Calculele unui român, făcute în timp ce aștepta să-i vină rândul la frizerie: „Încasări de 40.000 de euro lunar. Ghiciți câte bonuri fiscale s-au dat”

Evaziunea fiscală a fost subiectul unei dezbateri pe Reddit pornită de la constatarea unui client al unei frizerii. În timp ce-și aștepta rândul, niciunul dintre cei 14 clienți nu a primit bon fiscal. La încasări de 40.000 de euro pe lună, câți din baii aceștia sunt fiscalizați, se întreabă el.

Clientul nemulțumit de mica evaziune fiscală din frizerii nu a vrut să precizeze orașul în care s-a întâmplat situația menționată motivând că în orice oraș din România până în 100.000 de locuitori, situația e similară.

„Acum 5 zile am fost să mă tund. Orașul nu are prea mare importanță, până în 100.000 de locuitori dacă are. Frizeria bineînțeles un barbershop de fitze, super fancy, într-un complex rezidențial de top în orașul asta de care vorbesc (am ales să vin aici pentru că urma să plec în afară și aveam nevoie de un tuns urgent). Cât am stat acolo să-mi aștept rândul (cam o oră) la 7 frizeri, au trecut cate 2 clienți. Prețul unui tuns în mediu e 80 lei aici, deci 80 x 2 x 7 lei pe oră. Aproximăm la 1.000 lei pe oră bani intrați în frizerie. Ghiciți câte bonuri fiscale s-au dat? 0”, scrie acesta pe Reddit.

El a calculat că la un program 12 ore în medie, într-o zi normală de lucru, intră 2.000 euro. Într-o săptămână, 10.000 de euro. Într-o luna, 40.000 de euro.

„Câți din banii ăștia or fi fiscalizați? Eu tind să cred că nici mǎcar 30 %”, estimează el.

„Câte afaceri de genul nu or exista în toată România? Nu doar frizerie, am dat un exemplu pentru că e proaspăt. Întrebarea mea e cum de nu îi verifica nimeni?”, își încheie el postarea.

Românii și evaziunea fiscală

Postarea a avut aproape 200 de comentarii. Pozițiile exprimate reflectă poziția tolerantă a multora dintre români cu privire la mica evaziune fiscală.

Mulți comentatori au venit în apărarea celor care fac evaziune fiscală fie aducând argumente referitoare la incompetența cu care statul gestionează banii colectați de la firme, fie susținând că unele afaceri pot menține prețurile scăzute doar făcând evaziune. Alții au întrebat de ce nu este gestionată marea evaziune fiscală pe care o fac companiile sau entitățile scutite de impozite și taxe, precum Biserica Ortodoxă Română.

Selectăm câteva dintre comentariile cele mai relevante:

„Evaziunea devine seducătoare la cum cheltuie ăștia taxele.”

„Îi ard tot pe ăia care își plătesc conștiincioși taxele”

„În 2024 se estimează că în România evaziunea fiscală a ajuns 10% din PIB. În 2024 se estimează că în România deficitul bugetar a fost de 8.7% din PIB. Ce face băieții jmecheri de pă zona Victoriei? Cresc taxele să acopere deficitul. Adică în loc să pună bugetarii la treabă să strângă taxele de la evazionișți și să le dea amenzi încă pe atât, îi ard tot pe ăia care își plătesc conștiincioși taxele”, susține un utilizator.

„Și acum întreb eu, dacă ai avea o firma care de 8 ani varsă zeci de mii de lei taxe lunar la stat, și ai constata că în 2 ani ți-au dublat impozitul pe dividende, că îți triplează impozitul pe venit și te trezești peste noapte că trebuie să muncești de 2 două ori mai mult pentru aceeași bani intrați în buzunar pentru că așa a dat premieru' din pix, iar pe băieții cu frizeria îi doare în p... de taxe, pentru că ei tot atât pun în plic la băieții de la controale, tu ce ai face? Ai rămâne conștiincios și ai spera la mai bine sau ai pleca la librărie să-ți iei plicuri?”, arată alt internaut.

Tânărul care a început dezbaterea a fost întrebat dacă el a cerut bon fiscal. El a precizat că a plătit cu cardul, astfel plata fiind înregistrată la ANAF automat.

Un alt comentator a preciat că în principal codul CAEN (9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare) este la norma de venit, adică nu conteaza încasările/veniturile, plătești la o suma stabilita de ANAF la început de an.

„Nu prea contaza cate bonuri scot oamenii, că oricum statul îi taxează la fel”, arată el. Acesta a postat un link de la ANAF cu normele de venit în fiecare județ pentru astfel de afaeri

Un alt utilizator al platformei a precizat că maximul normei e de 125.000 lei pe an (25.000 de euro): „Depășești 125.000 de lei, intri în sistem real. Valabil pentru orice caen/activitate de la 01.2024 (sau chiar 2023 poate). De la 300.000 lei pe an intri și la TVA”. Astfel, cu doar o zi de încasări frizeria despre care vorbea tânărul care a denunțat evaziunea ar fi intrat în sistemul real de plată.

„Chiar mă bucur să facă evaziune”

Foarte multe persoane au luat apărarea micilor evazioniști.

„Chiar mă bucur că aceasta pătură socială să facă evaziune fiscală, după mine, toate brutăriile, frizeriile, toți meditatorii la domiciliu, dădacele să facă 100% evaziune fiscală. Da-l în c... de stat roman.”

„Controalele reale pe taxe mai bine ar începe cu companii de imobiliare, administrare drumuri, asigurări, primarii, companii de salubritate, gropi de gunoi, portul constanta etc.”

„Ți se pare că guvernul e un administrator atât de bun al banilor tăi încât să merite să-i dai?”

„Așa, stiu că îmi vor sari toți în cap, dar cum să nu faci frate evaziune fiscală și să "furi" de unde mai poți (spun "furi" fiindcă nu furi pe nimeni la propriu, ci statul) când vezi că tot ce sunt capabili să facă politicienii noștri e să mărească impozite, taxe și să te sape de oriunde apuca?”

„Ca și antreprenor nu te ajută țara asta cu absolut nimic, totul e o bătaie de joc. Când e vorba să plătești tu, orice întârziere e penalizată. Când e statul bun de plată, se face că plouă (365 zile and counting mai exact, experiență personala)”

„BOR nu este taxat/impozitat deloc”

„Da, se face evaziune fiscală peste tot în prostie. Se lucrează și la negru. Nenorociții de popi și BOR nu sunt taxați/impozitați deloc și fac abuz de legile în vigoare pentru a fura din bani publici pe numele altora dar nu a instituției lor pentru a ridica biserici extra, a renova biserici extra. Să nu zic și de "beneficii extra"” - susține un alt utilizator al platformei.

„Ca idee, cei care reușesc să țină prețurile decente, o fac tocmai datorită evaziunii. Altfel prețurile ar fi mai mari și atunci ar apărea alte comentarii. Nu mă înțelege greșit, nici mie nu îmi convine că alții reușesc să scape de taxele pe care eu le suport. Ideal ar fi să avem parte de același tratament.”

„Evaziunea ține în picioare anumite domenii ale economiei care de bine de rău dau să mănânce unor oameni. Colectarea 100% și evaziunea 0 peste noapte ar duce la falimentul instant al multor firme și afaceri mici și medii și la niște procente importante de șomaj. Nu toată lumea lucrează în IT la corporație.”

„Exact ăștia sunt problema, frizerii și buticarii, nu aia care învârt milioane de EUR.”