Care sunt cei mai importanți ani din viața omului, perioada când ne formăm imunitatea, dar și emoțiile care ne vor urmări toată viața

Specialiștii spun că primii trei ani de viață sunt decisivi pentru orice ființă umană. În acest interval copilul primește întreg bagajul emoțional care-l va purta toată viața de adult. Tot în această perioadă primește imunizarea naturală, de la mamă, care, la fel o va purta toată viața.

Primii trei ani de viață sunt esențiali pentru existența fiecărui individ din specia umană. Cel puțin asta afirmă specialiștii din mai multe domenii. Conform cercetărilor științifice 80% din creierul unui copil se dezvoltă în primii trei ani de viață. Miliarde de conexiuni neuronale se fac în această perioadă influențând decisiv potențialul copilului la școală sau în viața de adult. Practic, așa cum arată studiile, potențialul și bagajul nostru emoțional se construiește în acești trei ani de viață. Experiențele trăite în această perioadă ne vor marca pe toată durata existenței noastre.

„Primii trei ani de viață sunt extrem de importanți pentru copil fiindcă atunci neuronii se conectează și asta se întâmplă pentru toată viața. Este o infrastructură permanentă pentru că la vârsta de patru ani creierul se schimbă. Neuronii care nu s-au conectat vor fi „epurați” din creier”, precizează George C. Halvorson, autor al lucrării „Three Key Years”.

Iar viitorul copilului depinde de mediul în care trăiește și de felul cum interacționează părinții cu propriul copil. Iar în funcție de felul cum părinții gestionează situația rezultatele pot varia de la un copil și adult echilibrat la o viitoare victimă sau la un viitor agresor. Pe scurt, responsabilitate celui care crește copilul în primii trei ani de viață este uriașă.

Prima etapă, formarea imunității naturale

Totul începe cu formarea imunității naturale a copilului. Simpla atingere a pielii mamei, îi transferă nou-născutului parte a microbiomului necesar supraviețuirii și dezvoltării ulterioare.

„Faptul că nou-născutul vine în contact cu pielea mamei, duce la formarea primelor părți ale microbiomului, probiotice, prebiotice, pe care le ia din pielea mamei, pe care începe să le dezvolte. În plus, vorbim de un atașament emoțional aparte”, declară Carmen Zaboloteanu, medic neonatolog. Totodată este de preferat ca un copil să fie alăptat la sân. Tocmai fiindcă, spune medicul, laptele matern formează imunitatea naturală,care este pe viață. „Se instalează alăptarea, care pune bazele împotriva unor boli viitoare, stimulează puternic imunitatea”, adaugă medicul neonatolog. Copilul alăptat la sân va fi mai puțin bolnăvicios și implicit va avea o rezistență mai mare în fața bacteriilor și virușilor pe toată perioada vieții, adaugă specialiștii.

„Este bagajul nostru emoțional pentru tot restul vieții”

Dincolo de partea fiziologică, descrisă de neonatologi, prin imunizarea dar și cea de formare a conexiunilor neuronale explicată de George Halvorson, în primii trei ani de viață are loc o dezvoltare emoțională care, la fel ca toate celealte, ne va influența tot restul vieții.

„Primii trei ani de viață sunt primordiali. Prima privire a mamei, din momentul în care am apărut pe lume, ne călăuzește întreaga viață. Totul depinde de modul în care am fost securizați de către persoana care ne-a îngrijit, de către părinți în primii trei ani de viață. Persoana de îngrijire, mama cu precădere, este cea care asigură copilului suportul emoțional, supraviețuirea fizică și toate nevoile primare. Abia după șapte se dezvoltă partea rațională a creierului, cortexul prefrontal și atunci copilul începe să se dezvolte și poate să aibă o altă relație cu mediul, cu natura. Până atunci mama este pilonul central al ființei noastre umane. Primii trei ani de viață sunt primordiali în gestionarea traumelor, de mai târziu, ca adult. În funcție de modul în care am fost priviți, de modul în care am fost îngrijiți de părinți, ascultați, auziți, iubiți, modul cum au manifestat iubirea părinții noștrii. Dacă am fost îmbrățișați, dacă am fost validați, în acești primi ani de viață, acesta este bagajul nostru emotional pentru tot restul vieții noastre ca adult. Dacă un copil a fost crescut într-un mediu sănătos, armonios în familie, nu va avea comportamente indezirabile în societate.”, precizează Felicia Mihai, specialist în asistență socială.

Cititul dezvoltă creierul copilului

Specialiștii spun că părinții pot interveni decisiv în acest proces de formare neuronală din primii trei ani de viață prin diferite activități. În primul rând, prin citit. „Fiecare copil a cărui mamă sau tată începe să le citească de la o vârstă fragedă va avea o viață total diferită, un creier total diferit”, precizează George Halvorson pentru Unitedhealtcare.com. Pe lângă citit contează interacțiunea pozitivă a părintelui cu copilul “Interacțiunea pozitivă cu iubire, atitudine protectoare, din partea unor adulți de încredere îl ajută pe copil să-și formeze simțul de securitatea și stabilitate emoțională”, adaugă același autor. Pe lângă citit și interacționat cu cel mic, este important deasemenea cântatul, număratul și joaca.