Cât de scump este postul Crăciunului pentru credincioșii care vor să respecte tradiția

În postul Crăciunului, românii mănâncă doar legume și fructe și, în zilele în care este permis, pește. Acestea sunt tot mai scumpe, astfel că tradiția este păstrată tot mai greu de credincioși

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar cel mai bine o știu creștinii care țin post în această perioadă. Din 15 noiembrie am intrat în postul Crăciunului, astfel că au mai rămas doar șase săptămâni până la Nașterea Domnului.

Tradiția spune că în postul Crăciunului nu se mănâncă produse de origine animal, însă clienții din Piața Dacia, din Brașov, considerată de cei mai mulți piața cea mai ieftină din oraș, spun că este tot mai dificil să țină post, din cauza faptului că găsesc doar legume scumpe.

„Față de anul trecut, prețurile sunt mult mai mari. Din cauza asta vin la piață tot la 2 zile, că mai am nevoie. Iau 2, 3 ardei, 2 kile de cartofi. Mă limitez la bani că situația este așa cum este. Am luat și pește, pentru dezlegare. Trebuie să iau, că sunt în vârstă, țin post și am nevoie”, spune o bătrânică.

„Ce-am luat? Uite, salată și ridichi. Salata e 2 lei 50, mai scumpă decât anul trecut. După 40 de ani de muncă și ce bani ne dă statul, bătaie de joc, că-și bate joc de noi statul nostru. E mai greu acuma să ții post, din cauza prețurilor e greu, e foarte greu”, spune o gospodină.

„Am luat un pic de pește, mere, struguri, cât pentru pensia mea mică. Atât mă încadrez, că prețurile față de anul trecut sunt scumpe. Anul ăsta a fost cu seceta, dar trebuie să trăiască toată lumea. Noi, ăștia de jos, că ăia de sus, e treaba lor cum trăiesc, trăiesc mai bine ca noi”, a spus o altă gospodină venită la cumpărături.

Prețuri accesibile doar la marfa de calitate inferioară

În Piața Dacia găsim varză de la 1 leu și 20 de bani, morcovi de la 3 lei, ceapă de la 4 lei, conopidă de la 5 lei, vinete de la 7 lei, roșii de la 8 lei și castraveți sau ardei kapia de la 7 lei. Am luat ca referință cele mai mici prețuri, dar cine vrea marfă mai bună trebuie să scoată mai mult din buzunar.

Tot la piață găsim și pește – pentru zilele în care este dezlegare la pește – însă tot la prețuri mai mari decât anul trecut cu cel puțin 20%. În schimb, legumele s-au scumpit mult mai mult, chiar și cu 40%.

Ușor nu este nici pentru cei care oferă produsele din piață, deoarece vând mai puțin când au legume scumpe. Doi producători de fructe spun că au păstrat prețurile de anul trecut, dar le este greu să continue așa.

„Prețul e la fel ca anul trecut, dar valoarea banului nu mai este aceeași. Este foarte greu să ne mai acoperim cheltuielile, toate au crescut, numai mâna de lucru cât ne costă, dar și altele, vă dați seama”, spune una dintre cultivatoarele venite în piață.

„Pe lângă că suntem la marginea pieții și aici vin mai puțini clienți, lumea nu prea are bani. Față de anul trecut anul trecut am păstrat aceleași prețuri, deși la noi a crescut și mâna de lucru, și chimicalele astea, și pesticidele, și transportul. Păi, motorina, de exemplu, s-a triplat”, spune un țăran.

Postul Crăciunului a început marți, 15 noiembrie și se va sfârși sâmbătă, 24 decembrie, în ziua de Ajun.

Dacă în zilele de luni, miercuri și vineri Biserica Ortodoxă prăznuiește vreun sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce neagră, creștinii pot consuma untdelemn și vin; iar dacă este hramul bisericii sau vreo sărbătoare însemnată în calendar cu cruce roșie, atunci se face dezlegarea și la pește.