Caz unic în justiție. Un denunțător a dat în judecată DNA pentru că a fost „trimis la plimbare”

Printr-un proces deschis recent la Tribunalul Caraș-Severin, șeful Direcției Agricole Caraș-Severin, Marius Iosif Zarcula, a dat în judecată Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Timișoara, cerându-le judecătorilor ca instituția să fie obligată să îi comunice o ordonanță de clasare dintr-un dosar deschis în urma denunțului său.

Concret, Zarcula a depus un denunț, în cursul anului 2023, la DNA Timișoara, prin care reclama fapte de corupție. Pentru că nu a mai primit niciun răspuns referitor la soarta denunțului său și a dosarului, Zarcula i-a cerut DNA să îi comunice stadiul cercetărilor. Direcția Națională Anticorupție a transmis că dosarul a fost clasat, iar în urma acestui răspuns, Zarcula, considerându-se parte interesată, a cerut să îi fie comunicată ordonanța de clasare, care cuprinde și motivele închiderii dosarului.

„Este prima oară când mă confrunt cu o astfel de situație”

Pentru că DNA Timișoara a refuzat să îi comunice ordonanța de clasare, șeful Direcției Agricole Caraș-Severin a dat în judecată Parchetul Anticorupție, cerând instanței să oblige instituția să îi comunice ordonanța.

Marius Zarcula a refuzat să comenteze subiectul, dar avocata sa, Loredana Sabo, a explicat cum s-a ajuna la acest proces.

„Am formulat o acțiune în contencios administrativ și am solicitat instanței să pronunțe o hotărâre ca urmare a refuzului unei instituții de a răspunde la o solicitare, respectiv de a ne comunica o ordonanță de clasare. Am așteptat să treacă cele 30 de zile de la cererea oficială și după expirarea celor 30 de zile am formulat acțiunea în contencios administrativ”, a declarat avocata Sabo.

Avocata spune că nu s-a mai confruntat cu un astfel de caz.

„Este prima oară când mă confrunt cu o astfel de situație: refuzul unei instituții a statului, respectiv al unui parchet, de a comunica ordonanța dispusă în dosar. Nu a fost comunicată nici soluția. Am luat la cunoștință printr-o adresă prin care ne-a fost comunicat de DNA că s-a dispus o ordonanță de clasare. Nouă ne-a fost comunicat doar faptul că nu ne justificăm un interes, motiv pentru care nu ne poate comunica ordonanța de clasare”, a mai declarat avocata.

„Clientului meu i s-a încălcat un drept constituțional”

Avocata lui Zarcula a declarat că, potrivit Codului de Procedură Penală, denunțătorului ar fi trebuit să i se comunice ordonanța de clasare.

„În momentul în care un dosar penal se soluționează, indiferent cum se soluționează, ordonanța se comunică tuturor părților din dosar. În atari situație, ordonanța de clasare se comunică în copie suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate. Din punctul meu de vedere și din punct de vedere constituțional, nimeni nu poate împiedica exercitarea unui drept constituțional: dreptul de acces la justitiție. Clientului meu, prin refuzul de comunicare a ordonanței de clasare, i se împiedică dreptul constituțional de acces la justiție”, a mai declarat Loredana Sabo.

Avocata susține că, în lipsa ordonanței de clasare, clientul său se află în imposibilitatea de a face plângere împotriva soluției DNA.

„Era doar opțiunea dumnealui dacă alegea să o conteste la prim-procuror și ulterior la instanță. Nu a spus nimeni că intenția clientului meu este să atace ordonanța, dar cel puțin să ia cunoștință de ea și ulterior să decidă dacă contestă ordonanța de clasare sau nu. De asta vă spun că este împiedicarea unui drept constituțional de acces la justiție”, a mai declarat avocata Loredana Sabo.

Apărătoarea a confirmat că Zarcula are și calitate de suspect într-un dosar DNA, dar „denunțul nu a fost formulat ca să poată obține o soluție mai ușoară în celălalt dosar, cu atât mai mult cu cât în celălat dosar are doar calitate de suspect, nu și de inculpat”.

Misterul din jurul dosarului clasat

Nici Marius Zarcula, nici avocata sa, și nici DNA nu au vrut să comunice care sunt faptele denunțate de șeful Direcției Agricole Caraș-Severin și pe cine viza dosarul clasat de DNA.

La solicitarea „Adevărul”, DNA a comunicat doar că dosarul a fost clasat în 16 octombrie 2023.



„Totodată, vă precizăm că orice date referitoare la stadiul unor presupuse cauze penale, soluționarea acestora și actele de urmărire penală efectuate se încadrează în excepțiile prevăzute de art.12 alin.1 lit. e din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public precum și în ipoteza dispozițiilor art. 285 alin.2 Cod procedură penală potrivit cărora procedura din cursul urmăririi penale este nepublică. Pentru a obține mai multe informații despre obiectul dosarului menționat în cererea dvs., vă rugăm să vă adresați instanței de judecată respectiv Tribunalului Caraș-Severin”, se arată în răspunsul DNA.

Dosarul de la Tribunalul Caraș-Severin nu a primit încă un termen, fiind înregistrat la instanță în data de 18 decembrie 2023.