandat să investească banii în titluri de stat, cel puțin un an. „Eu i-aș băga în titluri de stat pentru un un an, cât să mă obișnuiesc cu ideea că am atâția bani. Nu aș investi din prima în actiuni pentru că sunt șanse să scadă și nu știu cum aș reacționa. Pentru primul an eu aș face așa: 1.Un apartament în localitatea unde locuiesc (dacă ai deja). 2.Titluri de stat gen Fidelis (ceva să ai dobândă de 7% să acoperi inflația). 3. tuturor datoriilor (credite /carduri). Ai un an la dispoziție să gandești și să te pregătești în ce să investești”, a fost alt punct de vedere, la care au reacționat alți internauți și au nuanțat ideea.

„Sună bine la punctul 2, dar nu o să ai asemenea dobândă la euro și parcă nu i-aș recomanda să schimbe atâția bani în RON în perioada asta”, a comentat cineva.

Alții l-au ironizat pe autorul postării inițiale și și-au exprimat îndoiala în ce privește câștigul acestuia.

„Și eu sunt interesat de sfaturi pe tema asta. Mie mi-au intrat în cont 100 de milioane de euro. Hai pup!”

„Mie îmi miroase a troll, nu stiu ce sa zic de voi restul”, a spus alt internaut neîncrezător.

„Nu aș bagă banii în mașini, case sau vacanțe foarte scumpe”

„Eu personal dacă aș avea o sumă ca asta, aș căuta un ETF care se concentrează pe plata de dividende cum ar fi SCHD (dar o variantă pe care să o poți cumpăra în Europa, pentru că asta cred că poate fi luată doar de americani) și cu 35.000-50.000$ -impozite pe an în plus la venituri m-aș considera asigurat și aș continua să îmi trăiesc viață cum am trăit și până acum, poate vacanțe mai interesante sau un stil de viață un pic mai comfy sau poate mai puține ore de lucru. Nu aș bagă banii în mașini, case sau vacanțe foarte scumpe pentru că ușor, ușor i-aș pierde, deci pe TLDR aș crește veniturile cu dividende și m-aș folosi de acele dividende toată viața”, a fost altă părere.

„Împarți banii la 36, și bagi lunar în titluri de stat cu maturitatea la 3 ani. Timp de 3 ani continui jobul actual, iar peste 3 ani ieși la pensie, trăind din dobânzi, iar banii, milionul inițial, îi rostogolești lunar în titlurile alea de stat”, i-a sugerat cineva.

„Sau îi bagi grămadă într-o luna când e dobânda mai mare, poate prinzi un 8% pe 3 ani. Și îți plătește anual dobânda 80.000 euro și nu mai ai riscul volatilității dobânzii de la o lună la alta. Singurul dezavantaj e că unii oameni nu știu să gestioneze o suma mare primită grămadă, comparativ cu să zicem primit lunar câte 6.500 de euro. Pentru că există tendința de a cheltui mai mult decât e cazul când te vezi cu mulți bani”, a dus altul ideea mai departe.

„Chestia asta poate fi înșelătoare”

„Câte 100.000 la 10 bănci diferite. Cel puțin știi că banii sunt garantați până la 100.000 de Euro. În cazul în care banca nu mai poate rambursa banii deponenților, FGDB plătește o compensație care poate fi de maximum 100.000 Euro/persoană/ bancă (https://www.fgdb.ro/pagini/cât-asigurăm). Cu un minim de 1% dobânda pe an, ai 10.000 pe an câștig, numai că dobânzile sunt în general mai mari (https://www.conso.ro/compară/depozite). Probabil că mai sunt și comisioane, dar tot ai un venit sigur și banii garantați. Sau, mai puțin în bănci și-ți deschizi tu o afacere cu diferența, evident într-un domeniu în care ești pregătit. Atenție însă, chestia asta poate fi înșelătoare, este posibil să muncești mai mult decât la actualul job. Succes!”, a fost un sfat.

A fost imediat contrazis de altcineva: „E o idee să împărți banii în mai multe bănci pentru a te proteja de riscul unui faliment al unei bănci... însă te expui altui risc, și anume al PSDNL-ului. Dacă toate acele 10 bănci operează în România și în caz de forță majoră (mă gândesc la război sau default) guvernul dă peste noapte o lege prin care se îngheață/confiscă/convertește valuta deținută de PF-uri peste o anumită sumă, te-au făcut. De exemplu în Rusia în ziua invaziei au dat o lege prin care au convertit valuta din conturi în ruble și nimeni n-a putut face nimic în privința asta. Eu aș lua asta în considerare. PS: pentru cei care își pun speranțele în FGDB, le recomand să facă un mic calcul pe hârtie legat de câți bani sunt în acel fond, câți bani sunt în bănci de la PF-uri, și pe câți îi poate despăgubi acel fond în cazul unui faliment al unei bănci majore. PS2: despăgubirile vor fi într-un shitcoin numit RON, nu îl recomand”, a spus cineva.

