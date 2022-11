Arafat, despre Colectiv: Criticii mei să vină să îmi spună ce nu a funcţionat / Dacă mă simțeam vinovat, poate plecam

Șeful DSU susține, la șapte ani de la Colectiv, că intervenția a fost corectă Mai mult, a precizat că dacă s-ar fi simțit vinovat de probleme procedurale ale acesteia, probabil și-ar fi dat demisia.

„Criticii mei să vină să îmi spună ce nu a funcţionat la Colectiv. Eu nu am nicio teamă să zic părerea mea şi părerea mea am auzit-o zisă prima dată de către observatori din afara ţării, care sunt specializaţi în domeniu, nu controlori de corpuri de control care au venit şi şi-au făcut treaba, care erau jurişti habarnişti despre sistemul de urgenţă. Şi aici mă refer când au venit atunci de la corpul de control al premierului şi au scris că intervenţia a fost sub medie. Am avut o discuţie cu cele trei doamne, domnişoare, care au făcut controlul. Explicaţi-mi ce însemană sub medie şi cu cine ne-aţi comparat?”, a precizat Raed Arafat, într-un interviu pentru Prima TV.

„Când spui că o intervenţie a fost sub medie, înseamnă că ai comparat-o cu o intervenţie care a fost peste medie sau cu o intervenţie care e medie. Dacă există o intervenţie care reprezintă media, însemană că au fost mai multe intervenţii şi avem un mod de calcul, ce înseamnă media. Şi cel care stabileşte că o intervenţie este sub medie, trebuie să înţeleagă mecanismele de intervenţie. Noi am avut o discuţie, era un coleg cu mine şi era atunci ministru de Interne domnul Tobă, care nu i-a convenit raportul Corpului de Control al premierului pentru că l-a văzut ca un raport care nu era corect faţă de noi şi care venea cu foarte multe chestii care erau lipsite de orice adevăr”, completat șeful DSU Arafat.

Secretarul de stat a dat și exemple. „Când am întrebat care e media şi cu ce ne-au comparat, răspunsul a fost nu că noi am evaluat. Atunci întrebarea mea a fost, care e domeniul vostru de expertiză, ce pregătire aveţi. Nu, noi suntem juriste, suntem experte în control. Nu ai cum să fii experte în control la toate. Nu poţi să te duci să controlezi o intervenţie la un dezastru cu multiple victime, tu, juristă dintr-un birou, şi să vii cu părerea că intervenţia este sub medie. După care ne-au introdus în raport că noi am resuscitat într-un mod inadecvat sau impropriu, pacienţii pe caldarâm. Da, dar după noi, după două săptămâni, după ce a fost Bataclan, în Franţa, unde resuscitau francezii victimele? Victimele nu se resuscitează la distanţă, decât dacă este un pericol imediat, să pleci, ca să nu pui viaţa salvatorului în pericol. În momentul în care victima e în stop cardiac, resuscitarea se începe imediat, pe un plan dur. Planul dur poate să fie caldarâmul”, a completat șeful DSU, vorbind de habarniștii din unele instituții.

Cazul transferurilor în alte țări

Întrebat de ce ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Nicolae Bănicioiu spus că avem tot ce ne trebuie, Arafat nu a dorit să comenteze, dar a explicat că el nu a oprit transferurile pacienţilor în străinătate, aşa cum se vehicula. De asemenea, Arafat a invocat faptul că s-au spus multe neadevăruri atunci, pe fondul emoției colective create.

Chestionat dacă îşi reproşează ceva sau dacă se simte vinovat, Arafat a negat acest lucru: „Eu dacă mă simţeam vinovat de ceva, poate că plecam. Asta o spun, că am pus tot posibilul să lucrez, să fac toată treaba să mut bolnavii şi ne-am luptat să mutăm bolnavii şi să salvăm vieţi, eu nu am de ce să mă simt vinovat pentru că câteva personaje au îndreptat toate atacurile pe întreg sistemul de urgenţă. Da, au fost probleme pe partea de prevenire, dar şi aici vreau să spun, legislaţia am început să o modificăm înaintea Colectivului”.