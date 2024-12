Dezbatere pe un grup de antreprenori. „De ce bonus de final de an? A tras careva cate 10/12/14 ore să facă afacerea profitabilă?”

„Obișnuiți să dați bonusuri la final de an?” O întrebare pe un grup de antreprenori ne arată modul în care percep unii patroni relația cu angajații lor. Unii dintrei ei cred că cei care consideră slujba „un job de la 9 la 5” și nu fac ore suplimentare nu merită bonusuri de final de an.

O discuție de pe un grup de antreprenori despre bonusurile de la final de an s-a transformat într-o dezbatere interesantă cu privire la cum văd patronii de firme relația cu angajații lor.

Dacă unii consideră că este normal să dea bonusuri, alții cred că dacă aceștia văd locul de muncă doar ca „un job de la 9 la 5, de ce să primească bonusuri?".

„Obișnuiți să dați bonusuri la final de an? Și cum o faceți? (parte din profitul anual, comision din rezultate, al 13lea salariu, etc)”, a întrebat Laura pe un grup de antreprenori.

Mihai a susținut că momentan nu are angajați, dar când va avea, clar va da: „Îi putem spune cum vrem, dar plănuiesc să împart o parte din profit pentru că muncim toți pentru el un an de zile!”

Cristi s-a arătat sceptic față de optimismul lui Mihai: „După ce o ai, o să vezi cât de „implicați” sunt angajații. O să te răzgândești.” Ionuț i-a dat acestuia replica: „La cum scrii, eu nu m-aș angaja la tine nici pe 2.000 de euro.”

Mihai a revenit: „se spune că angajații sunt după asemanarea ta. Tu ca și conducător ești cel care dă tonul în companie. Tu ar trebui să arăți direcția în care merge compania. Tu ar trebui să creezi un mediu în care să vii cu placere. Poate ai auzit de Lorand Soares Szasz. Dacă el poate, pot și eu! Și cu siguranță pot și alții. De ce să nu crească și oamenii care vin zilnic la muncă alături de tine? Nu ei îți ridica firmă?”

Cristi a arătat că de, fapt, „30 % din falimentele companiilor sunt doar din vina angajaților. Cărțile și tutorialele sunt frumoase și simple.”Mihai crede că antreprenorul care nu vede rostul bonusurilor pentru angajați a pornit greșit din start: „Nu poți da vina pe cal pentru direcția în care merge căruța. Hățurile sunt la tine în mână. Angajații dansează după muzica pe care o pui tu. Cine conduce firma, tu sau ei? Daca îi lași pe ei la conducere e normal să falimenteze pentru că nu-i interesează de firma ta, pentru că nu au experiență, s.a. ... că nu ai grija de ei, că nu le dai prime și bonusuri pentru performanțe etc”.

„Dacă e doar un job 9 to 5, oare de ce bonus?”

Andrei a susținut că oferă 300 lei simbolic. „Toți au salariul dorit, de ce ar trebui să vin cu bonus? A tras careva cate 10 ore, 12 ore, 14 ore pe zi să pun bazele la afacere și să make it work (să o facă profotabilă n.r.)? Dacă nu, și e doar a job de la 9 to 5, oare de ce bonus? Părerea mea e: plătește omu lunar cât își dorește, dacă merită și nu stă să aștepte bonusu tău oricât ar fi acela.”

Dacă Erika a fost total de acord cu acest punct de vedere, Petre a replicat: „Andrei, păi stai că nu e obligat nimeni să îți muncească 10-12-14 ore pentru afacerea ta... Ai angajați nu sclavi... Cu mentalitatea asta ori ai angajați cu 10.000 lei salariu pe lună ori doar iți dai cu părerea:)”.

Andrei Lorincz i-a replicat: „Am și cu 15.000, dragule, am avut și cu 20... Vezi de angajați cu mentalitatea ta mă feresc eu, care atunci când e de de muncă e ok să stea doar câteva ore la munca și când e ff mult să zică pai stai că e 9 to 5... La mine, de la angajare fiecare știe când nu e de muncă pot să stai acasă ..... Când e de munca tragem cu toți „ca sclavi” dacă trebe și dacă depășim media de 8h/ zi la final de luna ești plătit extra oricum”.

„Eu nu îmi doresc niciun cadou de Crăciun”

Gigi a susținut că este angajat și nu își dorește niciun cadou de Crăciun, deoarece e mulțumit cu salariul pe care-l primește la timp:

„Eu sunt mulțumit cu salariul pe care îl iau în fiecare lună. Este un salariu bun, îmi intră banii în cont exact în ziua stabilită, sunt mulțumit de condițiile de muncă, nu văd de ce să mai cheltuie alți bani pentru cadoul de Crăciun. Cadoul meu de Crăciun sunt salariile care nu au întârziat, salariul bun, respectul angajatorului față de angajați, atitudinea și dorința angajatorului pentru dezvoltarea firmei prin care ne asigură și nouă o stabilitate și încrederea că putem continua împreună... ăsta este „cadoul” pe care eu îl primesc în fiecare lună și sunt mulțumit.”

Sara i-a replicat că nu este nimic deosebit să fii plătit la timp pentru munca prestata, „dă-le angajaților ceea ce merită și nu te mai premia doar tu”.

Gigi a explicat: „așa este, dar dacă pe lângă punctualiatea la plata salariului adaugi, salariul satisfăcător, respectul, condițiile de muncă și siguranța unui loc de muncă stabil pentru mine personal sunt suficiente motive să nu îmi mai doresc și cadoul de Crăciun care oricum ne este dat, dar mie nu-mi place ideea că firma trebuie să facă cadouri de Crăciun.”

Sara nu a fost convinsă și a revenit: „angajații reperezintă un activ al firmei, nu o cheltuială. Ei produc bani pentru firmă, fǎră ei firma nu ar exista sau nu ar merge la fel de bine. Respectul, plata la timp, astea nu sunt bravuri sau avantaje, ci o normalitate stabilită prin lege. Ce ar fi dacă angajații ar veni la servici când ar dori ei? Ți-ar conveni? Pentru că se pare că după felul cum gândești dacă ar veni la timp ar însemnă că ți-ar face o favoare.”

„Nimic, au votat Călin Georgescu”

Ciprian susține că în fiecare lună angajații lui au un procent din adaosul generat, iar la final de an e în general o suma fixa( prima de Crăciun). „Însă anul acesta vreau ceva substanțial pentru performeri....”

Eduard a răspuns, ironic: „Nimic, au votat Călin Georgescu”.

Tatiana a susținut că dă bonusul de minimum 300 lei, conform legislației, neimpozabili, plus câteva zile libere, plătite.

Beniamin a susținut că are trei criterii când stabilește bonusurile: „vechime, loialitate și performanță”. Sumele provin din profit.