Angajaţi criticaţi că se plimbă în pauza de prânz. „Le cam scurtcircuitezi mintea la români când te apuci să faci d-astea”

Pauza de masă este un moment esențial din programul zilnic al angajaților, oferindu-le ocazia de a se relaxa, de a se alimenta corespunzător și de a-și reîncărca energia pentru restul zilei de muncă. Aceasta contribuie la creșterea productivității, la menținerea unui echilibru între viața profesională și cea personală și la îmbunătățirea stării de bine a angajaților. O pauză de masă bine gestionată poate reduce stresul și poate stimula interacțiunile sociale între colegi, creând un mediu de lucru mai plăcut și mai eficient.

Subiectul a devenit temă de discuţii pe platforma de socializare Reddit, după ce o femeie, aflată la primul ei serviciu în România, a auzit comentarii negative din partea colegilor, care au criticat-o că în timpul acesteia iese la plimbare.

„Am un loc de muncă de birou cu program 9 - 6, o oră pauză de masă la prânz, 3-4 zile pe săptămână mers la birou. Volumul de muncă nu e foarte mare, echipa e mare, nu se fac ore suplimentare sau alte heirupisme. Vii, îţi faci treaba, pleci acasă. Standard.

Eu sunt puţin norocoasă că din faţa blocului până în faţa biroului fac fix 7 minute pe jos. 10 dacă prind semaforul pe roşu. Dar asta înseamnă că nu apuc să-mi fac paşii şi, cum îmi place să mă mişc şi nu mereu am timp să o fac după birou, profit de pauză de prânz ca să mă mai dezmorţesc.

De cele mai multe ori vin cu pachet de acasă. Termin de mâncat în maxim 20 de minute, îmi fac o cafea şi ies să mă plimb. Biroul e pe malul râului, mă plimb cam 20-30 de minute, îmi limpezesc creierul şi mă întorc la birou.

Recent am auzit vorbe prin colegi cum că ei stau şi muncesc şi nu se plimbă aiurea ca mine.

Ora aia de masă e neplătita şi, din câte ştiu eu, nu trebuie să dau socoteala nimănui ce fac eu şi nici nu-s obligată să rămân în birou.

Fac eu ceva greşit? Asta e mentalitatea? E primul meu job de birou în România şi nu prea-mi dau seama cum gândesc oamenii prin birou”, a povestit ea care este situaţia.

„Le cam scurtcircuitezi mintea la români când te apuci să faci d-astea”

În scurt timp, comentariile au început să curgă, mai multe persoane plângându-se de faptul că au primit reclamaţii cu privire la modul în care îşi petrec pauza de masă. Vă redăm câteva dintre ele.

„Da, le cam scurtcircuitezi mintea la români când te apuci să faci d-astea. Şi eu, când m-am întors în ţară, ţineam şedinţele în părculeţul din faţa biroului când ne permitea vremea. Toţi care auzeau asta se inflamau iniţial până încercau şi ei şi apoi vedeau că e mai mişto să stai la aer curat decât în neoane şi aer condiţionat.

La noi se merge pe principiu că eşti productiv doar dacă eşti cu c..u în scaunu’ de birou”, a comentat cineva.

„Aşa obişnuiam şi eu să fac la un fost loc de muncă la corporaţie şi managera mi-a bătut apropo că ceilalţi colegi mănâncă repede şi se întorc la muncă. I-am zis direct ca nu mă interesează ce fac ceilalţi în pauză. Cel mai bine e să îi ignori şi să îţi vezi de ale tale”, a sfătuit-o altcineva pe femeia care a deschis discuţia.

„Caută-ţi contractul şi asigură-te că scrie acolo 9-18 cu o oră pauză de masă... cum scrie de principiu pe orice contract şi, după ce găseşti asta, incepe tu să faci mişto de colegii care lucrează o oră în plus pe gratis”, este o altă recomandare.

„Atrage-le atenţia că muncesc pentru cine ştie ce Elon Musk, căruia nu-i pasă de ei nici cât negru sub unghie. Şi dacă nu ţin de drepturile pe care le au deja, nici că vor vedea altele în plus. Ba din contră. Dacă şefii văd că muncesc că proştii o oră în plus, fără să fie plătiţi, se vor gândi ce pot să vă mai ia, poate primesc ceva măriri sau prime pe chestia asta”, este un alt comentariu.

„La primul loc de muncă aveam pauză 1h, făceam ce voia muşchiul meu fără să comenteze nimeni. Îmi rezolvam probleme pe la bancă, programări medic. Firma era italiană şi când m-am dus în Italia la firma mamă, am văzut că ei aveau pauză de masă 1h şi 30 min. Acolo era ceva normal ca lumea să iasă la masă, să meargă la shopping sau să stea în parc să citească o carte. Nu băgaîn seama ce zic colegii, pauză de masă nu e plătită, ieşi la făcut paşi”, spune altcineva.