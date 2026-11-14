„Ca la nuntă”. Petrecerile de ziua liceenilor, transformate în evenimente cu bani în plic. Revolta unei mame: „Copila mea plânge acasă”

Petrecerile organizate de liceeni pentru a-și sărbători zilele de naștere au început să semene, în unele cazuri, cu nunțile. Invitații vin cu bani în plic, iar sumele pot ajunge la 100 de euro, susține o mamă care a povestit prin ce trece fiica sa.

Petrecerile liceenilor au ajuns să fie însoțite de cadouri consistente Foto: Shuterstock

Într-o relatare publicată pe site-ul educațional „La Tablă”, femeia spune că problemele de comportament ale elevilor nu pot fi puse exclusiv pe seama școlii sau a profesorilor, ci au legătură, în opinia sa, cu educația primită acasă.

„Copilul meu este la liceu. Vreau să vă relatez în ce hal s-a ajuns. Și nu este vina școlii, așa cum se mai discută, nici a profesorilor. Este vina părinților!”, afirmă aceasta.

Mama îi critică pe adulții care, în opinia sa, nu se implică în formarea copiilor și nu le transmit valori și reguli de comportament.

„A celor care nu dau doi bani pe educația copiilor și nu se implică absolut deloc: nici pentru a le forma cei șapte ani de acasă, nici pentru a le insufla valori care să-i ajute să devină oameni responsabili”, a scris femeia pe site-ul educațional „La Tablă”.

Aceasta povestește că s-a confruntat cu astfel de situații încă de când fiica sa era mică, însă consideră că lucrurile au ajuns acum la un nivel greu de acceptat.

„De când copilul meu era mic, m-am lovit de tot felul de probleme provocate de părinți iresponsabili, care nu își educau copiii acasă. De acolo pleca totul, iar manifestările se vedeau la școală. Acum s-a ajuns într-un punct în care s-a depășit orice limită!”, a relatat mama.

Cadourile de 100 de euro, motiv de presiune pentru adolescenți

Unul dintre exemplele care au determinat-o să vorbească public despre această problemă este legat de aniversările organizate de elevii din clasa fiicei sale. Potrivit mamei, petrecerile au ajuns să fie însoțite de cadouri consistente, iar suma oferită de invitați poate ajunge la 100 de euro.

„Copiii din clasa fiicei mele organizează aniversări și petreceri de ziua lor. Cu dar! Vă dați seama? Darul ajunge la 100 de euro, ca să se știe!”, relatează femeia.

Situația o afectează și pe fiica sa, care își dorește să participe la petrecerile colegilor, dar nu vrea să se prezinte fără un cadou pe măsura așteptărilor. Mama spune că adolescenta ajunge să plângă acasă din cauza acestei presiuni.

„Copila mea plânge acasă că vrea să meargă, că nu se poate face de râs cu un cadou, că nu am bani să-i dau pentru a participa la toate aceste petreceri și așa mai departe”, povestește aceasta.

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Femeia se întreabă cum au ajuns aniversările adolescenților să semene cu evenimentele de familie la care invitații oferă bani în plic și de ce unii părinți acceptă sau chiar încurajează asemenea practici.

„De unde pleacă toate acestea? Cum poți, ca părinte, să fii de acord ca propriul copil să organizeze o petrecere de ziua lui și să primească bani în plic, ca la nuntă? Cum?!”, este întrebarea cu care mama își încheie relatarea.

Ce spun părinții despre darurile de la petrecerile liceenilor

Relatarea a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar opiniile părinților sunt împărțite.

Unii consideră că adolescenții nu ar trebui să se simtă obligați să ofere cadouri scumpe pentru a participa la aniversările colegilor și că adevăratele prietenii nu depind de valoarea unui dar.

„Nu pierde nimic fiica doamnei. Prieteniile nu se cumpără! Este o mare diferență între dar și cadou”, a comentat cineva.

Alți părinți spun că situația prezentată nu este una generalizată și că, cel puțin în cazul copiilor lor, asemenea obiceiuri nu există.

„Nu știu de unde veniți cu astfel de articole, dar generalizați și nu e corect ceea ce spuneți. Și copilul nostru este la liceu și nici pe departe nu face astfel de cadouri”, a precizat un alt comentator.

„E ca și la nunți, dacă vrei te implici, dacă nu, nu! Cum îți așterni, așa dormi. Explicații fiicei că nu tot ce zboară se mănâncă”, a fost un alt mesaj.

„Of, în ce lume trăim! Doar banii contează?”, s-a întrebat un părinte.

„Să stea acasă! Eu nu aș da mai mult de 100 de lei pentru un cadou, nu mă dau banii afară din casă”, a comentat aceasta.

Comentariile au scos la iveală și nedumerirea unor părinți față de sumele vehiculate.

„Eu nu înțeleg unde lucrează acești părinți! De unde au atâția bani? Cu traiul din România!”, a scris un alt internaut.