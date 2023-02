Angajații Poștei Române au primit ATV-uri pentru a ajunge în zonele cu relief dificil: „A trebuit să insistăm, efectiv, să le preia”

Angajații Poștei Române care merg pe teren în zone greu accesibile primesc în dotare ATV-uri, pentru a se putea deplasa mai ușor. Ideea a fost destul de greu acceptată la început de angajați, fiind nevoie de insistențele conducerii pentru ca angajații să le accepte.

Directorul Poștei Române, Vlad Ștefan, spune că instituția a cumpărat patru ATV-uri pentru angajații care merg pe teren în zone greu accesibile, ca să-i ajute să ajungă mai repede la destinatari. La început, a mai arătat el, nu le-a vrut nimeni și a fost nevoie de insistențe pentru ca angajații să le preia.

Directorul spune că e nevoie de mult mai multe astfel de vehicule pentru eficientizarea activităţi în unele zone. „A fost o provocare. Am cumpărat doar patru ATV-uri, deşi cred că e nevoie de mult mai multe, şi am insistat ca acolo unde terenul o solicită, unde relieful este foarte prost, angajaţii Poştei să folosească ATV-uri. Şi am cumpărat patru ATV-uri, nu le-a vrut nimeni şi a trebuit să insistăm, efectiv, să le preia. Din fericire, odată ce se încearcă ceva nou în Poştă, imediat devine ceva la modă şi e acceptat. Poate cel mai mediatizat caz este în judeţul Alba, în Apuseni, o colegă de-a noastră a acceptat să, folosească ATV-ul şi acum ne mândrim cu ea”, a afirmat directorul Poştei Române la Digi 24.

Salarii mici, angajați fideli

Directorul a mai arătat că a fost sunat personal pentru a rezolva problema, atunci când vehiculul a avut o mică defecţiune.

Conform lui Valentin Ştefan, salariile în Poşta Română nu sunt mari, iar unul dintre obiectivele sale îl constituie „bunăstarea angajaţilor”. În pofida unor salarii mici, în unele zone salariile oferite de Poştă angajaţilor sunt considerate bune.

Cu toate că salariile nu sunt cele mai mari, angajații rămân fideli în cea mai mare parte, iar directorul are o explicație pentru acest fenomen.

„Pe de o parte, este ataşamentul de faţă de companie. Pe de altă parte, sunt angajaţi care au prins vremuri foarte bune în Poştă, în anii '90 Poşta era un angajator foarte atractiv şi majoritatea sunt rămaşi încă de atunci. În următorii 10 ani, 15.000 de angajaţi ai companiei vor atinge vârsta pensionării”, a menționat el.

Pe de altă parte, există și alte motive pentru care oameni au rămas în companie. „Când lucrezi într-o companie 10-15 ani, e foarte greu să mai schimbi locul de muncă. Şi în al treilea rând, sunt unele zone, cum sunt Apusenii sau zone mai puţin prospere în România, unde nu există alternativă şi chiar şi aceste salarii mici sunt salarii bune acolo”, a mai spus Valentin Ştefan.