Au fost și multe mesaje foarte detaliate cu multe sfaturi. Unele dintre ele s-au întins pe sute de rânduri.

Ai scăpat din „cursa șobolanului”!

„1.000.000 eur poate genera în condiții de siguranță, zeci de ani de acum încolo, 4% pe an adică 3.333 euro pe lună. Felicitări! Ai scăpat din "cursa șobolanului"! De acum încolo nu te mai duci la servici pentru că trebuie, ci pentru că așa vrei tu. Și poți să-ți alegi o muncă mai lejeră, eventual sezonieră. Cu toate astea e important să foloseșți cu înțelepciune suma pe care o ai. Nu e chiar atât de mare pe cât pare. Dacă ești cumpătat poți trăi toate viață din ea, iar dacă ești risipitor și cheltuitor, poate să-ți ajungă pentru 5-10 ani. Obligațiunile și titlurile de stat sunt erodate, în timp, de inflație. Ele sunt bune... ca procent mic din portofoliu. Fondurile de la bănci nu sunt ok, au comisioane anuale de administrare mari. E mult mai bine să investeșți în ETF-uri, prin brokeri”, a fost începutul unui asemenea mesaj mai lung.

„Gândește-te foarte bine la ce vrei de la viață și mai ales unde vrei să locuieșți, dacă vrei un apartament sau o casă. E bine să-ți iei apartamentul pe care ți-l dorești. Se apreciază în timp (nu ca bursă, dar se apreciază). Gândește-te bine unde vrei să locuiești - poate vrei să ai un apartament în Bulgaria la mare (Sozopol, Burgas) și un apartament în România la munte (Sinaia) și să locuieșți, în fiecare anotimp, în cele două. Sau poate că nu vrei deocamdată niciun apartament. Sau, că toți românii, vrei o casă pe pământ. Toate variantele sunt ok, cu condiția să nu exagerezi și să nu-ți bagi toți banii în asta. Nu te umple de imobiliare. Sunt greu de administrat și nu vei putea avea viața pe care ți-o doreșți, vei repara constant țevi. Dacă vine războiul, nu o să poți să îți iei imobiliarele în spate și să fugi cu ele. În schimb cu asseturile financiare se poate. Gândește-te foarte bine ce-ți doreșți în viață, ce vrei pentru ține. Poate o vară la mare, poate să vizitezi SUA, poate o vară petrecută la Londra ca să explorezi ce îți oferă din punct de vedere cultural orașul. Sau poate 10 excursii pe an. Fă-ți un bucket list. O să vezi că toate damblalele tale probabil costă destul de puțin. Rezervă-ți bani pentru ele”, a continuat același mesaj.

„Fă-ți conturi la 2-3 brokeri cum sunt Interactive Brokers, XTB și TradeVille, și investește: 5% depozit bancar cu dobânda la ING (dobânda-i mică, dar e garantată de fondul de garantare din Olanda). 5% etf pe aur (4GLD). 5% etf pe titluri de stat americane 20+ ani (DTLA). 5% etf pe titluri de stat emericane 25+ ani (X25E). 5% titluri de stat Fidelis la TradeVille. Până acum avem 25% în asseturi defensive, majoritatea invers corelate făță de bursă, când bursă scade, asseturile defensive cresc, deci în caz de criză economică eșt bine protejat”, a fost o altă parte a mesajului.

„Restul de 75% îi alocăm în ETF-uri puțin mai riscante: 30% etf pe indicele S&P 500 (SXR8). 30% etf pe indicele MSCI Europe Momentum Factor (CEMR). 5% etf pe indicele Nasdaq 100 (SXRV). 5% etf pe indicele S&P 500 Information Technology Sector (QDVE). 5% etf pe Bitcoin (VBTC). În fiecare luna, la începutul lunii, fă-ți un spreadsheet în care să scrii ce procent din portofoliu reprezintă fiecare din cele de mai sus. Din asseturile care au depășit cel mai mult alocarea procentuală vinzi că să-ți iei salariul de 3.333 euro. În fiecare an la o dată fixă, de exemplu 1 decembrie, indexezi "salariul" fix cu inflația. Citește cărțile lui Jack Bogle și plătește niște ore cu un consultant (Dan Sulică de exemplu). Succes!”, a fost un alt mesaj dintre sutele primite.