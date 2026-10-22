 Site-ul Flanco, blocat încă din prima zi de Black Friday. Ce mesaj îi întâmpină pe cumpărători | adevarul.ro
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Site-ul Flanco, blocat încă din prima zi de Black Friday. Ce mesaj îi întâmpină pe cumpărători

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Anunțul apare în prima zi a evenimentului din 2026. Ofertele fuseseră programate pentru 22 octombrie, atât pe internet, cât și în magazinele fizice.

Site-ul Flanco este blocat în prima zi de Black Friday.
Site-ul Flanco în prima zi de Black Friday. Foto: print screen

Cei care accesează site-ul retailerului sunt întâmpinați de mesajul „BLACK FRIDAY”, însoțit de explicația: „Pauză scurtă, discounturi mari! Site-ul se reîncarcă cu oferte fresh pentru tine!”.

Pe aceeași pagină apare și mesajul „Ne revedem online dimineață devreme. Te așteptăm să profiți de discounturi!”, fără să fie precizată o oră exactă la care platforma va putea fi accesată din nou.

Deocamdată, nu este clar dacă întreruperea este cauzată de probleme tehnice, de numărul mare de accesări sau de pregătirile pentru activarea ofertelor. Mesajul afișat nu oferă detalii despre motivul indisponibilității.

Reducerile au început mai devreme în România 

Campania Flanco deschide una dintre perioadele importante de reduceri din această toamnă. În România, comercianții nu organizează Black Friday la o dată comună, ci își stabilesc propriile calendare, astfel că ofertele apar pe parcursul mai multor săptămâni.

eMAG a anunțat că reducerile vor începe pe 6 noiembrie 2026. Până atunci, cumpărătorii pot urmări campaniile altor magazine și pot compara prețurile produselor pe care intenționează să le achiziționeze.

Un alt retailer care a anunțat calendarul promoțiilor este evoMAG, care va desfășura campania de Black Friday în perioada 29 octombrie-15 noiembrie 2026.

În sectorul de Fashion, Fashion Days pregătește oferta de articole vestimentare, încălțăminte și accesorii, în timp ce Notino se adresează celor interesați de parfumuri, cosmetice și produse de îngrijire. 

Ce pot face clienții cât timp site-ul nu este accesibil

Cei care nu reușesc să acceseze magazinul online pot verifica dacă ofertele sunt disponibile în magazinele fizice Flanco sau pot reveni ulterior pe platformă. Înainte de a face o achiziție, este recomandat să compare prețul produsului cu cel afișat de alți comercianți și să verifice disponibilitatea acestuia. 

De asemenea, reducerile procentuale anunțate pentru întreaga campanie nu se aplică în mod automat tuturor produselor. Prețul final, costurile de livrare și condițiile de retur trebuie verificate pentru fiecare comandă.

Rămâne de văzut când va reveni site-ul Flanco la funcționarea obișnuită și dacă retailerul va oferi explicații suplimentare cu privire la mesajul afișat în prima zi de Black Friday.

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